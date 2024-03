Cognex lance une solution de tunnel flexible et axée sur les données, alimentée par le lecteur de codes-barres DataMan 380

Le tunnel de vision modulaire 380 élargit les capacités des opérations logistiques

NATICK, Massachusetts, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), leader de la vision industrielle, a présenté aujourd'hui le tunnel de vision modulaire 380, un nouvel ajout à sa gamme de tunnels de vision modulaires, équipée du puissant lecteur de codes-barres DataMan® 380.

Le tunnel de vision modulaire 380 offre un débit et une traçabilité élevés grâce à l'association du lecteur de codes-barres DataMan 380 très performant et de l'architecture système robuste d'une solution de tunnel de Cognex.

Un tunnel de vision modulaire Cognex avec 6 systèmes de vision DataMan 380 montés sur un châssis, installé au-dessus d'un convoyeur transportant une grande variété de colis.

« Le tunnel de vision modulaire 380 permet d'étendre l'automatisation partout dans l'entrepôt », a déclaré Carl Gerst, vice-président exécutif des produits de vision et d'identification. « Grâce à la vitesse, à la puissance et au décodage assisté par l'IA du DataMan 380, les applications de numérisation sont aussi efficaces et précises que possible. Le tunnel de vision modulaire 380 présente la conception de tunnel la plus avant-gardiste et la plus flexible proposée par Cognex à ce jour. »

Avec le DataMan 380, le lecteur de codes-barres à champ de vision le plus large de Cognex, le tunnel de vision modulaire 380 offre une solution de tunnel robuste qui peut être adaptée à chaque application du client tout en offrant une marge de manœuvre pour développer les opérations. Conçu pour minimiser l'encombrement, maximiser la profondeur de champ et lire les plus petits codes, le tunnel de vision modulaire 380 atteint un taux de lecture >99 % avec seulement quatre lecteurs par tunnel.

« Nous travaillons sur un tunnel de balayage pour un client et adoptons la nouvelle série de lecteurs Cognex, le DataMan 380. Nous pensons qu'ils sont vraiment géniaux parce qu'ils offrent une très grande profondeur de champ et un champ de vision très large. En fait, il y a tout ce que l'on peut désirer », a déclaré Patrick Bradford, directeur du développement de produits chez StreamTech Engineering. « Dans le passé, cela semblait irréalisable parce qu'il fallait généralement entre sept et neuf caméras et lorsqu'elles avaient des problèmes de lecture, il était difficile de les localiser, de les configurer et de déterminer laquelle était défaillante. Une caméra de chaque côté de la boîte, c'est fantastique. Nous avons hâte de l'adopter dès le début. »

Le tunnel de vision modulaire 380 est alimenté en données en temps réel et en analyses de performances du gestionnaire de tunnel Edge Intelligence de Cognex, ce qui permet aux clients de collecter, d'agréger et d'analyser des données provenant de plusieurs dispositifs simultanément afin d'obtenir des informations sur les performances du tunnel, la conformité des fournisseurs, et bien plus encore.

Chaque tunnel de vision modulaire est accompagné d'options de support améliorées, ou de plans de réussite client, afin de garantir des performances et une rentabilité maximales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur cognex.com/modular-vision-tunnels ou composez le 1-(855) 4-COGNEX.

À propos de Cognex Corporation

Cognex Corporation (aussi appelée « l'Entreprise » ou « Cognex ») invente et commercialise des technologies conçues pour relever certains des défis majeurs en matière de fabrication et de distribution. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de produits et de solutions de vision industrielle dans le monde. Notre objectif est d'améliorer l'efficacité et la qualité des activités à fort potentiel de croissance sur des marchés finaux industriels attrayants. Nos solutions combinent du matériel et des logiciels pour saisir et analyser des informations visuelles, permettant ainsi d'automatiser les tâches de fabrication et de distribution pour des clients du monde entier. Les produits de vision industrielle sont utilisés pour automatiser la fabrication ou la distribution et le suivi d'articles distincts, tels que les téléphones portables, les batteries de véhicules électriques et les colis d'e-commerce. Pour cela, ils doivent être localisés, identifiés, inspectés et mesurés. La vision industrielle est importante pour les applications dans lesquelles la vision humaine n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de taille, de précision ou de vitesse, ou dans les cas où des économies substantielles ou des améliorations de la qualité sont maintenues.

Leader mondial de la vision industrielle, Cognex a livré plus de 4 millions de produits de vision industrielle, équivalant à plus de 10 milliards de dollars de revenu accumulé, depuis la création de la société en 1981. Outre son siège à Natick, dans le Massachusetts, aux États-Unis, Cognex possède des bureaux et des distributeurs en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Cognex cognex.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2373302/Cognex_Corporation.jpg