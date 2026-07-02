Cognizant en Domyn kondigen strategisch partnerschap aan voor de levering van soevereine AI-oplossingen in EMEA

Het partnerschap combineert Domyns soevereine AI-infrastructuur, van chip tot applicatie, met Cognizants expertise op het gebied van enterprise-integratie en Cognizants sterke marktpositie in EMEA. Hierdoor kunnen organisaties in gereguleerde sectoren AI veilig on-premises en binnen soevereine omgevingen implementeren

LONDEN, 3 juli 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) en Domyn, de Europese leider op het gebied van soevereine AI-infrastructuur voor gereguleerde sectoren, hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om soevereine AI-mogelijkheden beschikbaar te maken voor organisaties in de hele EMEA-regio. Het partnerschap zal organisaties in sterk gereguleerde sectoren helpen krachtige AI-oplossingen in te zetten die gegevens binnen klantgestuurde omgevingen houden en de naleving van Europese regelgevingskaders ondersteunen.

Domyns end-to-end AI-systeem — bestaande uit rekenkracht, eigen modellen, governance en AI-agenten — is specifiek ontwikkeld om deze uitdaging aan te gaan. Cognizant is, als AI Builder en vertrouwde wereldwijde systeemintegrator met sterke relaties binnen ondernemingen in EMEA, de ideale partner om deze mogelijkheden op grote schaal beschikbaar te maken.

Binnen het partnerschap zal Domyn de AI-infrastructuurlaag leveren, inclusief LLM's (Large Language Models) die kunnen worden geïmplementeerd binnen de omgeving van de klant, on-premises of in private-cloudconfiguraties. Cognizant verzorgt de applicatie-, integratie- en domeinspecifieke uitvoeringslaag. Cognizant zal de modellen van Domyn trainen en aanpassen tot kleinere, domeinspecifieke modellen (SLM's), AI-agenten en applicaties ontwikkelen voor specifieke use cases binnen sectoren, en verantwoordelijk zijn voor de opbouw van legacy-datapipelines, dataopschoning en modelafstemming die nodig zijn voor implementatie binnen organisaties. Samen voeren de bedrijven een gezamenlijke go-to-marketstrategie uit, gericht op organisaties in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, de DACH-regio, Noord-Europa, Zuid-Europa en het Midden-Oosten.

Voor zakelijke klanten ontsluit het partnerschap een volledig geïntegreerde soevereine AI-propositie. Organisaties krijgen toegang tot geavanceerde AI-modellen en AI-infrastructuur zonder de controle over hun gegevens te verliezen, terwijl zij profiteren van Cognizants bewezen vermogen om complexe bedrijfstransformaties te begeleiden, compliancekaders met menselijk toezicht te implementeren en op schaal meetbare bedrijfsresultaten te realiseren. Volgens Gartner® is "de geopolitieke situatie de belangrijkste drijfveer achter de vraag naar echte soevereine AI-oplossingen en -diensten, wat een negatieve invloed heeft op wereldwijde cloudproviders die AI-diensten aanbieden, zoals hyperscale-cloudproviders. Gezien de huidige geopolitieke situatie zullen lokale cloudproviders die AI-diensten aanbieden steeds relevantere concurrenten worden en hun marktaandeel vergroten." Tegen 2029 zal de geopolitieke situatie ertoe leiden dat 50% van alle cloud-AI-workloads wordt uitgevoerd via soevereine cloud-AI-implementatiemodellen, tegenover 5% in 2025.1

"Soevereine AI is een van de belangrijkste groeikansen in EMEA, en Cognizant bevindt zich in een unieke positie om daarin een leidende rol te spelen," aldus Manoj Mehta, President EMEA bij Cognizant. "Gereguleerde organisaties in heel Europa hebben behoefte aan AI die transformationele resultaten oplevert zonder concessies te doen aan de datasoevereiniteit, naleving van regelgeving of beveiliging. Onze samenwerking met Domyn brengt AI-infrastructuur van wereldklasse samen met Cognizants diepgaande expertise om die infrastructuur om te zetten in concrete, sectorspecifieke oplossingen. Samen geven we organisaties het vertrouwen om AI snel in te zetten — op hun eigen voorwaarden en binnen hun eigen landsgrenzen."

"De volgende golf van AI in Europa zal worden gewonnen door organisaties die eigenaar zijn van én controle hebben over de intelligentie die de kern van hun bedrijfsvoering vormt," aldus Uljan Sharka, CEO van Domyn. "Dankzij Cognizants uitgebreide netwerk binnen uiteenlopende sectoren in EMEA kunnen wij onze visie opschalen en zelfs de meest veeleisende organisaties de basis bieden om AI doelgericht toe te passen en daadwerkelijk eigenaar te zijn van de intelligentie waarop zij voortbouwen."

Het partnerschap sluit aan bij Cognizants AI Builder-strategie met drie pijlers — het verhogen van hyperproductiviteit, het industrialiseren van AI en het transformeren van ondernemingen met AI-agenten — en bouwt voort op meer dan 60 AI-patenten, ruim 1.500 sectorspecifieke AI-agenten en een gespecialiseerd AI Lab in San Francisco en Bengaluru. Daarnaast vormt het partnerschap een belangrijke stap in Domyns missie om gereguleerde organisaties te helpen eigenaar te worden van, controle te houden over en vertrouwen te hebben in de intelligentie die hun meest bedrijfskritische workflows aandrijft. De samenwerking richt zich in eerste instantie op klanten in EMEA.

Over Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is een AI Builder en leverancier van technologische diensten die de brug slaat tussen AI-investeringen en bedrijfswaarde door full-stack AI-oplossingen voor klanten te ontwikkelen. Onze diepgaande sector-, proces- en technische expertise stelt ons in staat om de unieke context van een organisatie te integreren in technologische systemen die het menselijk potentieel versterken, tastbare rendementen realiseren en wereldwijde ondernemingen voorop houden in een snel veranderende wereld. Meer informatie op www.cognizant.ai of via @cognizant.

Over Domyn

Domyn ontwikkelt verantwoorde AI voor gereguleerde sectoren, waaronder de financiële dienstverlening, de overheid en de zware industrie. Het ondersteunt organisaties met eigen, volledig beheersbare oplossingen op basis van een samengestelde AI-architectuur, waaronder Large Language Models en domeinspecifieke AI-agenten. Het bedrijf bouwt in samenwerking met NVIDIA en de VAE een van de grootste AI-supercomputers in de gereguleerde industrieën.

1 Gartner, AI Vendor Race: True Sovereign AI Will Define Winners and Losers in the Cloud AI Race, door Rene Buest en Fernando Pereiro, 24 februari 2026. GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal en wordt hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.