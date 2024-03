Cognizant rozwija współpracę z Pon IT na rzecz dalszego zarządzania i optymalizacji usług w chmurze

Dzięki rozszerzonej współpracy firma Cognizant będzie mogła kontynuować świadczenie usług zarządzanych na platformie chmurowej dla Pon IT i jej licznych jednostek operacyjnych w celu zwiększenia elastyczności, intuicyjności i innowacyjności.

TEANECK, stan New Jersey, 27 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Cognizant (Nasdaq: CTSH) poinformowała dziś o odnowieniu swojej wieloletniej współpracy z Pon IT, spółką stanowiącą część holenderskiego rodzinnego międzynarodowego holdingu Pon Holdings. Współpraca umożliwi firmie Cognizant kontynuację świadczenia usług zarządzania w chmurze dla Pon IT w ramach jej spółek operacyjnych. W kolejnej fazie współpracy Cognizant będzie wdrażać dalsze optymalizacje, które mają umożliwić Pon IT korzystanie z elastycznej, intuicyjnej i zintegrowanej platformy chmurowej.

W ciągu sześcioletniej współpracy firma Cognizant przekonstruowała infrastrukturę Pon IT, przekształcając ją w dynamiczną platformę wykorzystującą możliwości automatyzacji. Dzięki współpracy z różnorodnymi jednostkami operacyjnymi z różnych sektorów Cognizant w ramach odnowionego partnerstwa kontynuuje prace nad platformą zarządzanych usług w chmurze, której celem jest umożliwienie Pon IT dostępu i wykorzystania współdzielonych możliwości i procesów oraz danych na żądanie. Platforma ma zapewnić stabilność i wydajność przedsiębiorstwa.

„Niezmiernie się cieszymy, że nasz partner, firma Cognizant, będzie dalej nas wspierać. Z niecierpliwością oczekujemy na rozwój obecnej współpracy - komentuje Ton van Dijk, dyrektor ds. informatycznych w Pon Holdings. - Wierzymy, że dzięki wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń będziemy mogli jeszcze skuteczniej rozwijać istniejącą już stabilną i sprawdzoną platformę".

Saket Gulati, szef regionu Europy Północnej w firmie Cognizant, dodał: „To dla nas zaszczyt, że możemy kontynuować współpracę z Pon IT, dostarczając usługi z zakresu zarządzania dla ich platformy chmurowej i zapewniając korzyści. Na przestrzeni naszej wieloletniej współpracy z zespołem Pon IT dążyliśmy do modernizacji i optymalizacji platformy chmurowej, aby wydobyć wartość biznesową, jaką zapewnia taka technologia. Firmy, które przyjmują rozwiązania chmurowe, korzystają z przewagi konkurencyjnej, takiej jak zwiększona wydajność, elastyczność, innowacyjność i skalowalność dzięki zaawansowanym rozwiązaniom chmurowych. Z radością decydujemy sie na dalszą współpracę z Pon IT".

Pon Holdings

Pon jest międzynarodowym przedsiębiorstwem rodzinnym o rocznych przychodach przekraczających 10 miliardów euro. Siedziba firmy znajduje się w Holandii, natomiast zatrudnienie w jej strukturach wynosi około 15700 osób na 34 rynkach na 6 kontynentach. Będąc przedstawicielem szeregu renomowanych marek za pośrednictwem ponad 110 spółek, Pon obsługuje cztery sektory: motoryzację, kolarstwo, maszyny przemysłowe i energetykę oraz rolnictwo. Misją firmy jest zapewnienie efektywnego i zrównoważonego przepływu osób, przestrzeni miejskiej i wartości przemysłowych.

Zobacz też https://pon.com .

Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) tworzy nowoczesną działalność biznesową. Pomaga swoim klientom w modernizacji technologii, tworzeniu na nowo procesów i transformacji doświadczeń, co pozwala im utrzymać przewagę w dynamicznie zmieniającym się świecie. Razem sprawiają, że codzienne życie staje się lepsze. O tym, tym jak to robią, można dowiedzieć się na stronie www.cognizant.com lub profilach społecznościowych firmy.

KONTAKT:

