CNTE a KEY ENERGY 2026: l'azienda presenta il sistema di accumulo di energia raffreddato a liquido per esterni STAR H‑PLUS

RIMINI, Italia, 5 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE), un fornitore globale di accumulo di energia finanziato da CATL, ha presentato la sua ultima innovazione, il sistema di accumulo di ENERGIA multifunzione raffreddato a liquido per esterni STAR H‑PLUS, presso KEY Energy 2026 (Stand B7-362). Questo prodotto di punta sottolinea l'impegno di CNTE per prestazioni, sicurezza e valore del ciclo di vita nell'accumulo di energia per esterni.

Intelligente, efficiente e facile da implementare

Il sistema STAR H‑PLUS (125 kW / 254 kWh) integra un controllo termico intelligente, un'elevata densità di energia e un funzionamento semplificato per soddisfare le diverse esigenze di accumulo di energia a livello globale. Con una densità energetica di 83,6 kWh/m³, in un container da 40 piedi possono essere inserite fino a 14 unità (3,56 MWh), riducendo i costi di trasporto e stoccaggio.

Il suo design di facile manutenzione semplifica l'assistenza sul campo: l'avvio/arresto con un solo pulsante consente una rapida messa in servizio, uno strumento di configurazione leggero sostituisce il software tradizionale e l'accesso posteriore, insieme ai connettori rapidi, riduce i tempi di manutenzione. Il sistema di raffreddamento a liquido supporta il rifornimento automatico del refrigerante e il rilevatore di gas combustibili aggiornato non richiede manutenzione per 10 anni, riducendo i costi operativi.

Silenzioso, intelligente, affidabile

STAR H‑PLUS funziona a circa 65 dB a pieno carico, ed è adatto a siti sensibili al rumore. Il controllo adattivo della temperatura basato sull'IA mantiene la varianza delle celle ≤3° C, migliorando la longevità e la stabilità in condizioni estreme.

Prestazioni elevate e risposta rapida

Alimentato da celle CATL LFP da 306 Ah con ciclo di vita ≥10.000, STAR H‑PLUS offre un'efficienza di andata e ritorno >88%. Le celle opzionali da 314 Ah supportano esigenze specifiche del progetto. Il sistema consente il funzionamento in parallelo di un massimo di 10 unità (2,54 MWh) e una regolazione rapida della frequenza (risposta <200 ms). Abbinato a un armadietto dotato di STS (sistema di trasferimento statico), garantisce una commutazione continua tra la modalità collegata alla rete e quella off grid per un'alimentazione ininterrotta.

Certificazioni e preparazione globali

Conforme ai requisiti di rete in 45 Paesi e in possesso delle certificazioni IEC e UN38.3, STAR H‑PLUS è pronto per una implementazione internazionale affidabile.

Informazioni su CNTE

Finanziata da CATL, CNTE è specializzata in soluzioni integrate di accumulo di energia, e offre ricerca e sviluppo, produzione intelligente, vendite globali e assistenza localizzata. Con un rigoroso controllo di qualità e una consegna standardizzata, CNTE fornisce sistemi ad alta sicurezza ed efficienza che guidano la transizione energetica globale.

