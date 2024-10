Clearwater Analytics poursuit son expansion dans l'EMEA en nommant des responsables de la commercialisation et de l'intégration clients

Adrien de La Grange devient responsable du développement commercial en France, Amina Troger devient responsable de la livraison globale pour la région EMEA et Jose Salas devient responsable des partenariats et des alliances pour la région EMEA

LONDRES et BOISE, Idaho, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), l'un des principaux fournisseurs de solutions SaaS de gestion des investissements, de comptabilité, de reporting et d'analyse, annonce ce jour l'élargissement de son équipe de direction EMEA avec trois recrutements stratégiques : Adrien de La Grange est nommé responsable des ventes pour la France, la Belgique et le Luxembourg ; Amina Troger est nommée responsable de la livraison globale pour la région EMEA ; et Jose Salas est nommé responsable des partenariats et des alliances pour la région EMEA.

Alorsq que Clearwater continue de localiser son leadership en Europe, de La Grange dirigera le développement commercial en France, en Belgique et au Luxembourg. Il apporte 17 ans d'expérience acquise chez Blackrock, où il a occupé de nombreuses fonctions, et a récemment dirigé l'activité Financial Institutions Group de la société sur ces marchés.

Troger prend la tête du département Global Delivery pour la région EMEA. Elle apporte vingt ans d'expérience dans le domaine de la fintech et des fonctions de direction acquise chez SimCorp et AIM Software. La nomination de Troger souligne l'engagement de Clearwater à fournir des innovations spécifiques au marché et l'excellence dans la gestion des investissements pour répondre aux demandes uniques des principaux gestionnaires d'actifs et assureurs.

Salas dirigera la croissance des partenariats stratégiques de Clearwater dans la région EMEA. Il apporte une grande expérience, ayant précédemment dirigé des partenariats commerciaux et des fonctions stratégiques chez Wolters Kluwer, IHS Markit (aujourd'hui S&P Global) et Bloomberg.

« Nous sommes déterminés à soutenir nos clients en leur offrant un service et une croissance exceptionnels », déclare Subi Sethi, CCO de Clearwater Analytics. « Notre expansion dans la région EMEA et l'arrivée de ces dirigeants exceptionnels sont essentielles pour nous permettre de répondre et de dépasser les besoins en constante évolution de nos clients internationaux ».

« Il s'agit d'une période charnière pour Clearwater, alors que nous accélérons notre croissance et notre expansion dans la région EMEA », déclare Keith Viverito, directeur général de la région EMEA, Clearwater Analytics. « Nous sommes ravis que ces vétérans de l'industrie rejoignent notre équipe. Ces nominations reflètent notre engagement inébranlable à localiser nos offres globales, à assurer la réussite de nos clients et à mettre au point des solutions innovantes. »

« L'expansion internationale est au cœur de notre stratégie de croissance », déclare Sandeep Sahai, CEO, Clearwater Analytics. « Nos succès mondiaux et ces nominations stratégiques reflètent notre réussite et notre engagement à apporter une valeur ajoutée à notre clientèle mondiale. »

Clearwater Analytics a récemment reçu le prix Investment & Portfolio Management Technology of the Year lors des Insurance Investor European Awards, en reconnaissance de ses solutions innovantes permettant de fournir des analyses d'investissement de premier ordre et une vue unifiée des portefeuilles à travers toutes les classes d'actifs. Parmi les nouveaux clients de la région figurent La Caisse Centrale de Réassurance (CCR), Erste Asset Management, France Active, Galilee AM, La France Mutualiste, M&G Investments, Pool Re et l'équipe Alternative Capital d'AXA XL.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), une solution SaaS mondiale de premier plan, automatise l'ensemble du cycle de vie des investissements. Grâce à une instance unique et à une architecture multi-locataire, Clearwater offre des services primés de planification de portefeuille d'investissement, de compte rendu de performance, d'agrégation de données, de rapprochement, de comptabilité, de conformité, de risque et de gestion des ordres. Chaque jour, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des gouvernements de premier plan utilisent les données fiables de Clearwater pour réaliser des investissements efficaces et évolutifs sur plus de 7,3 billions de dollars d'actifs couvrant les types d'actifs traditionnels et alternatifs. Des informations supplémentaires à propos de Clearwater sont disponibles sur le site clearwateranalytics.com.

