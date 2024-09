Clearwater Analytics introduit une nouvelle norme en matière d'analyse comparative de la trésorerie d'entreprise

« Chaque directeur et responsable financier souhaitent pouvoir comparer et apprendre de ses pairs. Aujourd'hui, ils connaissent peut-être leur rendement ou leur taux de rendement comptable, mais ils n'ont aucune idée de la façon dont ils se situent par rapport à leurs homologues du secteur. En utilisant Clearwater Insights, les dirigeants peuvent facilement identifier les opportunités et procéder à des ajustements en temps réel », a déclaré Jim Cox, directeur financier de Clearwater Analytics. « Les équipes qui utilisent Insights bénéficieront d'une visualisation rapide de leur comparaison avec des cohortes de pairs entièrement personnalisables, telles que l'indice Clearwater Corporate Treasury composé de plus de 400 portefeuilles. Grâce à la fonctionnalité d'analyse comparative, ils peuvent immédiatement restreindre leur groupe de pairs aux entreprises qui leur ressemblent et qui investissent comme eux, ce qui leur permet de savoir en toute confiance à quoi ressemble l'excellence ».

Clearwater Insights est conçu pour répondre au besoin critique de disposer d'un aperçu complet des mesures de la performance, de la précision et de la transparence du secteur. Cette offre stratégique répond à la question clé « Qu'est-ce qui est considéré comme étant un bon rendement ? » en repérant les tendances de performance dans les portefeuilles de la clientèle de Clearwater. Parmi les principaux avantages, citons les capacités :

À prendre des décisons informées : améliorer la performance du portefeuille, minimiser les risques et comprendre clairement l'évolution des actifs par rapport aux groupes de référence.

améliorer la performance du portefeuille, minimiser les risques et comprendre clairement l'évolution des actifs par rapport aux groupes de référence. À effectuer une analyse objective : aller au-delà des conseils subjectifs et anecdotiques en matière d'investissement grâce à des informations solides et fondées sur des données.

aller au-delà des conseils subjectifs et anecdotiques en matière d'investissement grâce à des informations solides et fondées sur des données. À effectuer une analyse comparative complète : évaluer les paramètres clés tels que le rendement comptable, le rendement total, la durée et l'allocation d'actifs par rapport aux indices de référence du secteur.

« Clearwater Insights a considérablement amélioré nos opérations de trésorerie en clarifiant notre position par rapport à nos pairs , a déclaré Kyle Breidenstine, vice-président chargé des finances et du contrôle de gestion chez PepGen. « Cette nouvelle compréhension nous a permis de prendre des décisions informées et d'aligner nos stratégies sur les meilleures pratiques du secteur, ce qui nous rend plus confiants dans un marché difficile ».

« Clearwater Insights permet aux responsables financiers d'accéder facilement à des données d'investissement complètes », a ajouté Sunil Dixit, Chief Product Officer chez Clearwater Analytics. « En utilisant Clearwater Insights, les directeurs financiers et les équipes de trésorerie peuvent prendre des décisions d'investissement stratégiques bien informées et adaptées à leurs besoins spécifiques. Une compréhension fiable et approfondie des données offre un avantage concurrentiel aux organisations qui souhaitent préparer l'avenir avec sérénité et précision ».

Pour un examen plus approfondi des données que ce produit peut fournir, consulter le site : Clearwater Insights.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), une solution SaaS mondiale de premier plan, automatise l'ensemble du cycle de vie des investissements. Grâce à une instance unique et à une architecture multi-locataire, Clearwater offre des services primés de planification de portefeuille d'investissement, de compte rendu de performance, d'agrégation de données, de rapprochement, de comptabilité, de conformité, de risque et de gestion des ordres. Chaque jour, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des gouvernements de premier plan utilisent les données fiables de Clearwater pour réaliser des investissements efficaces et évolutifs sur plus de 7,3 billions de dollars d'actifs couvrant les types d'actifs traditionnels et alternatifs. Des informations supplémentaires à propos de Clearwater sont disponibles sur le site clearwateranalytics.com.

