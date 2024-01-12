Cognizant прогнозирует, что за 10 лет генеративный ИИ может принести в экономику США 1 триллион долларов

В своем знаковом совместном исследовании Oxford Economics и Cognizant прогнозируют, что искусственный интеллект повлияет на 90% рынка труда в США, и подчеркивают критическую потребность стратегического переобучения для поддержания экономического роста

ТИНЕК, шт. Нью-Джерси, 12 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Совместно с Oxford Economics компания Cognizant (NASDAQ: CTSH) сегодня обнародовала результаты своего нового исследования экономического влияния «Новый труд — новый мир», в котором прогнозируется, что 90% рабочих мест в той или иной степени будет нарушено генеративным ИИ, что создаст основу для глубокого изменения наших подходов к работе, производительности и экономическому росту. Исследование также показало, что влияние технологии будет зависеть от скорости ее внедрения в бизнес и от того, насколько быстро люди смогут адаптироваться к новым методам работы.

«Наше исследование стремится приподнять завесу эффектов, которые генеративный искусственный интеллект может оказать на рабочую силу во всем мире», — сказал Адриан Купер (Adrian Cooper), генеральный директор Oxford Economics. «Результаты исследования показывают, насколько быстро эта технология может изменить траекторию развития американской экономики, и предлагают лидерам бесценные идеи для использования ее потенциала и быстрой адаптации», — добавил он.

Генеративный ИИ дает потенциальные возможности повысить операционную эффективность, создать новые потоки доходов, усовершенствовать продукцию и услуги, а также полностью перестроить бизнес. Чтобы количественно оценить потенциальное влияние генеративного ИИ на производительность и будущее труда, Cognizant сотрудничала с Oxford Economics в создании экономической модели, которая рассматривала три сценария адаптации американских предприятий к генеративному ИИ. Эта модель учла 18 000 задач, которые являются движущими силами экономики США, и тщательно просчитала влияние, которое может оказать генеративный ИИ на рабочие места, необходимые для выполнения этих задач. Несмотря на то, что основное внимание было уделено трудовым ресурсам США, общие закономерности, выявленные в ходе исследования, могут быть применены во всем мире. Исследование позволило выявить следующие ключевые моменты:

Искусственный интеллект в течение следующего десятилетия будет внедряться стремительными темпами, пока не достигнет поры зрелости. Предприятия находятся на экспериментальном этапе внедрения возможностей ИИ. Тем не менее, исследования показывают, что внедрение может подскочить с 13% до 31% за период всего от четырех до восьми лет. После 15-летнего рубежа, согласно исследованию, темпы внедрения могут замедлиться, но все равно будут расти еще как минимум лет 15.

Предприятия находятся на экспериментальном этапе внедрения возможностей ИИ. Тем не менее, исследования показывают, что внедрение может подскочить с 13% до 31% за период всего от четырех до восьми лет. После 15-летнего рубежа, согласно исследованию, темпы внедрения могут замедлиться, но все равно будут расти еще как минимум лет 15. Экономическое развитие может резко ускориться. Технология генеративного ИИ может повысить производительность экономики США на 1,7—3,5% и увеличить ВВП США от 477 миллиардов до 1 триллиона долларов США в год в течение следующих 10 лет, в зависимости от темпов внедрения бизнесом.

Технология генеративного ИИ может повысить производительность экономики США на 1,7—3,5% и увеличить ВВП США от 477 миллиардов до 1 триллиона долларов США в год в течение следующих 10 лет, в зависимости от темпов внедрения бизнесом. В то же время рынок труда может быть подорван . Прогнозируется, что половина всех работ (52%) существенно изменится по мере внедрения генеративного ИИ для автоматизации рабочих задач. В результате, примерно 9% занятой рабочей силы США могут уволить, а 1% потенциально не сможет найти новую работу, учитывая исторические сдвиги в экономике.

. Прогнозируется, что половина всех работ (52%) существенно изменится по мере внедрения генеративного ИИ для автоматизации рабочих задач. В результате, примерно 9% занятой рабочей силы США могут уволить, а 1% потенциально не сможет найти новую работу, учитывая исторические сдвиги в экономике. В наибольшей степени могут пострадать рабочие места с высокими требованиями к уровню знаний . В прошлом развитие технологий и автоматизация затрагивали в основном ручной труд и работу со знаниями, ориентированную на процессы. Генеративный ИИ способен сделать обратное, сильнее повлияв на работу со знаниями. Кроме того, профессии, связанные с кредитным анализом, компьютерным программированием, веб-разработкой, администрированием баз данных и графическим дизайном, уже имеют теоретически максимальную степень подверженности влиянию примерно 50%. К 2023 году, по мере развития технологии, подверженность влиянию в некоторых видах работ может достигнуть 80%.

