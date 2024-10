Clearwater Analytics verstärkt die EMEA-Expansion mit der Ernennung wichtiger Führungskräfte für Go-to-Market und Client Onboarding

Clearwater Analytics begrüßt Adrien de La Grange als Head of Business Development in Frankreich, Amina Troger als neue Head of Global Delivery für EMEA und Jose Salas als Head of Partnerships & Alliances für EMEA

LONDON und BOISE, Idaho, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investitionsmanagement, Buchhaltung, Reporting und Analyse, gab heute die Erweiterung seines EMEA-Führungsteams durch drei strategische Neueinstellungen bekannt: Adrien de La Grange als Head of Sales in Frankreich, Belgien und Luxemburg, Amina Troger als neue Head of Global Delivery für EMEA und Jose Salas als Head of Partnerships and Alliances für EMEA.

Da Clearwater seine Führungsposition in Europa weiter lokalisieren will, wird de La Grange die Geschäftsentwicklung in Frankreich, Belgien und Luxemburg leiten. Er bringt 17 Jahre Erfahrung von Blackrock mit, wo er zahlreiche Funktionen innehatte und zuletzt das Geschäft der Financial Institutions Group des Unternehmens in diesen Märkten leitete.

Troger übernimmt die Rolle des Head of Global Delivery für die EMEA-Region und bringt zwanzig Jahre Fintech-Erfahrung und Führungsrollen bei SimCorp und AIM Software mit. Die Ernennung von Troger unterstreicht das Engagement von Clearwater, marktspezifische Innovationen und herausragende Leistungen im Investment Management zu erbringen, um die besonderen Anforderungen führender Vermögensverwalter und Versicherer zu erfüllen.

Salas wird das Wachstum der strategischen Partnerschaften von Clearwater in ganz EMEA leiten. Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit, da er zuvor bei Wolters Kluwer, IHS Markit (jetzt S&P Global) und Bloomberg Vertriebspartnerschaften und strategische Aufgaben leitete.

„Wir sind bestrebt, unsere Kunden mit außergewöhnlichem Service und Wachstum zu unterstützen", sagte Subi Sethi, CCO bei Clearwater Analytics. „Unsere Expansion in der EMEA-Region und die Verstärkung durch diese herausragenden Führungskräfte sind für uns von entscheidender Bedeutung, um die sich entwickelnden Anforderungen unserer globalen Kunden zu erfüllen und zu übertreffen."

„Dies ist ein entscheidender Zeitpunkt für Clearwater, da wir unser Wachstum und unsere Expansion in der EMEA-Region beschleunigen", sagte Keith Viverito, Managing Director EMEA bei Clearwater Analytics. „Wir freuen uns, dass diese Branchenveteranen unser Team verstärken werden. Diese Ernennungen spiegeln unser unermüdliches Engagement für die Lokalisierung unserer globalen Angebote, den Erfolg unserer Kunden und die Entwicklung innovativer Lösungen wider."

„Die internationale Expansion ist für unsere Wachstumsstrategie von zentraler Bedeutung", so Sandeep Sahai, CEO von Clearwater Analytics. „Unsere weltweiten Erfolge und diese strategischen Ernennungen spiegeln unseren Erfolg und unser Engagement wider, unserer globalen Kundschaft einen Mehrwert zu bieten."

Kürzlich wurde Clearwater Analytics bei den Insurance Investor European Awards mit dem Preis „Investment & Portfolio Management Technology of the Year" ausgezeichnet. Damit wurden die innovativen Lösungen von Clearwater Analytics gewürdigt, die erstklassige Investment-Analysen und eine einheitliche Ansicht der Portfolios über alle Anlageklassen hinweg bieten. Zu den neuen Kunden in der Region gehören La Caisse Centrale de Réassurance (CCR), Erste Asset Management, France Active, Galilee AM, La France Mutualiste, M&G Investments, Pool Re und das Alternative Capital Team von AXA XL.

Wenn Sie mehr über Clearwater Analytics erfahren möchten, sprechen Sie noch heute mit einem Experten.

Informationen zu Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur bietet Clearwater prämierte Lösungen für die Planung von Anlageportfolios, Performance Reporting, Datenaggregation, Abgleich, Rechnungswesen, Compliance sowie Risiko- und Auftragsmanagement. Täglich tätigen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und staatliche Behörden anhand der zuverlässigen Daten von Clearwater effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 7,3 Bill. USD an Vermögenswerten. Dies schließt sowohl traditionelle als auch alternative Anlageformen ein. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.

