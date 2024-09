Clearwater Analytics lanceert nieuwe standaard in Corporate Treasury Benchmarking

"Elke CFO en financieel directeur wil kunnen vergelijken en leren van zijn collega's. Vandaag kennen ze misschien hun rendement of boekwinst, maar ze hebben geen idee hoe ze het doen in vergelijking met hun sectorgenoten. Door Clearwater Insights te gebruiken, kunnen leiders eenvoudig kansen in kaart brengen en realtime aanpassingen doorvoeren," zegt Jim Cox, CFO bij Clearwater Analytics. "Teams die Insights gebruiken, kunnen snel zien hoe ze zich verhouden tot volledig aanpasbare vergelijkbare cohorten, zoals de Clearwater Corporate Treasury Index die meer dan 400 portefeuilles omvat. Met de functionaliteit voor peer benchmarking kunnen ze hun peergroep onmiddellijk verkleinen tot bedrijven die op hen lijken en die investeren zoals zij dat doen, zodat ze bekend zijn met wat excellentie inhoudt."

Clearwater Insights is ontworpen om te voorzien in de dringende behoefte aan een compleet beeld van de prestaties in de sector, nauwkeurigheid en transparantie. De hamvraag "Wat wordt als een goed rendement beschouwd?" wordt beantwoord met dit strategische aanbod om prestatietrends in de portefeuilles binnen de Clearwater-klantengemeenschap te signaleren. De belangrijkste voordelen zijn mogelijkheden tot:

Geïnformeerde besluitvorming: Verbeter de prestaties van uw portefeuille, minimaliseer risico's en krijg een duidelijk inzicht in activaverplaatsingen ten opzichte van vergelijkbare groepen.

Objectieve analyse: Overstijg subjectief en anekdotisch beleggingsadvies met robuuste, datagestuurde inzichten.

Uitgebreide benchmarking: Evalueer belangrijke maatstaven zoals boekwinst, totaalrendement, duration en activaspreiding ten opzichte van benchmarks in de sector.

"Clearwater Insights heeft onze treasury-activiteiten enorm verbeterd door duidelijkheid te verschaffen over onze positie ten opzichte van branchegenoten," aldus Kyle Breidenstine, VP Finance en Controller bij PepGen. "Dit nieuwe inzicht heeft ons in staat gesteld weloverwogen beslissingen te nemen en onze strategieën af te stemmen op best practices in de sector, waardoor we vertrouwen hebben in een uitdagende markt."

"Clearwater Insights geeft financiële leiders moeiteloos toegang tot uitgebreide investeringsgegevens," zegt Sunil Dixit, Chief Product Officer bij Clearwater Analytics. "Door gebruik te maken van Clearwater Insights kunnen CFO's en treasury teams goed geïnformeerde, strategische investeringsbeslissingen nemen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. Betrouwbaar en diepgaand inzicht in gegevens biedt een concurrentievoordeel voor organisaties die met zekerheid en precisie de toekomst tegemoet zien."

Over Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een wereldwijde, toonaangevende SaaS-oplossing, automatiseert de volledige beleggingscyclus. Met een single-instance, multi-tenant architectuur biedt Clearwater een bekroonde oplossing voor portefeuilleplanning, prestatierapportering, gegevensaggregatie, afstemming, boekhouding, compliance, risico- en orderbeheer. Elke dag maken toonaangevende verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven en overheden gebruik van de vertrouwde gegevens van Clearwater om efficiënt en schaalbaar te beleggen in meer dan USD 7,3 biljoen activa binnen traditionele en alternatieve activaklassen. Meer informatie over Clearwater is te vinden op clearwateranalytics.com.

