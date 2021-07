Cognex disponibiliza o sexto episódio de seu podcast no Brasil

SÃO PAULO, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder mundial em sistemas de visão, acaba de lançar o sexto episódio de seu podcast no Brasil, no qual seus especialistas abordam os cuidados para implementar sistemas de leitura e rastreabilidade para códigos de barras.

Com a participação de Rafael Damasceno, Gerente de Engenharia de Aplicação para a América Latina, e Wellington Araújo, Engenheiro de Aplicação no Brasil, o episódio busca esclarecer as principais dúvidas sobre leitura e verificação de código de barras, sua importância e impactos em toda a cadeia de suprimentos, além de auxiliar os ouvintes a implementar sistemas de leitura e rastreabilidade com sucesso.

Com pouco mais de 10 minutos de duração, o sexto episódio do podcast da Cognex Brasil é direcionado a todos os setores industriais que necessitam de leitura e rastreabilidade de códigos de barras eficientes para aprimorar suas produções e entrar em conformidade com as principais normas.

Para ouvir este episódio acesse em https://cutt.ly/PmHHCJL e para acessar os episódios anteriores, visite https://cutt.ly/8mH4xGj.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation projeta, desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla gama de produtos baseados em imagens, todos os quais usam técnicas de inteligência artificial (IA) que lhes dão a capacidade humana de tomar decisões sobre o que veem. Os produtos Cognex incluem sistemas e sensores de visão e leitores de código de barras que são usados em fábricas e centros de distribuição em todo o mundo, onde eliminam erros de produção e envio.

A Cognex é líder mundial em sistemas de visão, tendo enviado mais de 2 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de US$7 bilhões em receita acumulada, desde a fundação da empresa em 1981. Sediada em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex tem escritórios e distribuidores localizados nas Américas, Europa e Ásia. Para obter mais informações visite a Cognex online em www.cognex.com/pt-br.

FONTE Cognex Corporation

