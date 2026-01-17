CLOU stellt seine C&I-BESS der nächsten Generation, Aqua-E261 und Aqua-X261, auf der Solar Energy Expo Warschau vor und erhält eine Auszeichnung in der Kategorie ESS

WARSCHAU, Polen, 17. Januar 2026 /PRNewswire/ -- CLOU Electronics, ein BNEF-Tier-1-Anbieter von Energiespeichersystemen, präsentierte auf der Solar Energy Expo seine flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersysteme der nächsten Generation für gewerbliche und industrielle Anwendungen (C&I), die Modelle Aqua-E261 und Aqua-X261. Das Unternehmen stellte außerdem sein Portfolio integrierter Lösungen vor, darunter die Aqua-C3.0-Serie flüssigkeitsgekühlter Energiespeichersysteme im Versorgungsmaßstab.

CLOU received the Excellence Award in Energy Storage Category from exhibition organizer PTAK WARSAW EXPO Aqua-E261 and Aqua-X261 C&I Storage Systems

Für seine wegweisenden Produkte und Lösungen wurde CLOU vom Messeveranstalter PTAK WARSAW EXPO mit dem Excellence Award in der Kategorie Energiespeicherung ausgezeichnet. Damit erhielt das Unternehmen in der Branche eine maßgebliche Anerkennung für die Weiterentwicklung der Energiespeichertechnologie sowie die Skalierung von Anwendungen.

Die Energiespeichertechnologie beschleunigt die Energiewende in Europa und hilft Unternehmen dabei, ihre Stromkosten deutlich zu senken, etwa durch Lastspitzenkappung und Talfüllung, Eigenverbrauch aus Photovoltaik (PV) sowie Stromarbitrage. Eine Notfallreaktion im Millisekundenbereich stellt sicher, dass kritische Betriebsabläufe ununterbrochen bleiben. Dennoch steht die Branche vor drei großen Herausforderungen: Engpässe bei den Einnahmen zu beseitigen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken.

Aqua-E261- und Aqua-X261-C&I-Speichersysteme: Ultimative Sicherheit, maximierte Rendite

Als Vorzeigeprodukte der flüssigkeitsgekühlten C&I-Energiespeicherserie von CLOU sind Aqua-E261 sowie Aqua-X261 mit 314-Ah-Batteriezellen und bis zu 261 kWh Speicherkapazität ausgestattet. Beide Modelle sind gemäß IEC-, UN- und CE-Normen zertifiziert. Die Aqua-X261 ist das erste integrierte PV- und Energiespeichersystem von CLOU, das optional 120 kW PV- und STS-Module bietet.

Ultimative Sicherheit

Im elektrischen Stromkreis verfügen beide Produkte über einen vierstufigen Überstromschutz auf Batteriepack-, Cluster-, PCS- und Schaltschrankebene, um eine präzise sowie schnelle Abschaltung Ebene für Ebene zu erreichen. Im thermischen Kreislauf wird ein dreistufiges Systemsicherheitsdesign mit „Frühwarnung, Abluftbelüftung und Brandschutz" eingesetzt, sodass proaktiv eingegriffen werden kann, bevor es zu einem thermischen Durchgehen kommt. Die aktive Belüftung in Kombination mit der Feuerunterdrückung auf Schrankebene schützt die benachbarten Anlagen zusätzlich.

AI Smart Monitoring liefert Daten in Echtzeit, zeigt Zellanomalien sowie Risiken des thermischen Durchgehens an und reduziert Schäden durch thermisches Durchgehen. Darüber hinaus betreibt die europäische Lösung die zentralen Steuerungs- und Überwachungsplattformen auf lokalen Servern und erfüllt damit die strengen Zuverlässigkeitsstandards der Region.

Maximierte Rendite

Hinsichtlich des Ertrags erreicht das Produkt durch eine ausgewogene Wärmeableitung auf Batteriepack- und Zellebene eine Zellentemperaturdifferenz von ≤ 2,5 °C, wodurch sich die Lebensdauer des Systems bei zwei Lade- und zwei Entladezyklen pro Tag um 2 Jahre verlängert.

Die firmeneigene KI-Temperaturregelungstechnologie von Midea senkt den Hilfsenergieverbrauch um 30 % bei äußerst geringen statischen Verlusten. In Verbindung mit einem leistungsstarken PCS und einer intelligenten Planungsstrategie des Energiemanagementsystems (EMS) erreicht das System eine maximale Systemeffizienz von ≥ 90 %.

