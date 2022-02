Clientes de la UNFCU presentan reclamación por un monto de seis cifras de Northstar Financial Services (Bermudas) contra Raymond James y Copper Financial

NUEVA YORK, 1 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Tres inversionistas presentaron una reclamación de arbitraje ante la FINRA contra Raymond James Financial Services y Copper Financial (conocida anteriormente como Community America Financial Solutions, LLC). Estos inversionistas sufrieron pérdidas en los productos de Northstar Financial Services (Bermudas) y alegan inconveniencia y sobreconcentración, entre otros.

Los reclamantes, que son nacionales extranjeros que trabajaban para las Naciones Unidas con sede en los Estados Unidos, solicitan una indemnización de hasta USD 500.000 por daños y perjuicios. Tenían cuentas bancarias tradicionales en la Cooperativa Federal de Ahorros y Préstamos de las Naciones Unidas (UNFCU). Raymond James y Copper tenían oficinas en la sucursal de la UNFCU.

Shepherd Smith Edwards and Kantas representa a estos inversionistas en la audiencia de arbitraje de la FINRA en Nueva York.

Dos de los demandantes están casados y no tenían intención de asumir riesgos innecesarios. A pesar de conocer esto, su corredor de Raymond James les recomendó invertir en Northstar Financial Services (Bermudas), una entidad en el extranjero poco conocida.

La tercera reclamante también trabajó con un corredor de Raymond James y su interés era mantener los riesgos lo más bajos posible. Al principio pensó que el asesor trabajaba para la UNFCU ya que él no mencionó que formaba parte del corredor-comerciante.

Una vez más, el asesor financiero recomendó invertir en Northstar (Bermudas) e incluso la alentó a aumentar la compra de esta inversión.

Estos productos en el extranjero eran riesgosos e inadecuados para ellos debido a su perfil de inversión, pero a los tres inversionistas se les prometieron productos de inversión seguros y excelentes retornos con un riesgo mínimo sobre el capital. Solo entre los clientes de la UNFCU, los corredores de Raymond James han comercializado USD 45 millones de estas anualidades.

Incluso después de que se hizo evidente que Northstar (Bermudas) estaba en problemas, Copper Financial, que había asumido los contratos de Raymond James para la UNFCU, no notificó a estos clientes sobre estos inconvenientes. Para el momento cuando estos inversionistas intentaron recuperar su dinero tras la expiración de sus contratos, ya era demasiado tarde y sus fondos estaban congelados.

No solo Northstar (Bermudas) fue tergiversado para estos inversionistas, sino que también los dos corredores-comerciantes fallaron al no supervisar sus cuentas y fueron negligentes en sus obligaciones hacia ellos.

La firma de abogados SSEK representa a docenas de inversionistas de Northstar (Bermudas) en reclamaciones de arbitraje ante la FINRA contra los corredores-comerciantes responsables.

Contacto:

Estados Unidos: (800) 259-9010

Internacional: vía WhatsApp (solo texto): (713) 227-2400

Northstar Bermuda FAQs

北极星百慕大常见问题解答

に関するよくあるご質問

Northstar Bermuda Preguntas Frecuentes

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/334439/SHEPHERD_SMITH_EDWARDS___KANTAS_LOGO.jpg

FUENTE Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP

SOURCE Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP