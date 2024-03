Cognizant setzt die Zusammenarbeit mit Pon IT fort, um Cloud-Services weiter zu verwalten und zu optimieren

Die erweiterte Beziehung wird es Cognizant ermöglichen, weiterhin Managed Services für die Cloud-Plattform für Pon IT und seine zahlreichen operativen Unternehmen bereitzustellen, um Agilität, Intuition und Innovation zu verbessern.

TEANECK, N.J., März 27, 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute die Erneuerung seiner langjährigen Geschäftsbeziehung mit Pon IT bekannt gegeben, das Teil des niederländischen multinationalen Familienunternehmens Pon Holdings ist. Die Zusammenarbeit wird es Cognizant ermöglichen, weiterhin Cloud-Managed-Services für die IT von Pon in seinen verschiedenen Unternehmen anzubieten. In der nächsten Phase der Zusammenarbeit wird Cognizant weitere Optimierungen vornehmen, die es Pon IT ermöglichen sollen, von einer agilen, intuitiven und integrierten Cloud-Plattform zu profitieren.

Während der sechsjährigen Zusammenarbeit hat Cognizant die Infrastruktur von Pon IT umgestaltet, um eine flexible Plattform zu schaffen, die die Möglichkeiten der Automatisierung nutzt. Cognizant arbeitet im Rahmen der erneuerten Partnerschaft weiter an der Managed-Service-Cloud-Plattform, die es der IT-Abteilung von Pon ermöglichen soll, auf gemeinsame Fähigkeiten und Prozesse sowie On-Demand-Daten zuzugreifen und diese zu nutzen. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie Stabilität und Effizienz für Pon IT bietet.

„Wir freuen uns, dass unser Partner Cognizant uns weiterhin unterstützen wird. Wir freuen uns darauf, unsere bestehende Zusammenarbeit auszubauen", sagt Ton van Dijk, CIO Pon Holdings. „Wir sind zuversichtlich, dass wir durch unser gemeinsames Wissen und unsere Erfahrung unsere bereits stabile und bewährte Plattform weiter verbessern können."

Saket Gulati, Direktor für Nordeuropa bei Cognizant, sagte: „Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Pon IT fortzusetzen, um Managed Services für ihre Cloud-Plattform bereitzustellen und Vorteile zu bieten. Während unserer langjährigen Zusammenarbeit haben wir mit dem Team von Pon IT zusammengearbeitet, um die Cloud-Plattform zu modernisieren und zu optimieren und so den geschäftlichen Nutzen dieser Technologie zu steigern. Unternehmen, die Cloud-Lösungen einsetzen, profitieren von einem Wettbewerbsvorteil wie verbesserter Effizienz, Agilität, Innovation und Skalierbarkeit, dank der leistungsstarken Vorteile von Cloud-Lösungen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Pon IT".

Informationen zu Pon Holdings

Pon ist ein multinationales Unternehmen in Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden Euro. Pon hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und beschäftigt rund 15.700 Mitarbeiter in 34 Märkten auf 6 Kontinenten. Pon vertritt zahlreiche renommierte Marken durch mehr als 110 Unternehmen und ist in vier Sektoren tätig: Automobilbau, Radsport, Schwermaschinen und Energieversorgung sowie Landwirtschaft. Die Mission von Pon ist es, Menschen, Städte und Industrien in Bewegung zu halten - effizient und nachhaltig.

Siehe auch https://pon.com

Informationen zu Coginzant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Transformation von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Erfahren Sie mehr dazu unter www.cognizant.com oder @cognizant.

