Clearwater Analytics führt neuen Standard im Corporate Treasury Benchmarking ein

„Jeder CFO und jede Führungskraft im Finanzbereich möchte vergleichen und von anderen lernen können. Heute kennen sie vielleicht ihre Rendite oder ihren Buchrendite, aber sie haben keine Ahnung, wie sie im Vergleich zu ihren Branchenkollegen abschneiden. Durch den Einsatz von Clearwater Insights können Führungskräfte leicht erkennen, wo Chancen bestehen, und in Echtzeit Anpassungen vornehmen", so Jim Cox, CFO bei Clearwater Analytics. „Teams, die Insights nutzen, profitieren davon, dass sie schnell erkennen können, wie sie im Vergleich zu vollständig anpassbaren Peer-Kohorten dastehen, wie z. B. dem Clearwater Corporate Treasury Index, der aus mehr als 400 Portfolios besteht. Mit der Peer-Benchmarking-Funktion können sie ihre Vergleichsgruppe sofort auf Unternehmen eingrenzen, die ihnen ähnlich sind und ähnlich investieren, so dass sie sicher wissen, wie Spitzenleistungen aussehen."

Clearwater Insights wurde entwickelt, um den dringenden Bedarf an einem vollständigen Bild der Leistungsmetriken der Branche, an Genauigkeit und Transparenz zu erfüllen. Dieses strategische Angebot beantwortet die Schlüsselfrage – „Was gilt als gute Rendite?" – indem es Performance-Trends in den Portfolios der Clearwater-Kunden aufzeigt. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die folgenden Eigenschaften:

Informierte Entscheidungsfindung: Verbessern Sie die Portfolioperformance, minimieren Sie das Risiko und gewinnen Sie ein klares Verständnis der Vermögensentwicklung im Vergleich zu den Peer-Gruppen.

Verbessern Sie die Portfolioperformance, minimieren Sie das Risiko und gewinnen Sie ein klares Verständnis der Vermögensentwicklung im Vergleich zu den Peer-Gruppen. Objektive Analyse: Überwinden Sie subjektive und anekdotische Anlageempfehlungen durch solide, datengestützte Erkenntnisse.

Überwinden Sie subjektive und anekdotische Anlageempfehlungen durch solide, datengestützte Erkenntnisse. Umfassendes Benchmarking: Bewerten Sie Schlüsselkennzahlen wie Buchrendite, Gesamtrendite, Laufzeit und Asset Allocation im Vergleich zu Branchen-Benchmarks.

„Clearwater Insights hat unsere Treasury-Aktivitäten erheblich verbessert, indem es uns Klarheit über unsere Position im Vergleich zu anderen Unternehmen verschafft hat", sagte Kyle Breidenstine, VP Finance und Controller bei PepGen. „Dieses neue Verständnis hat uns in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen und unsere Strategien mit den besten Praktiken der Branche in Einklang zu bringen, was uns in einem schwierigen Markt Vertrauen gibt."

„Clearwater Insights ermöglicht es Finanzverantwortlichen, mühelos auf umfassende Investitionsdaten zuzugreifen", sagte Sunil Dixit, Chief Product Officer bei Clearwater Analytics. „Durch die Nutzung von Clearwater Insights können CFOs und Treasury-Teams gut informierte, strategische Investitionsentscheidungen treffen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ein zuverlässiges und tiefgreifendes Verständnis von Daten ist ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, die mit Zuversicht und Präzision in die Zukunft blicken wollen."

Einen genaueren Einblick in die Daten, die dieses Produkt liefern kann, finden Sie auf der Website: Clearwater Insights.

Informationen zu Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur bietet Clearwater prämierte Lösungen für die Planung von Anlageportfolios, Performance Reporting, Datenaggregation, Abgleich, Rechnungswesen, Compliance sowie Risiko- und Auftragsmanagement. Täglich tätigen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und staatliche Behörden anhand der zuverlässigen Daten von Clearwater effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 7,3 Bill. USD an Vermögenswerten. Dies schließt sowohl traditionelle als auch alternative Anlageformen ein. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.

