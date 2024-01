Une étude d'impact de Cognizant estime que l'IA générative est susceptible d'injecter 1 000 milliards de dollars dans l'économie américaine sur une période de 10 ans

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont l'exactitude est nécessairement sujette à des risques, des incertitudes et des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient s'avérer inexacts. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations prospectives expresses ou implicites relatives à l'adoption de l'intelligence artificielle générative, aux effets de l'intelligence artificielle générative sur la main-d'œuvre et l'économie, ainsi qu'à l'efficacité et aux résultats de notre nouvelle initiative Synapse. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais les conclusions de l'étude susmentionnée. Elles restent soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, ce qui pourrait entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Les facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus comprennent les conditions économiques générales, l'impact du développement technologique et de la concurrence, la nature concurrentielle et en évolution rapide des marchés sur lesquels nous sommes en concurrence, le marché concurrentiel des talents et son impact sur le recrutement et la fidélisation des employés, ainsi que d'autres facteurs décrits dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Cognizant ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige.