. В прошлом развитие технологий и автоматизация затрагивали в основном ручной труд и работу со знаниями, ориентированную на процессы. Генеративный ИИ способен сделать обратное, сильнее повлияв на работу со знаниями. Кроме того, профессии, связанные с кредитным анализом, компьютерным программированием, веб-разработкой, администрированием баз данных и графическим дизайном, уже имеют теоретически максимальную степень подверженности влиянию примерно 50%. К 2023 году, по мере развития технологии, подверженность влиянию в некоторых видах работ может достигнуть 80%. Влияние почувствуют даже генеральные директора. Результаты исследования показали, что руководители высшего звена, даже генеральные директора, могут испытать теоретически максимальную степень подверженности влиянию (степень, в которой задачи рабочего места могут быть автоматизированы генеративным ИИ) более 25%, по мере того, как они начнут использовать генеративный ИИ для всего, от конкурентного анализа до принятия стратегических решений.

«Генеративный ИИ уже удивил нас своими возможностями в различных отраслях, но настоящее влияние его интеграции в наши ежедневные бизнес-операции только намечается», — сказал Рави Кумар С. (Ravi Kumar S), генеральный директор Cognizant. «Чтобы использовать потенциал технологии для повышения производительности, мы должны понять все ее влияние на будущее труда и объединить усилия, для того чтобы создать наилучшие возможности для развития людей вместе с технологией», — продолжил он.

Переобучение рабочей силы по мере развития ИИ

При том что временные рамки данного исследования выходят за пределы десятилетия, Cognizant полагает, что лидеры всех слоев общества должны сегодня совместно работать над формированием нового договора о доверии, который позволит бизнесу, работникам и экономике процветать в эпоху генеративного ИИ. По мере того как эти технологии станут обычным явлением среди рабочей силы, будут востребованы новые навыки сотрудников для поддержки таких областей, как бизнес-стратегия и управление искусственным интеллектом. Программы переобучения, которые рассматривались когда-то как тактическое дополнение на карьерном пути работника, станут существенной частью рабочего дня, как и время, выделяемое на обучение и тренировку.

В соответствии с таким видением, компания Cognizant недавно представила свою инициативу Synapse, призванную изменить баланс и произвести революцию в сфере обучения технологиям и развития рабочей силы, расширив возможности для более чем миллиона человек по всему миру. Основываясь на глубоких знаниях и долгой истории Cognizant как центра технического переобучения, инициатива стремится к 2026 году подготовить новый кадровый резерв для расширяющейся цифровой экономики. Подробнее о Synapse читайте здесь.

C полной версией исследования можно ознакомиться на веб-странице https://www.cognizant.com/us/en/gen-ai-economic-model-oxford-economics.

Методология: Исследование компании Cognizant «Новый труд — новый мир»

Компания Oxford Economics получила заказ от компании Cognizant оценить и спрогнозировать экономическое влияние технологии генеративного ИИ на США в ближайшие 10 лет.

Проект был реализован в пять основных этапов, которые последовательно дали возможность разработки предполагаемых исходных данных для оксфордской глобальной экономической модели (ГЭМ). Эти исходные данные были разработаны для того, чтобы отразить, как, по нашим предположениям, внедрение технологий генеративного ИИ предприятиями в США в течение прогнозного периода может повлиять на структурные факторы экономической активности, в частности на рост общей производительности факторов производства. Чтобы отразить неопределенность, присущую такому процессу, были разработаны три сценария для получения различных результатов. Чтобы ознакомиться с методом полностью, нажмите здесь.

О компании Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современные предприятия. Мы помогаем клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать работу, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы делаем повседневную жизнь лучше. Подробнее смотрите на сайте www.cognizant.com или @cognizant.

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Прогнозные заявления

Данный пресс-релиз содержит утверждения, которые могут представлять собой прогнозные заявления, сделанные в соответствии с положениями безопасной гавани Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, на точность которых в обязательном порядке влияют риски, неопределенность и предположения в отношении будущих событий, которые могут оказаться неточными. Эти утверждения включают, но не ограничиваются явными или подразумеваемыми заявлениями прогнозного характера, касающимися внедрения генеративного искусственного интеллекта, влияния генеративного искусственного интеллекта на рабочую силу и экономику, а также эффективности и результатов нашей новой инициативы Synapse. Эти заявления не являются ни обещаниями, ни гарантиями, а представляют собой результаты вышеупомянутого исследования и по-прежнему подвержены неопределенности и различным рискам, многие из которых находятся вне нашего контроля, что может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые предусмотрены в этих заявлениях прогнозного характера. Существующие и потенциальные инвесторы предупреждены о том, что не следует чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления, которые относятся только к настоящему моменту. Факторы, которые могут привести к тому, что результаты будут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых, включают общие экономические условия, влияние технологического развития и конкуренции, конкурентный и быстро меняющийся характер рынков, на которых мы работаем, конкурентный рынок специалистов и его влияние на набор и удержание сотрудников, а также другие факторы, рассмотренные в нашем последнем годовом отчете по форме 10-K и других документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Cognizant не несет никаких обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, будь-то в следствие новой информации, будущих событий и прочего, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством о ценных бумагах.

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