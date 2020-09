Cloud4C nomeia Paresh Shetty como presidente de vendas

Sridhar Pinnapureddy, fundador e CEO da Cloud4C, disse: "À medida que continuamos a integrar nosso propósito com a cultura geral e a estratégia de crescimento global, é com muita satisfação que dou boas-vindas a Paresh na família Cloud4C. Como um líder versátil, dinâmico, visionário e transformador, ele tem levado as organizações a maiores alturas. Estou confiante de que sua rica experiência no setor e mentalidade visionária guiarão o crescimento da Cloud4C. Com Paresh, temos não apenas um líder focado no crescimento, mas também um ser humano solidário que demonstra grande empatia para com clientes e funcionários - uma importante característica de liderança que moldará o futuro da nossa organização."

"Estou entusiasmado em me juntar à Cloud4C - uma das empresas de nuvem que mais crescem em todo o mundo". Ao longo de minha carreira, trabalhei na interseção de empresa e tecnologia, ajudando a impulsionar o crescimento e criando valor para as partes interessadas. A Cloud4C poderá contar com meu empenho para manter a importante tradição da organização que coloca clientes e funcionários em primeiro lugar. Com a liderança dinâmica da diretoria, estou ansioso para aproveitar o poder da tecnologia para fortalecer os CIOs e tomadores de decisão de TI e os clientes que atendemos globalmente", disse Paresh Shetty, presidente de vendas.

Paresh Shetty ingressou na Cloud4C vindo da Vodafone Idea, onde atuou como presidente, liderando os segmentos de negócios que englobam empresas, governo, serviços de mobilidade e soluções de software. Sua excepcional carreira abrange várias multinacionais indianas e globais, incluindo HP, Xerox e L&T em diferentes funções de liderança.

Sobre a Cloud4C

A Cloud4C é líder mundial no fornecimento de serviços gerenciados em nuvem, atendendo a 4.000 clientes em 25 países e 50 locais, incluindo 60 das 500 Multinacionais Globais da Fortune. A empresa oferece serviços de nuvem (pública, privada, híbrida) e de nuvem comunitária (Banking Community Cloud, SAP Community Cloud), migração de nuvem em hiperescaladores como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, serviços gerenciados de ponta a ponta, serviços de recuperação de desastres, serviços gerenciados de segurança e ajuda empresas a cumprir as rigorosas leis de soberania de dados nos respectivos países.

A empresa planeja expandir sua presença geográfica para 80 países e 160 locais em todo o mundo nos próximos 36 a 48 meses.

