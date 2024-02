Clearwater Analytics breidt internationaal managementteam uit met benoeming van Keith Viverito

Nieuwe Managing Director stimuleert groei Clearwater in Europa & APAC

BOISE, Idaho en LONDEN, 7 februari 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een toonaangevende leverancier van SaaS-gebaseerde oplossingen voor beleggingsbeheer, accounting, rapportage en analyse, kondigde vandaag de benoeming aan van Keith Viverito tot Managing Director EMEA. Viverito heeft meer dan 20 jaar ervaring in snelgroeiende bedrijven die op de financiële markten actief zijn. Hij brengt een grote ervaring in het leveren van buitengewone prestaties samen met een passie voor mensen en klantensucces mee naar Clearwater.

Voordat hij bij Clearwater kwam, was Viverito Managing Director bij BlackRock, waar hij de bedrijfsontwikkeling voor de Aladdin Business in EMEA leidde. In zijn nieuwe functie zal Viverito verantwoordelijk zijn voor het versnellen van Clearwater's wereldwijde expansie en het ondersteunen van de go-to market strategie. Zijn strategische visie, dynamisch leiderschap en niet aflatende inzet voor het succes van collega's en klanten sluiten goed aan bij het huidige team en de cultuur van Clearwater.

"We zijn verheugd Keith te verwelkomen in het managementteam," zegt Sandeep Sahai, CEO van Clearwater Analytics. "Keith heeft een grondige kennis van onze sector en is perfect geschikt om de internationale uitbreiding van Clearwater te leiden. Hij begon zijn carrière in Noord-Amerika, maar heeft meer dan tien jaar in Europa doorgebracht en brengt een uniek perspectief in ons team. We kijken uit naar zijn bijdragen voor onze mondiale uitbreiding, waarbij wij ons uitgebreide productaanbod innoveren en langetermijnsuccessen in EMEA en APAC willen behalen."

"Ik ben vereerd dat ik bij Clearwater kom werken op dit belangrijke moment voor onze internationale activiteiten, nu we onze volgende groeifase ingaan en onze expansie in EMEA en APAC versnellen," zegt Viverito. "Het succes van het bedrijf met het behalen van belangrijke opdrachten in deze markten, waar Clearwater oude concurrenten heeft verplaatst, biedt een zeer sterke groeibasis. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de ervaren leiders van de onderneming in Londen, Parijs, Edinburgh en Frankfurt, want dit versnelt onze activiteiten."

Viverito heeft uitvoerende en senior leidinggevende functies bekleed bij IHS Markit, FactSet, Thomson Reuters en Tradeweb, met een focus op internationale markten. Viverito heeft een B.A. in Economie van de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign en een MBA van DePaul University Chicago.

Over Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een wereldwijde, toonaangevende SaaS-oplossing automatiseert de volledige beleggingscyclus. Met een single-instance, multi-tenant architectuur biedt Clearwater een bekroonde oplossing voor portefeuilleplanning, prestatierapportering, gegevensaggregatie, afstemming, boekhouding, compliance, risico- en orderbeheer. Elke dag maken toonaangevende verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven en overheden gebruik van de vertrouwde gegevens van Clearwater om efficiënt en schaalbaar te beleggen in meer dan $ 6,4 biljoen activa binnen traditionele en alternatieve activaklassen. Ga voor meer informatie over Clearwater naar clearwateranalytics.com.

