Cognizant Auswirkungsstudie prognostiziert, dass generative KI der US-Wirtschaft innerhalb von 10 Jahren 1 Billion Dollar einbringen könnte

Gemeinsame bahnbrechende Studie von Oxford Economics und Cognizant prognostiziert, dass generative KI 90 % der Arbeitsplätze in den USA betreffen wird, und unterstreicht die kritische Notwendigkeit einer strategischen Umschulung, um das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten

TEANECK, N.J., 12. Januar 2024 /PRNewswire/ -- In Zusammenarbeit mit Oxford Economics hat Cognizant (NASDAQ: CTSH) heute die Ergebnisse seiner neuen Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen von New Work, New World vorgestellt, die prognostiziert, dass 90 % der Arbeitsplätze in irgendeiner Weise durch generative KI (gen KI) verändert werden, was die Voraussetzungen für einen tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise schafft, wie wir Arbeit, Produktivität und Wirtschaftswachstum angehen. Die Studie ergab auch, dass die Auswirkungen der Technologie davon abhängen werden, wie schnell die Unternehmen sie übernehmen und wie schnell sich der Einzelne an die neuen Arbeitsweisen anpassen kann.

„Unsere Studie zielt darauf ab, den Vorhang über den Auswirkungen zu lüften, die generative KI auf unsere globale Belegschaft haben könnte", sagte Adrian Cooper, Geschäftsführer von Oxford Economics. „Die Forschungsergebnisse zeigen, wie schnell diese Technologie die Entwicklung der US-Wirtschaft verändern könnte, und bieten Führungskräften wertvolle Erkenntnisse, um ihr Potenzial zu nutzen und sich schnell anzupassen."

Generative KI bietet das Potenzial, die betriebliche Effizienz zu verbessern, neue Einnahmequellen zu erschließen, Produkte und Dienstleistungen zu innovieren und letztlich Unternehmen neu zu definieren. Um die potenziellen Auswirkungen generativer KI auf die Produktivität und die Zukunft der Arbeit zu quantifizieren, hat Cognizant in Zusammenarbeit mit Oxford Economics ein Wirtschaftsmodell erstellt, das drei Szenarien für die Einführung generativer KI in US-Unternehmen untersucht. Dieses Modell berücksichtigt 18.000 Aufgaben, die die US-Wirtschaft antreiben, und untersucht sorgfältig die Auswirkungen, die generative KI auf die Arbeitsplätze haben könnte, die diesen Aufgaben vorgelagert sind. Obwohl der Schwerpunkt auf den US-Arbeitskräften liegt, können die allgemeinen Themen, die sich aus den Ergebnissen ergeben, weltweit angewendet werden. Die Untersuchung brachte wichtige Erkenntnisse ans Licht, darunter:

Die Einführung von KI wird in den nächsten zehn Jahren sprunghaft ansteigen, bevor sie ausgereift ist: Die Unternehmen befinden sich in der experimentellen Phase der Einführung von KI-Funktionen. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Akzeptanz in nur vier bis acht Jahren von 13 % auf 31 % ansteigen könnte. Nach der 15-Jahres-Marke, so die Ergebnisse, könnte sich die Akzeptanz verlangsamen, wird aber noch mindestens 15 Jahre lang weiter wachsen.

Die Unternehmen befinden sich in der experimentellen Phase der Einführung von KI-Funktionen. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Akzeptanz in nur vier bis acht Jahren von 13 % auf 31 % ansteigen könnte. 15-Jahres-Marke, so die Ergebnisse, könnte sich die Akzeptanz verlangsamen, wird aber noch mindestens 15 Jahre lang weiter wachsen. Der wirtschaftliche Fortschritt könnte sprunghaft ansteigen : Generative KI-Technologie könnte die Produktivität in den USA um 1,7 bis 3,5 % steigern und das BIP der USA in den nächsten 10 Jahren um 477 Mrd. bis 1 Billion US-Dollar jährlich erhöhen, je nachdem, wie schnell die Unternehmen die Technologie übernehmen.

: Generative KI-Technologie könnte die Produktivität in den um 1,7 bis 3,5 % steigern und das BIP der in den nächsten 10 Jahren um 477 Mrd. bis 1 Billion US-Dollar jährlich erhöhen, je nachdem, wie schnell die Unternehmen die Technologie übernehmen. Gleichzeitig könnte es zu einer Umwälzung des Arbeitsmarktes kommen: Die Hälfte aller Arbeitsplätze (52 %) wird sich voraussichtlich erheblich verändern, wenn generative KI zur Automatisierung von Arbeitsaufgaben integriert wird. Infolgedessen könnten etwa 9 % der derzeitigen US-Arbeitskräfte entlassen werden, wobei 1 % aufgrund historischer wirtschaftlicher Veränderungen Schwierigkeiten haben könnte, einen neuen Arbeitsplatz zu finden.

einer Umwälzung des Arbeitsmarktes kommen: Die Hälfte aller Arbeitsplätze (52 %) wird sich voraussichtlich erheblich verändern, wenn generative KI zur Automatisierung von Arbeitsaufgaben integriert wird. Infolgedessen könnten etwa 9 % der derzeitigen US-Arbeitskräfte entlassen werden, wobei 1 % aufgrund historischer wirtschaftlicher Veränderungen Schwierigkeiten haben könnte, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Arbeitsplätze mit einem höheren Anteil an Wissensarbeit könnten am stärksten betroffen sein : In der Vergangenheit haben sich der technologische Fortschritt und die Automatisierung vor allem auf manuelle Arbeit und prozessorientierte Wissensarbeit ausgewirkt. Die generative KI wird das Gegenteil bewirken und die Wissensarbeit stärker beeinträchtigen. Darüber hinaus haben Berufe in den Bereichen Kreditanalyse, Computerprogrammierung, Webentwicklung, Datenbankadministration und Grafikdesign bereits eine theoretische maximale Expositionsrate von etwa 50 %. Bis 2032 könnten die Expositionswerte einiger Berufe aufgrund des technologischen Fortschritts auf 80 % ansteigen.

