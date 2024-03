CMF by Nothing lance Neckband Pro et Buds

Le neckband hybride avec ANC de 50 dB et les Buds dotés de la meilleure ANC de leur catégorie inaugurent une solide gamme de produits 2024

LONDRES, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- CMF, une sous-marque de Nothing, a annoncé aujourd'hui le lancement des Buds et de Neckband Pro. En moins d'un an, CMF by Nothing a prouvé que les produits ayant un excellent design et une haute qualité ne sont pas seulement disponibles à des catégories de prix haut de gamme. La marque a dévoilé ses premiers produits de 2024 : le Neckband Pro, premier appareil hybride à réduction active de bruit (ANC) de 50 dB de sa catégorie, et les Buds, qui offrent la meilleure ANC de leur catégorie sur ce segment de prix.

« En septembre dernier, nous avons lancé notre sous-marque, CMF by Nothing, rendant le design exceptionnel accessible à plus de gens et offrant une expérience utilisateur sans compromis dans un segment souvent négligé, a déclaré Akis Evangelidis, co-fondateur de Nothing. Nos produits de première génération ont reçu une reconnaissance incroyable et ont rapidement rejoint le classement des articles les mieux vendus. Aujourd'hui, nous sommes ravis de lancer Buds et Neckband Pro, et encore plus excités par tout ce qui nous attend. »

Buds : meilleure capacité ANC de leur catégorie

Réduction active de bruit

Avec une profondeur de 42 dB et une bande passante allant jusqu'à 2 900 Hz, les Buds offrent la meilleure performance de leur catégorie (dans ce segment de prix) en matière de blocage des bruits indésirables. Quand ils le souhaitent, les utilisateurs peuvent laisser entrer le bruit ambiant en activant le mode Transparence. Pour garantir des appels clairs et nets, les Buds disposent de quatre micros HD alimentés par la technologie Clear Voice et un algorithme avancé de réduction du bruit du vent.

Pilote 12,4 mm à fibres biologiques

Les Buds sont dotées de composants acoustiques améliorés et de la technologie Ultra Bass 2.0, offrant un paysage sonore expansif caractérisé par des basses profondes, des notes intermédiaires équilibrées et des aigus éthérés. Améliorés numériquement à l'aide de la technologie de correction brevetée Dirac OpteoTM, les Buds sont équipés de cinq réglages EQ populaires adaptés à différents styles de musique, pour un accord professionnel en une seule touche.

Batterie

Les utilisateurs peuvent profiter d'une utilisation sans interruption allant jusqu'à 8 heures sur une seule charge ou prolonger le temps de lecture à 35,5 heures en utilisant les Buds avec le boîtier de charge. Une charge rapide de dix minutes fournit 6,5 heures d'autonomie. Ces performances sont permises par les grandes batteries de 45 mAh présentes dans chaque écouteur, ainsi que la batterie de 460 mAh intégrée dans le boîtier.

Neckband Pro - Premier neckband hybride avec ANC de 50 dB

Réduction active de bruit

Le Neckband Pro est équipé d'un chipset avancé et de cinq micros HD pour offrir une réduction maximale du bruit jusqu'à 50 dB. Il dispose également de la technologie Environnement Adaptive ANC qui s'ajuste automatiquement au bruit ambiant, offrant trois réglages d'intensité pour une expérience sonore optimale. Les appels cristallins sont amplifiés par un algorithme d'annulation du bruit basé sur l'IA, lequel a été testé avec plus de 30 millions d'échantillons sonores. Grâce au mode Transparence, les utilisateurs peuvent laisser entrer le son extérieur quand ils le souhaitent.

Adapté au sport

Les utilisateurs peuvent maîtriser leur son en déplacement grâce à la molette 3-en-1 intuitive, qui permet à quiconque de régler sans effort le volume, de lire, mettre en pause ou sauter un titre, ou encore de contrôler la réduction active de bruit en tournant ou en appuyant sur la molette. De plus, le casque peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques, grâce à une résistance à l'eau, à la sueur et à la poussière IP55.

Technologie Ultra Bass et effet audio spatial

Neckband Pro est muni d'un pilote à membrane composite de 13,6 mm et d'une chambre arrière de 0,27 cm³ qui améliorent la profondeur des basses tout en évitant les distorsions. L'appareil est rehaussé par la technologie Ultra Bass 2.0, avec cinq niveaux réglables accessibles dans l'application Nothing X, qui détecte les signaux musicaux en temps réel pour fournir un effet de basse plus clair. Le processeur phare crée un effet audio spatial et projette un son que les utilisateurs peuvent ressentir, donnant vie à la musique, aux films et aux jeux.

Batterie

Grâce à une grande batterie de 220 mAh qui absorbe l'énergie et offre de fortes performances, les utilisateurs peuvent profiter de 37 heures de lecture sans interruption. De plus, une charge rapide de 10 minutes offre 18 heures d'autonomie (avec fonction ANC éteinte).

Prix et disponibilité

Les Buds seront tout d'abord vendus en Inde par Flipkart, Myntra, Croma et Vijay Sales, à partir du 8 mars à 12 h IST (heure normale de l'Inde), au prix de lancement de 2 299 ₹, au lieu de 2 499 ₹. Prix de vente chez les détaillants internationaux : 39 £ / 39 $ / 39 €.

Le Neckband Pro commencera à être vendu le 11 mars à 12 h IST, à un prix de lancement de 1 799 ₹ au lieu de 1 999 ₹. Prix de vente chez les détaillants internationaux : 35 £ / 35 $ / 35 €.

Dans le reste du monde, certains produits seront disponibles à partir du 12 mars, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE. Gardez un œil sur la salle de presse de cmf.tech pour rester au fait de la disponibilité des articles et de leurs lieux de vente.

Avant la sortie générale, des lancements limités exclusifs se tiendront sur Myntra le 6 mars, à 12 h IST, et au Nothing Store Soho, à Londres, le 9 mars, à 11 h GMT.

La marque principale Nothing lance aujourd'hui un nouveau smartphone : Phone (2a). Le Phone (2a) est conçu pour offrir une expérience quotidienne optimale sur smartphone, en répondant aux besoins essentiels des utilisateurs avec toute l'expertise, la technique et le savoir-faire de Nothing. Un appareil destiné aux personnes qui aiment explorer de nouvelles innovations et de nouveaux designs, mais qui savent aussi ce qu'elles veulent (et ne veulent pas) d'un smartphone. Il comprend un processeur unique et puissant, un double appareil photo arrière exceptionnel de 50 mégapixels, un écran AMOLED flexible très lumineux et un système d'exploitation intuitif qui offre une expérience rapide et fluide à chaque interaction.

À propos de CMF by Nothing

CMF, une sous-marque de Nothing, est une marque de technologie grand public basée à Londres qui vise à rendre le design exceptionnel plus accessible tout en offrant une expérience utilisateur sans compromis, avec un accent sur les fonctionnalités de base du produit.

La sous-marque CMF a été lancée en septembre 2023 avec sa première gamme de produits incluant Les CMF Buds Pro, la CMFWatch Pro et le chargeur GaN Charger 65 W. Reconnus pour leur attention particulière à la couleur, au matériau et à la finition, les premiers produits de CMF by Nothing ont été largement acclamés par les médias et les clients. Pour en savoir plus, consultez cmf.tech .