Das standardisierte modulare Design ermöglicht eine flexible Kapazitätserweiterung, während die Vorinbetriebnahme vor Ort die Bauzeit um 50 % verkürzt. Das aktualisierte EMS bietet intelligente Betriebs- sowie Wartungsfunktionen. Ein KI-Diagnosesystem führt eine Fehleranalyse in Echtzeit durch, ermöglicht 15-minütige Algorithmus-Updates und optimiert dynamisch die Planung für maximale Zykluseffizienz.

Aqua-C-Speichersysteme im Versorgungsmaßstab: Ultimative Leistung, globale Reichweite

Neben den neuen Speicherangeboten für Privat- und Geschäftskunden präsentierte CLOU auch mehrere flüssigkeitsgekühlte Energiespeichersysteme für Versorgungsunternehmen. Das Vorzeigeprodukt Aqua-C2.5, das bereits weltweit im kommerziellen Einsatz ist, erzielt bahnbrechende Ergebnisse in Bezug auf Sicherheit, Leistung sowie integrierte Innovation. Als CLOUs erstes Energiespeichersystem im Versorgungsmaßstab mit vollständig selbst entwickelter String-PCS-Kerntechnologie erfüllt es strenge nordamerikanische, europäische sowie internationale Compliance-Anforderungen und geht darüber hinaus. Dieses Produkt ermöglicht eine weltweite Marktdurchdringung und beweist die doppelte Führungsrolle von CLOU in der Energiespeichertechnologie sowie bei der kommerziellen Umsetzung.

Aufbauend auf den Kerntechnologien des Aqua-C2.5 brachte CLOU im Jahr 2025 die flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersysteme Aqua-C3.0 sowie Aqua-C3.0 Pro auf den Markt und reagierte damit auf den Anwendungstrend im aktuellen Zeitalter der Großzellen. Das Aqua-C3.0 ist mit einer 587-Ah-Batteriezelle mit hoher Energiedichte und einer Kapazität von 6,25 MWh für einen einzelnen Schaltschrank ausgestattet. Auf der Grundlage der von CLOU selbst entwickelten aktiven Balancierungstechnologie, des String-PCS und des integrierten AC/DC-Designs wird die Entladekapazität über den gesamten Lebenszyklus um 4 % erhöht und ein System-RTE von ≥ 91,5 % erreicht.

Das Aqua-C3.0 Pro ist mit einer 600+Ah-Ultra-Großraumzelle ausgestattet, die in einem einzigen Gehäuse eine Kapazität von bis zu 7,354 MWh aufweist. Mit zahlreichen technologischen Innovationen wie direkter Kühlung, aktivem Ausgleich, SIC-String-PCS und integrierter CTR-Architektur erreicht es einen bedeutenden Sprung in Bezug auf Systemeffizienz, Sicherheit sowie Betriebs- und Wartungsfreundlichkeit und definiert damit eine neue Generation von Energiespeichersystemen.

Midea Group treibt Empowerment voran und beschleunigt den globalen Einsatz

Die Energiespeicherprodukte und -lösungen von CLOU sind weltweit im Einsatz. In Europa übersteigen die kumulierten Aufträge für Großprojekte 1,5 GWh, die Griechenland, Bulgarien, Rumänien und Nordmazedonien betreffen. Für C&I-Speicherung betreibt CLOU mehr als 250 Standorte in China, mehr als 20 in Südostasien sowie über 50 in Europa (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Polen, Tschechien). Diese europäischen Standorte ermöglichen vielfältige Anwendungsszenarien, wie z. B. Lastspitzenkappung und Talfüllung, Nachfragesteuerung, Integration von Photovoltaik und Energiespeichern sowie virtuelle Kraftwerke.

Das signifikante Wachstum von CLOU auf den globalen Energiespeichermärkten bildet eine starke Grundlage für die Zukunft des Unternehmens. Zu diesem entscheidenden Zeitpunkt gründete Midea Group im Dezember 2025 ihren Geschäftsbereich Neue Energie. Als Kernstück der Energiestrategie von Midea wird CLOU auf die umfangreichen Ressourcen des Konzerns zurückgreifen, wobei seine Forschung und Entwicklung vom Corporate Research Center voll unterstützt wird. Mit der umfassenden Unterstützung durch Midea Group wird CLOU seine Fähigkeiten ausbauen und seine globale Expansion beschleunigen.

Geschäftskontakt:

Xiaojun Mao

Geschäftsleiter der Abteilung BESS Global Key Account

CLOU Electronics Co.

E-Mail: [email protected]

Website: www.clouess.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2863422/CLOU_received_Excellence_Award_Energy_Storage_Category_exhibition_organizer_PTAK.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2863423/Aqua_E261_Aqua_X261_C_I_Storage_Systems.jpg