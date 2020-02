Cluster de IA Atlas 900 da Huawei ganha o Prêmio GLOMO de Tecnologia do Futuro da GSMA

A tecnologia inovadora tem impulsionado o setor de comunicações móveis muito além das expectativas mais extravagantes dos primeiros pioneiros da tecnologia. A GSMA concede o Prêmio GLOMO – Prêmio Tecnologia do Futuro para reconhecer tecnologias que estão à frente de seu tempo e reformulam o mundo. O prêmio marca o reconhecimento pelo setor do cluster de IA Atlas 900 da Huawei como um produto que atinge novos patamares em inovação de IA.

O Atlas 900 é o cluster de treinamento de IA mais rápido do mundo. É uma potência que combina milhares de processadores de IA Ascend 910 da Huawei, para 256 a 1.024 petaFLOPS (PFLOPS) FP16, que equivale ao poder de computação de 500.000 PCs. Durante o teste de benchmark de treinamento do modelo ResNet-50, o Atlas 900 quebrou o recorde mundial ao completar um treinamento em 59,8 segundos. É o único produto no setor capaz de completar tal treinamento em menos de um minuto.

O Atlas 900 tem diversas aplicações para pesquisa científica e inovação empresarial, permitindo aos pesquisadores treinar modelos de IA com imagens e vídeos mais rapidamente. Isso beneficia a pesquisa científica em previsões astronômicas, petroquímicas e meteorológicas de forma mais eficiente e precisa e também garante benefícios a empresas como tempo de comercialização mais rápido para direção autônoma.

O cluster de IA Atlas 900 tem três modos de interconexão de alta velocidade: o Huawei Cache Coherent System (HCCS), o PCIe 4.0 e o 100GE. O Atlas 900 usa switches de centros de dados da série CloudEngine da Huawei para dar suporte a uma rede de sincronização de parâmetros em malha completa (full-mesh) para treinamento de modelo de IA, ostentando mais de 100 TB (10^12)/segundo. Isso reduz a latência de sincronização em 10%, caindo para 70%, com um enorme salto em eficiência de treinamento.

Poder de computação máxima pode resultar em superaquecimento do sistema. O cluster de IA do Atlas 900 tem um sistema de dissipação de calor líder do setor, para lidar com essa questão. Sua solução híbrida de resfriamento líquido dá suporte a uma taxa de resfriamento líquido que excede 95%, com tecnologia adiabática enclausurada em nível de gabinete. A eficácia de uso de energia (PUE – power usage effectiveness) ideal para centros de dados é de 1,0. Um único gabinete com o Atlas 900 fornece dissipação de calor de até 50 kW por uma PUE menor que 1,1. Além disso, o Atlas 900 é muito mais eficiente em ocupação de espaço do que um gabinete resfriado a ar de 8 kW, reduzindo a presença do equipamento em 79%. O inovador sistema de resfriamento líquido reduz muito o custo total de propriedade (TCO) do cliente, com alta energia, alta densidade e baixa PUE.

Comentários dos juízes: "Esse lançamento criou uma plataforma para o progresso em uma ampla variedade de aplicações no setor de comunicações móveis e além dele, alavancando a última tecnologia para disponibilizar velocidade e desempenho incríveis, com uma pegada de carbono mínima".

GLOMO DA GSMA

O Prêmio de Comunicações Móveis Globais (GLOMO) foi criado pela GSMA em 1996 e se tornou um dos prêmios mais prestigiosos do setor. Ele reconhece contribuições significativas que promovem o setor de comunicações móveis.

