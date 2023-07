COA DE HONG KONG MANTÉM SEU TÍTULO DE THE BEST BAR IN ASIA PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO

HONG KONG, 18 de julho de 2023 /PRNewswire/ --

Coa celebrates its third consecutive No.1 at the Asia’s 50 Best Bars 2023 awards ceremony, sponsored by Perrier, live from Hong Kong

Para obter a lista completa do 1º ao 50º lugar, consulte aqui.

A lista Asia's 50 Best Bars 2023, patrocinada pela Perrier, foi anunciada em uma cerimônia de premiação ao vivo realizada hoje à noite em Hong Kong. A tão esperada contagem regressiva apresentou bares de 17 cidades da Ásia e culminou na nomeação do Coa, em Hong Kong, como The Best Bar in Asia. A cerimônia de premiação está disponível para visualização no Facebook do The World's 50 Best Bars e no canal do YouTube 50 Best Bars TV.

O Coa, em Hong Kong, alcançou o feito notável de se manter na posição No.1 como The Best Bar in Asia por três anos consecutivos. Fundado em 2017 pelo bartender-proprietário Jay Khan, o bar leva o nome da ferramenta de colheita de agave e exibe uma vasta coleção de mais de 200 garrafas de tequila, mezcal e outras bebidas alcoólicas mexicanas artesanais, como raicilla, bacanora, sotol e charanda. O Coa fez sua estreia na lista em 2019, garantindo o Highest New Entry Award em No.12 e tem crescido constantemente em popularidade desde então.

Na posição No.2 está o Jigger & Pony, de Singapura, também nomeado The Best Bar in Singapore pelo terceiro ano consecutivo e ganhador do prêmio Rémy Martin Legend of the List. O BKK Social Club foi nomeado The Best Bar in Thailand em No.3.

Mark Sansom, diretor de conteúdo do Asia's 50 Best Bars, disse: "Estamos muito felizes em celebrar a vibrante comunidade de bares da Ásia pela primeira vez em Hong Kong. Parabéns a Jay Khan e à equipe do Coa por manterem o primeiro lugar - o primeiro bar na Ásia a ocupar a posição No.1 por três anos consecutivos."

