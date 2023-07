COA À HONG KONG CONSERVE SON TITRE DE THE BEST BAR IN ASIA POUR TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

HONG KONG, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ --

Coa celebrates its third consecutive No.1 at the Asia’s 50 Best Bars 2023 awards ceremony, sponsored by Perrier, live from Hong Kong

La liste Asia's 50 Best Bars 2023, sponsorisée par Perrier, a été annoncée lors d'une cérémonie de remise des prix en direct ce soir à Hong Kong. Le compte à rebours très attendu a mis en avant des bars de 17 villes d'Asie et s'est achevé par le couronnement de Coa à Hong Kong, nommé The Best Bar in Asia. La cérémonie de remise des prix est disponible sur la page Facebook de The World's 50 Best Bars et sur la chaîne YouTube 50 Best Bars TV.

Coa, à Hong Kong a réalisé l'exploit remarquable de tenir son rang de No.1 en tant que The Best Bar in Asia pendant trois années consécutives. Fondé en 2017 par le barman-propriétaire Jay Khan, le bar tire son nom de l'outil de récolte de l'agave et présente une vaste collection de plus de 200 bouteilles de tequila, de mezcal et d'autres spiritueux mexicains fabriqués à la main comme la raicilla, le bacanora, le sotol et la charanda. Coa a intégré la liste en 2019, obtenant le prix Highest New Entry Award en position de No.12 et a régulièrement gagné en popularité depuis.

En position de No.2 se trouve le Jigger & Pony de Singapour, également nommé The Best Bar in Singapore pour la troisième année consécutive, et lauréat du prix Rémy Martin Legend of the List. BKK Social Club est nommé The Best Bar in Thailand et se place en position de No.3.

Mark Sansom, directeur du contenu pour Asia's 50 Best Bars, a déclaré : « Nous sommes ravis de célébrer la dynamique communauté des bars asiatiques à Hong Kong pour la première fois. Félicitations à Jay Khan et à l'équipe de Coa pour avoir maintenu sa position de leader -- le premier bar en Asie à avoir maintenu sa position de No.1 pendant trois années consécutives. »

