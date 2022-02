Cognizant a été sélectionné par Volvo Cars pour fournir des services financiers, de comptabilité et de processus opérationnels d'approvisionnement

TEANECK, New Jersey, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui avoir renouvelé son contrat avec Volvo Cars pour fournir des services de finance et de comptabilité, et d'approvisionnement. Le contrat couvre les comptes créditeurs et débiteurs mondiaux du constructeur automobile, ainsi que les services directs et indirects d'approvisionnement et de logistique.

Dans le cadre du nouveau contrat de trois ans, Cognizant permettra à Volvo Cars d'harmoniser ses processus financiers, de comptabilité et d'approvisionnement, et de mettre en œuvre l'automatisation intelligente des processus (IPA) afin d'accroître son efficacité et de soutenir sa transformation numérique actuelle. En utilisant le meilleur système de paiement à temps (POT), les factures sont traitées de manière hautement automatisée et sans contact, ce qui permet une résolution plus rapide des demandes des fournisseurs et des clients grâce à des outils de billetterie, et Volvo Cars sera également en mesure de réduire le coût de livraison des services relatifs aux processus opérationnels et d'améliorer ses résultats commerciaux globaux.

« L'industrie automobile évolue à mesure que les modèles d'affaires changent et que le passage aux voitures électriques est devenu la clé permettant aux constructeurs automobiles d'atteindre l'objectif de neutralité climatique. Nous sommes fiers de soutenir Volvo Cars dans sa croissance rapide sur de nombreux marchés », a déclaré Anne-Sofie Risåsen, responsable des pays nordiques de Cognizant « Nous avons maintenant hâte de renforcer les processus financiers, de comptabilité et d'approvisionnement déjà établis à l'échelle mondiale à mesure que nous accroîtrons notre présence dans le secteur de l'approvisionnement direct et indirect. »

Cognizant collabore avec Volvo Cars depuis 2011.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer leurs expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans notre monde en rapide évolution. Ensemble, nous améliorons la vie quotidienne. Découvrez comment sur le site www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/722966/Cognizant_Logo_Logo.jpg

SOURCE Cognizant