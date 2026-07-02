Cognizant und Domyn geben strategische Partnerschaft bekannt, um souveräne KI-Lösungen in der gesamten EMEA-Region bereitzustellen

Durch die Partnerschaft wird die souveräne KI-Infrastruktur von Domyn – vom Chip bis zur Anwendung – mit der Expertise von Cognizant im Bereich der Unternehmensintegration und der Branchenpräsenz in der EMEA-Region kombiniert, sodass regulierte Organisationen KI sicher vor Ort und in souveränen Umgebungen einsetzen können.

LONDON, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) und Domyn, der europäische Marktführer im Bereich souveräner KI-Infrastruktur für regulierte Branchen, haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um Unternehmen in der gesamten EMEA-Region souveräne KI-Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Partnerschaft wird Unternehmen in stark regulierten Branchen dabei unterstützen, leistungsstarke KI-Lösungen einzusetzen, bei denen die Daten in vom Kunden kontrollierten Umgebungen verbleiben und die die Einhaltung der europäischen Rechtsvorschriften gewährleisten.

Das durchgängige KI-System von Domyn – das Rechenkapazitäten, firmeneigene Modelle, Governance und Agenten umfasst – wurde speziell für genau diese Herausforderung entwickelt, und die Rolle von Cognizant als KI-Entwickler und vertrauenswürdiger globaler Systemintegrator mit engen Beziehungen zu Unternehmen in der EMEA-Region macht das Unternehmen zum idealen Partner, um diese Fähigkeiten in großem Maßstab umzusetzen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Domyn die KI-Infrastrukturebene bereitstellen und große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) liefern, die in Kundenumgebungen – vor Ort oder in privaten Cloud-Konfigurationen – eingesetzt werden können, während Cognizant die Ebene für Anwendungen, Integration und domänenbezogene Ausführung übernehmen wird. Cognizant wird die Modelle von Domyn trainieren und in kleinere, domänenspezifische Modelle (SLMs) umwandeln, auf spezifische Anwendungsfälle in der Branche zugeschnittene Agenten und Anwendungen entwickeln sowie den Aufbau der Datenpipeline für Altdaten, die Datenbereinigung und die für den Einsatz in Unternehmen erforderlichen Arbeiten zur Modellanpassung übernehmen. Die Unternehmen werden eine gemeinsame Markteinführungsstrategie umsetzen, die sich an Unternehmen in Großbritannien und Irland, der DACH-Region, Nordeuropa, Südeuropa und dem Nahen Osten richtet.

Für Unternehmenskunden eröffnet die Partnerschaft ein vollständig integriertes Angebot im Bereich der souveränen KI. Unternehmen erhalten Zugang zu modernsten KI-Modellen und -Infrastrukturen, ohne dabei die Kontrolle über ihre Daten aufzugeben, und profitieren gleichzeitig von der bewährten Kompetenz von Cognizant, komplexe Unternehmensveränderungen zu steuern, Compliance-Rahmenwerke mit menschlicher Einbindung zu integrieren und messbare Geschäftsergebnisse in großem Maßstab zu erzielen. Laut Gartner® „ist die Geopolitik der entscheidende Treiber für die Nachfrage nach wirklich souveränen KI-Lösungen und -Dienstleistungen, was sich negativ auf globale Cloud-Anbieter auswirkt, die KI-Dienste anbieten, wie beispielsweise Hyperscale-Cloud-Anbieter. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage werden lokale Cloud-Anbieter, die KI-Dienste anbieten, zunehmend zu bedeutenden Wettbewerbern und werden ihren Marktanteil ausbauen." Bis 2029 wird die geopolitische Lage dazu führen, dass 50 % der Cloud-KI-Workloads auf souveräne Cloud- -KI-Bereitstellungsmodelle verlagert werden – dies ist ein beträchtlicher Anstieg gegenüber 5 % im Jahr 2025.1

„Souveräne KI ist eine der bedeutendsten Wachstumschancen in der EMEA-Region, und Cognizant ist in einer einzigartigen Position, um hier eine führende Rolle zu übernehmen", sagte Manoj Mehta, President für die Region EMEA bei Cognizant. „Regulierte Organisationen in ganz Europa benötigen KI, die transformative Ergebnisse liefert, ohne dabei die Datenhoheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder die Sicherheit zu beeinträchtigen. Unsere Partnerschaft mit Domyn vereint eine erstklassige KI-Infrastruktur mit der umfassenden Expertise von Cognizant bei der Umsetzung dieser Infrastruktur in konkrete, branchenspezifische Lösungen. Gemeinsam geben wir Unternehmen das Vertrauen, bei der KI zügig voranzukommen – nach ihren eigenen Vorstellungen und innerhalb ihrer Landesgrenzen."

„Die nächste KI-Welle in Europa werden diejenigen für sich entscheiden, die die Intelligenz, die das Herzstück ihres Unternehmens bildet, besitzen und kontrollieren", sagte Uljan Sharka, CEO von Domyn. „Dank der umfangreichen Branchenbeziehungen von Cognizant in der gesamten EMEA-Region werden wir in der Lage sein, unsere Vision auszuweiten und selbst den anspruchsvollsten Institutionen die Grundlage bieten, um entschlossen auf KI umzusteigen und die von ihnen entwickelte Intelligenz wirklich selbst zu beherrschen."

Die Partnerschaft steht im Einklang mit der dreigleisigen „AI Builder"-Strategie von Cognizant – Förderung von Hyperproduktivität, Industrialisierung der KI und Agentifizierung" des Unternehmens – und umfasst mehr als 60 KI-Patente, über 1.500 branchenspezifische Agenten sowie ein eigenes KI-Labor mit Standorten in San Francisco und Bengaluru. Dies ist zudem ein wichtiger Schritt im Rahmen der Mission von Domyn, regulierten Unternehmen dabei zu helfen, die intelligenten Lösungen, die ihre wichtigsten Arbeitsabläufe steuern, selbst zu besitzen, zu verwalten und ihnen zu vertrauen. Die Partnerschaft konzentriert sich zunächst auf Kunden in der EMEA-Region.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) ist ein Entwickler von KI-Lösungen und Anbieter von Technologiedienstleistungen, der durch die Entwicklung von Full-Stack-KI-Lösungen für Kunden eine Brücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schlägt. Dank seiner umfassenden Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise ist Cognizant in der Lage, den individuellen Kontext von Unternehmen in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial erweitern, greifbare Erträge erzielen und globalen Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt einen Vorsprung verschaffen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.cognizant.ai oder @cognizant.

Informationen zu Domyn

Domyn entwickelt verantwortungsbewusste KI für regulierte Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, der öffentliche Sektor und die Schwerindustrie. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen mit proprietären, vollständig steuerbaren Lösungen, die auf einer modularen KI-Architektur basieren, darunter große Sprachmodelle (LLMs) und domänenspezifische KI-Agenten. Das Unternehmen baut in Zusammenarbeit mit NVIDIA und den Vereinigten Arabischen Emiraten einen der größten KI-Supercomputer für regulierte Branchen.

1 Gartner, AI Vendor Race (Wettlauf der KI-Anbieter): True Sovereign AI Will Define Winners and Losers in the Cloud AI Race (Wirklich souveräne KI wird über Gewinner und Verlierer im Wettlauf um Cloud-KI entscheiden) von Rene Buest und Fernando Pereiro, 24. Februar 2026. GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.