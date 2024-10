Clearwater Analytics versterkt EMEA-uitbreiding met belangrijke benoemingen voor marktintroductie- en klantenwervingsleiders

Het bedrijf verwelkomt Adrien de La Grange als hoofd bedrijfsontwikkeling in Frankrijk, Amina Troger als nieuw hoofd wereldwijde levering voor EMEA en Jose Salas als hoofd partnerschappen en allianties voor EMEA

LONDEN en BOISE, Idaho, 15 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een toonaangevende leverancier van SaaS-gebaseerde oplossingen voor beleggingsbeheer, accounting, rapportage en analyse, kondigde vandaag aan dat het zijn EMEA-leiderschapsteam heeft uitgebreid met drie strategische aanwervingen: Adrien de La Grange als hoofd verkoop in Frankrijk, België en Luxemburg; Amina Troger als nieuw hoofd wereldwijde levering voor EMEA; en Jose Salas als hoofd partnerschappen en allianties voor EMEA.

Clearwater blijft zijn leiderschap in Europa verder versterken. De La Grange zal de bedrijfsontwikkeling leiden in Frankrijk, België en Luxemburg. Hij brengt 17 jaar ervaring mee van Blackrock, waar hij verschillende functies bekleedde en meest recentelijk leiding gaf aan de Financial Institutions Group in deze markten.

Troger neemt de rol van hoofd wereldwijde levering voor EMEA op zich en brengt twintig jaar fintech-ervaring en leidinggevende functies mee van SimCorp en AIM Software. De benoeming van Troger benadrukt Clearwater's toewijding aan het leveren van marktspecifieke innovaties en uitmuntend beleggingsbeheer om te voldoen aan de unieke eisen van toonaangevende vermogensbeheerders en verzekeraars.

Salas zal leiding geven aan de groei van Clearwater's strategische partnerschappen in EMEA. Hij brengt een schat aan ervaring mee en heeft eerder leiding gegeven aan verkooppartnerschappen en strategiefuncties bij Wolters Kluwer, IHS Markit (nu S&P Global) en Bloomberg.

"We zijn toegewijd aan het ondersteunen van onze klanten met uitzonderlijke service en groei," zegt Subi Sethi, CCO bij Clearwater Analytics. "Onze uitbreiding in EMEA en de toevoeging van deze uitstekende leiders zijn essentieel voor ons om te voldoen aan de veranderende behoeften van onze wereldwijde klanten en deze te overtreffen."

"Dit is een cruciaal moment voor Clearwater nu we onze groei en expansie in EMEA versnellen," zegt Keith Viverito, algemeen directeur EMEA bij Clearwater Analytics. "We zijn verheugd dat deze veteranen uit de sector ons team komen versterken. Deze benoemingen weerspiegelen onze voortdurende inzet om ons wereldwijde aanbod te versterken, klantensucces te leveren en te pionieren met innovatieve oplossingen."

"Internationale uitbreiding staat centraal in onze groeistrategie," zegt Sandeep Sahai, CEO van Clearwater Analytics. "Onze wereldwijde successen en deze strategische benoemingen weerspiegelen ons welslagen en ons streven om meer waarde te leveren aan onze internationale klantenkring."

Onlangs werd Clearwater Analytics uitgeroepen tot Investment & Portfolio Management Technology of the Year tijdens de Insurance Investor European Awards, als erkenning voor zijn innovatieve oplossingen voor het leveren van top-tier beleggingsanalyses en een uniform inzicht in alle vermogensklassen. Tot de nieuwe klanten in de regio behoren La Caisse Centrale de Réassurance (CCR), Erste Asset Management, France Active, Galilee AM, La France Mutualiste, M&G Investments, Pool Re en het Alternative Capital Team van AXA XL.

Voor meer informatie over Clearwater Analytics, spreek vandaag nog met een expert .

Over Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een wereldwijde, toonaangevende SaaS-oplossing, automatiseert de volledige beleggingscyclus. Met een single-instance, multi-tenant architectuur biedt Clearwater een bekroonde oplossing voor portefeuilleplanning, prestatierapportering, gegevensaggregatie, afstemming, boekhouding, compliance, risico- en orderbeheer. Elke dag maken toonaangevende verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven en overheden gebruik van de vertrouwde gegevens van Clearwater om efficiënt en schaalbaar te beleggen in meer dan USD 7,3 biljoen activa binnen traditionele en alternatieve activaklassen. Meer informatie over Clearwater is te vinden op clearwateranalytics.com.

