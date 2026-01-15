CLO Virtual Fashion erwirkt endgültiges rechtskräftiges Urteil in Urheberrechtsstreit gegen Linctex (Style3D). Gericht stellt groß angelegte kommerzielle Softwarepiraterie fest.

SHANGHAI, China, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion Co., Ltd. („CLO"), führender Anbieter von 3D-Modetechnologie und umfassenden digitalen Lösungen, gibt hiermit bekannt, dass sie vor dem Obersten Volksgericht der Provinz Zhejiang in der Rechtssache wegen Verletzung des Urheberrechts an Computerprogrammen gegen Zhejiang Lingdi Digital Technology Co. Ltd.(„Linctex"), Betreiberin von Style3D, ein endgültiges und rechtskräftiges Urteil erwirkt hat. Das Urteil unterstreicht Chinas entschlossene Rechtsdurchsetzung im Bereich des Schutzes geistigen Eigentums, trägt zur Verbesserung des unternehmerischen Umfelds bei und setzt einen bedeutsamen Präzedenzfall für fairen Wettbewerb innerhalb der Branche. Dieses Urteil beendet den langjährigen Rechtsstreit und bestätigt den umfassenden gerichtlichen Schutz des geistigen Kerneigentums von CLO.

CLO Virtual Fashion Logo

Gemäß dem Endurteil des Hohen Volksgerichts der Provinz Zhejiang stellte das Gericht nach eingehender Prüfung fest, dass die Zhejiang Lingdi Digital Technology Co. Ltd. ("Linctex") vorsätzlich das Urheberrecht von CLO Virtual Fashion ("CLO") an der Computersoftware verletzt hat, indem sie in ihrem Geschäftsbetrieb „langfristig, in großem Umfang und wiederholt" unlizenzierte bzw. gecrackte Versionen der CLO-Software nutze. Das Gericht befand, dass diese Handlungen eine unmittelbare Verletzung der gesetzlich geschützten Urheberrechte von CLO darstellen. Das Gericht wies die Einrede der „fairen Nutzung" (Fair Use) seitens Linctex rechtskräftig zurück und stellte klar, dass die Softwarenutzung einem direkten kommerziellen Zweck diente. Das Urteil ist nunmehr rechtskräftig und gewährleistet CLO einen abschließenden, umfassenden und gerichtlichen Schutz ihrer legitimen Rechte und Interessen.

„Wir bekunden unseren Respekt gegenüber den chinesischen Justizbehörden und sprechen unseren aufrichtigen Dank dafür aus, dass sie die Schwere der von Linctex begangenen Verstöße rechtskräftig anerkannt haben. Dieses Urteil reflektiert in vollem Umfang Chinas entschlossene Haltung zum Schutz geistigen Eigentums und setzt ein wichtiges Signal an die gesamte Branche, die geltenden gesetzlichen Vorgaben strikt zu beachten und einzuhalten. Es bestärkt uns zugleich in unserer Überzeugung, unser Engagement auf dem chinesischen Markt weiterhin zu vertiefen", erklärte Simon Kim, CEO von CLO Virtual Fashion. „Die Verfolgung dieses Rechtsstreits diente nicht allein dem Schutz unserer eigenen Innovationen, sondern auch der Sicherung der Stabilität des gesamten digitalen Ökosystems der Modeindustrie. Marken und Unternehmen müssen darauf vertrauen können, dass die von ihnen genutzten Softwaretools, zuverlässig, sicher und auf einem soliden Fundament basieren."

Kim betonte weiter: „Das Engagement von CLO auf dem chinesischen Markt ist langfristig und nachhaltig. Auch in Zukunft werden wir die digitale Transformation der chinesischen Modeindustrie durch lokalisierte Produktentwicklung, zeitnahen technischen Support sowie intensive Zusammenarbeit mit Partnern innerhalb des Ökosystems aktiv fördern."

Das Gericht hat Linctex verpflichtet, sämtliche rechtsverletzenden Handlungen unverzüglich einzustellen und CLO für die entstandenen Schäden angemessen zu entschädigen. CLO bekräftigt ihr fortwährendes Bestreben, die weltweite Bekämpfung von Softwarepiraterie voranzutreiben, um ein faires, wettbewerbsfähiges und rechtssicheres Umfeld für alle Rechteinhaber und Unternehmen im Bereich der digitalen Modeindustrie zu gewährleisten.

Informationen zu CLO Virtual Fashion

Der Name CLO Virtual Fashion leitet sich vom englischen Wort „Clothing" ab. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat das Unternehmen die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren und Mode konsumieren, grundlegend verändert und neu gestaltet. Mit mehr als 15 Jahren Forschung und Entwicklung im Bereich der Bekleidungssimulation nimmt das Unternehmen eine führende Position auf dem Markt ein. Durch seinen hochentwickelten 3D-Simulationsalgorithmus für Bekleidung werden sämtliche Komponenten digitaler Mode integriert, konsolidiert und miteinander vernetzt. Alle Produkte und Dienstleistungen von CLO Virtual Fashion – von der 3D-Designsoftware für Mode über Digital Asset Management bis hin zu kollaborativen Plattformen für die Designentwicklung – sind miteinander verknüpft, um Kunden und Anwendern eine umfassende, ganzheitliche digitale Erfahrung zu bieten.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2861502/CLO_Virtual_Fashion.jpg