: In der Vergangenheit haben sich der technologische Fortschritt und die Automatisierung vor allem auf manuelle Arbeit und prozessorientierte Wissensarbeit ausgewirkt. Die generative KI wird das Gegenteil bewirken und die Wissensarbeit stärker beeinträchtigen. Darüber hinaus haben Berufe in den Bereichen Kreditanalyse, Computerprogrammierung, Webentwicklung, Datenbankadministration und Grafikdesign bereits eine theoretische maximale Expositionsrate von etwa 50 %. Bis 2032 könnten die Expositionswerte einiger Berufe aufgrund des technologischen Fortschritts auf 80 % ansteigen. Selbst Geschäftsführer werden die Auswirkungen spüren: Die Daten ergaben, dass höhere Führungskräfte - sogar Geschäftsführer - einen theoretischen maximalen Expositionswert (der Grad, zu dem die Aufgaben eines Jobs anfällig für die Automatisierung durch generative KI sind) von mehr als 25 % sehen könnten, wenn sie anfangen, generative KI für alles von Wettbewerbsbewertungen bis hin zu strategischen Entscheidungen zu nutzen.

„Generative KI hat uns bereits mit ihren Fähigkeiten in allen Branchen in Erstaunen versetzt, aber die wahren Auswirkungen ihrer Integration in unsere täglichen Geschäftsabläufe haben gerade erst an der Oberfläche gekratzt", sagte Ravi Kumar S, Geschäftsführer von Cognizant. „Um das Potenzial der Technologie zur Steigerung unserer Produktivität zu nutzen, müssen wir ihren vollen Einfluss auf die Zukunft der Arbeit verstehen und uns zusammenschließen, um die besten Möglichkeiten für die Menschen zu schaffen, um mit ihr zu wachsen."

Umschulung der Arbeitskräfte angesichts des Fortschritts der KI

Auch wenn sich der Zeitrahmen dieser Untersuchung über mehr als ein Jahrzehnt erstreckt, ist Cognizant der Ansicht, dass Führungskräfte aus allen Bereichen der Gesellschaft heute zusammenarbeiten sollten, um einen neuen Vertrauensvertrag zu schließen, der es Unternehmen, Arbeitnehmern und Volkswirtschaften ermöglicht, im Zeitalter der generativen KI zu gedeihen. In dem Maße, in dem diese Technologie in der Belegschaft alltäglich wird, werden neue Mitarbeiterfähigkeiten gefragt sein, um Bereiche wie Geschäftsstrategie und KI-Management zu unterstützen. Umschulungsprogramme, die früher als taktischer Zusatz zum Karriereweg eines Mitarbeiters betrachtet wurden, werden zu einem wesentlichen Bestandteil des Arbeitstages werden, wobei Zeit für Schulungen und Weiterbildung vorgesehen ist.

Im Einklang mit dieser Vision hat Cognizant vor kurzem seine Synapse-Initiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt, die Landschaft der technischen Ausbildung und der Entwicklung von Arbeitskräften zu revolutionieren und neu auszutarieren, indem die Möglichkeiten für mehr als eine Million Menschen weltweit neu definiert werden. Die Initiative stützt sich auf das fundierte Fachwissen und die langjährige Erfahrung von Cognizant als Tech-Reskiller und zielt darauf ab, bis 2026 einen neuen, beschäftigungsfähigen Talentpool für die expandierende digitale Wirtschaft zu schaffen. Lesen Sie mehr über Synapse hier.

Um sich die gesamte Studie anzusehen und mehr zu erfahren, gehen Sie zu https://www.cognizant.com/us/en/gen-ai-economic-model-oxford-economics.

Methodologie: Cognizant-Studie New Work, New World

Oxford Economics wurde von Cognizant beauftragt, die wirtschaftlichen Auswirkungen der generativen KI-Technologie auf die Vereinigten Staaten in den nächsten 10 Jahren zu bewerten und zu prognostizieren.

Das Projekt wurde in fünf Hauptarbeitsphasen durchgeführt, die nacheinander die Entwicklung der angenommenen Inputs für das Global Economic Model (GEM) von Oxford ermöglichten. Diese Inputs sollten widerspiegeln, wie die Implementierung generativer KI-Technologien durch Unternehmen in den Vereinigten Staaten während des Prognosehorizonts die strukturellen Triebkräfte der Wirtschaftstätigkeit, insbesondere das Wachstum der totalen Faktorproduktivität (TFP), beeinflussen könnte. Um die einem solchen Prozess innewohnende Unsicherheit widerzuspiegeln, wurden drei Szenarien durchgespielt, um eine Reihe von Ergebnissen zu entwickeln. Um die gesamte Methodologie anzusehen, hier klicken.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) arrangiert moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Umwandlung von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Wie dies geschieht, sehen Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant.

