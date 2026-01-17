La nouvelle génération de BESS C&I Aqua-E261 et Aqua-X261 de CLOU est présentée à la Solar Energy Expo de Varsovie et remporte un prix dans la catégorie ESS

VARSOVIE, Pologne, 17 janvier 2026 /PRNewswire/ -- CLOU Electronics, un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie de niveau 1 du BNEF, a dévoilé ses systèmes de stockage d'énergie à refroidissement liquide de nouvelle génération pour le secteur commercial et industriel (C&I), les Aqua-E261 et Aqua-X261, à l'occasion du salon Solar Energy Expo. L'entreprise a également présenté son portefeuille de solutions intégrées, notamment la série Aqua-C3.0 de systèmes de stockage d'énergie à refroidissement liquide à l'échelle industrielle.

CLOU received the Excellence Award in Energy Storage Category from exhibition organizer PTAK WARSAW EXPO Aqua-E261 and Aqua-X261 C&I Storage Systems

Pour ses produits et solutions d'avant-garde, CLOU a reçu le prix d'excellence dans la catégorie Stockage d'énergie , décerné par l'organisateur du salon PTAK WARSAW EXPO, ce qui lui a valu une reconnaissance officielle de l'industrie pour ses progrès en matière de technologie de stockage d'énergie et d'élargissement des applications.

La technologie de stockage d'énergie accélère la transition énergétique de l'Europe, en aidant les entreprises à réduire considérablement leurs coûts d'électricité grâce à des scénarios tels que l'écrêtement des pointes et le remplissage des creux, l'autoconsommation photovoltaïque (PV) et l'arbitrage électrique, tandis que la réponse d'urgence au niveau de la milliseconde garantit que les opérations critiques restent ininterrompues. Pourtant, le secteur est confronté à trois défis majeurs : en éliminant les goulets d'étranglement en matière de recettes, en stimulant l'efficacité opérationnelle et en renforçant les défenses en matière de sécurité.

Systèmes de stockage Aqua-E261 et Aqua-X261 C&I : Sécurité maximale, rendement maximal

Produits phares de la gamme de stockage d'énergie à refroidissement liquide C&I de CLOU, Aqua-E261 et Aqua-X261 sont équipés de cellules de batterie de 314 Ah et d'une capacité de stockage d'énergie allant jusqu'à 261 kWh. Les deux modèles sont certifiés conformes aux normes IEC, UN et CE. L'Aqua-X261 est le premier système photovoltaïque et de stockage d'énergie intégré de CLOU, qui propose en option un module photovoltaïque de 120 kW et un module STS.

Sécurité ultime

Dans le circuit électrique, les deux produits sont dotés d'une protection contre les surintensités à quatre niveaux, aux niveaux pack, cluster, PCS et cabinet pour obtenir un arrêt précis et rapide niveau par niveau. Dans le circuit thermique, un système de sécurité à trois couches « alerte précoce, ventilation par aspiration et protection contre l'incendie » est appliqué pour une intervention proactive avant l'emballement thermique. La ventilation active combinée à la suppression des incendies au niveau de l'armoire protège davantage les biens adjacents.

AI Smart Monitoring fournit des données en temps réel, signale les anomalies des cellules et les risques d'emballement thermique, et atténue les dommages causés par l'emballement thermique. En outre, la solution européenne héberge les principales plateformes de contrôle et de surveillance sur des serveurs locaux, répondant ainsi aux normes de fiabilité rigoureuses de la région.

Rendement maximal

En termes de revenus, le produit atteint une différence de température de cellule de ≤2,5°C grâce à une dissipation thermique équilibrée au niveau du pack et de la cellule, prolongeant ainsi la durée de vie du système de 2 ans avec deux charges et deux décharges par jour.

La technologie de contrôle de la température AI brevetée par Midea réduit la consommation d'énergie auxiliaire de 30 % avec des pertes statiques très faibles. Associé à un PCS très performant et à une stratégie de programmation intelligente du système de gestion de l'énergie (EMS), le système atteint une efficacité maximale de ≥ 90 %.

