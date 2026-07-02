Cognizant et Domyn annoncent un partenariat stratégique visant à fournir des solutions d'IA souveraine dans toute la région EMEA

Ce partenariat associe l'infrastructure d'IA souveraine de Domyn, qui va de la puce jusqu'à l'application, à l'expertise de Cognizant en intégration d'entreprise et à sa présence sectorielle dans la région EMEA, permettant ainsi aux organisations soumises à une réglementation de déployer l'IA en toute sécurité sur site et au sein d'environnements souverains

LONDRES, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ : CTSH) et Domyn, leader européen des infrastructures d'IA souveraine pour les secteurs réglementés, ont annoncé un partenariat stratégique visant à mettre à la disposition des entreprises de la région EMEA des capacités d'IA souveraine. Ce partenariat aidera les organisations évoluant dans des secteurs fortement réglementés à déployer des solutions d'IA performantes qui garantissent le maintien des données au sein d'environnements contrôlés par les clients et facilitent la mise en conformité avec les cadres réglementaires européens.

Le système d'IA de bout en bout de Domyn (qui englobe la puissance de calcul, les modèles propriétaires, la gouvernance et les agents) a été spécialement conçu pour relever ce défi. Le rôle de Cognizant en tant que développeur d'IA et intégrateur de systèmes mondial de confiance, fort de relations solides avec les entreprises de la région EMEA, en fait le partenaire idéal pour déployer ces capacités à grande échelle.

Dans le cadre de ce partenariat, Domyn fournira la couche d'infrastructure d'IA, en proposant des LLM pouvant être déployés dans les environnements des clients, que ce soit sur site ou dans des configurations de cloud privé, tandis que Cognizant assurera la couche d'exécution des applications, de l'intégration et des domaines. Cognizant se chargera de former et d'adapter les modèles de Domyn pour en faire des modèles plus petits et spécifiques à un domaine (SLM), de développer des agents et des applications sur mesure pour des cas d'utilisation sectoriels précis, et de gérer la mise en place du pipeline de données existant, le nettoyage des données et les travaux d'alignement des modèles nécessaires au déploiement en entreprise. Ensemble, les deux entreprises mettront en œuvre une stratégie commerciale commune ciblant les entreprises du Royaume-Uni et d'Irlande, de la région DACH, d'Europe du Nord, d'Europe du Sud et du Moyen-Orient.

Pour les entreprises, ce partenariat leur donne accès à une offre d'IA souveraine entièrement intégrée. Les entreprises ont ainsi accès à des modèles d'IA et à une infrastructure de pointe sans pour autant renoncer au contrôle de leurs données, tout en bénéficiant de la capacité avérée de Cognizant à gérer les transformations complexes au sein des entreprises, à mettre en place des cadres de conformité intégrant l'intervention humaine et à générer des résultats commerciaux mesurables à grande échelle. Selon Gartner®, « la géopolitique est le principal moteur de la demande en solutions et services d'IA véritablement souverains, ce qui a un impact négatif sur les fournisseurs de cloud mondiaux proposant des services d'IA, tels que les fournisseurs de cloud hyperscale. Compte tenu de la situation géopolitique actuelle, les fournisseurs de cloud locaux proposant des services d'IA deviendront des concurrents de plus en plus importants et gagneront des parts de marché. » D'ici 2029, la géopolitique poussera 50% des charges de travail d'IA sur le cloud vers des modèles de déploiement d'IA sur des clouds souverains, contre 5% en 2025.1

« L'IA souveraine représente l'une des opportunités de croissance les plus importantes dans la région EMEA, et Cognizant a toutes les cartes en main pour en être le fer de lance », déclare Manoj Mehta, président de Cognizant pour la région EMEA. « Les organisations soumises à une réglementation dans toute l'Europe ont besoin d'une IA capable de générer des résultats transformateurs sans compromettre la souveraineté des données, la conformité réglementaire ou la sécurité. Notre partenariat avec Domyn allie une infrastructure d'IA de classe mondiale à l'expertise approfondie de Cognizant, qui permet de transformer cette infrastructure en solutions concrètes et adaptées à chaque secteur d'activité. Ensemble, nous donnons aux entreprises la confiance nécessaire pour aller de l'avant rapidement dans le domaine de l'IA, selon leurs propres conditions et dans le respect de leurs frontières. »

« La prochaine vague d'IA en Europe sera remportée par ceux qui possèdent et contrôlent l'intelligence au cœur de leur activité », déclare Uljan Sharka, CEO de Domyn. « Grâce au vaste réseau de partenariats sectoriels de Cognizant dans la région EMEA, nous serons en mesure de développer notre vision et d'offrir aux organismes les plus exigeants les bases nécessaires pour s'engager résolument dans l'IA et s'approprier pleinement l'intelligence sur laquelle ils s'appuient. »

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la stratégie AI Builder en trois volets de Cognizant (permettre l'hyperproductivité, industrialiser l'IA et agentifier l'entreprise) et apporte plus de 60 brevets liés à l'IA, plus de 1 500 agents spécifiques à différents secteurs d'activité, ainsi qu'un laboratoire dédié à l'IA réparti entre San Francisco et Bangalore. Cela marque également une étape importante dans la mission de Domyn, qui consiste à aider les entreprises soumises à une réglementation à détenir, gérer et faire confiance aux données intelligentes qui alimentent leurs processus les plus critiques. Ce partenariat se concentrera dans un premier temps sur les clients de la région EMEA.

À propos de Cognizant

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Plus d'informations sur www.cognizant.ai ou @cognizant.

À propos de Domyn

Domyn développe des solutions d'IA responsables destinées aux secteurs réglementés, notamment les services financiers, le secteur public et l'industrie lourde. Domyn accompagne les entreprises grâce à des solutions propriétaires et entièrement contrôlables, reposant sur une architecture d'IA modulable, comprenant notamment de grands modèles de langage et des agents d'IA spécialisés dans des domaines spécifiques. L'entreprise construit l'un des plus grands supercalculateurs basés sur l'IA dans les secteurs réglementés, en partenariat avec NVIDIA et les Émirats arabes unis.

1 Gartner, AI Vendor Race: True Sovereign AI Will Define Winners and Losers in the Cloud AI Race by Rene Buest, Fernando Pereiro, 24 février 2026. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Sa mention est ici autorisée. Tous droits réservés.