La conception modulaire standardisée permet une extension flexible de la capacité, tandis que la pré-mise en service sur site réduit le temps de construction de 50 %. L'EMS mis à jour assure une exploitation et une gestion intelligentes. Un système de diagnostic par IA effectue une analyse des défauts en temps réel, permet des mises à jour des algorithmes toutes les 15 minutes et optimise dynamiquement la programmation pour une efficacité maximale du cycle.

Systèmes de stockage à l'échelle industrielle Aqua-C : Performance ultime, portée mondiale

Outre les nouvelles offres de stockage C&I, CLOU a présenté plusieurs systèmes de stockage d'énergie refroidis par liquide à l'échelle industrielle. Son produit phare, l'Aqua-C2.5, qui fait déjà l'objet d'un déploiement commercial à l'échelle mondiale, réalise des percées en matière de sécurité, de performance et d'innovation intégrée. En tant que premier système à grande échelle de CLOU doté de la technologie de base de PCS de type string entièrement développée par l'entreprise, il surpasse les normes nord-américaines, européennes et internationales les plus strictes. Ce produit permet une pénétration mondiale du marché, démontrant le double leadership de CLOU en matière de technologie de stockage de l'énergie et d'exécution commerciale.

S'appuyant sur les technologies de base de l'Aqua-C2.5, CLOU a lancé les systèmes de stockage d'énergie à refroidissement liquide Aqua-C3.0 et Aqua-C3.0 Pro en 2025, en réponse à la tendance des applications dans l'ère actuelle des grandes cellules. L'Aqua-C3.0 est notamment équipé d'une cellule de batterie à haute densité énergétique de 587 Ah, avec une capacité de 6,25 MWh pour une seule armoire. Grâce à la technologie d'équilibrage actif développée par CLOU, au PCS de type string et à la conception AC/DC intégrée, la capacité de décharge sur l'ensemble du cycle de vie est augmentée de 4 %, et un RTE du système de ≥91,5 % est atteint.

L'Aqua-C3.0 Pro est équipé d'une cellule à très grande capacité de plus de 600 Ah, avec une capacité de 7,354 MWh pour une seule armoire. Grâce à de multiples innovations technologiques telles que la technologie de refroidissement direct, l'équilibrage actif, le PCS string à technologie SIC et l'architecture CTR intégrée, il permet d'améliorer considérablement l'efficacité, la sécurité et la facilité d'exploitation et de maintenance du système, définissant ainsi les systèmes de stockage d'énergie de la nouvelle génération.

Le groupe Midea favorise l'autonomisation et accélère le déploiement à l'échelle mondiale

Les produits et solutions de stockage d'énergie de CLOU ont été déployés dans le monde entier. En Europe, les commandes cumulées de projets à grande échelle dépassent 1,5 GWh, couvrant la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Macédoine du Nord. Pour le stockage C&I, CLOU exploite plus de 250 sites en Chine, plus de 20 en Asie du Sud-Est et plus de 50 en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Tchéquie). Ces sites européens permettent des scénarios d'application complets, notamment l'écrêtement des pointes et le remplissage des creux, le contrôle de la demande, l'intégration de l'énergie photovoltaïque et du stockage de l'énergie, et les centrales électriques virtuelles.

La croissance significative de CLOU sur les marchés mondiaux du stockage de l'énergie constitue une base solide pour son avenir. C'est à ce moment charnière que le groupe Midea a créé sa division New Energy Business en décembre 2025. Au cœur de la stratégie énergétique de Midea, CLOU s'appuiera sur les vastes ressources du groupe, sa R&D bénéficiant du soutien total du Corporate Research Center. Grâce au soutien global du groupe Midea, CLOU renforcera ses capacités et accélérera son expansion mondiale.

Contact commercial :

Xiaojun Mao

Directeur général du département Grands Comptes Mondiaux BESS

CLOU Electronics Co., Ltd.

E-mail : [email protected]

Site web : www.clouess.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2863422/CLOU_received_Excellence_Award_Energy_Storage_Category_exhibition_organizer_PTAK.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2863423/Aqua_E261_Aqua_X261_C_I_Storage_Systems.jpg