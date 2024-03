Cognizant pokračuje v spolupráci s Pon IT na ďalšej správe a optimalizácii cloudových služieb

Rozšírenie vzťahu umožní spoločnosti Cognizant naďalej poskytovať spravované služby pre cloudovú platformu Pon IT a jej početné prevádzkové spoločnosti s cieľom zvýšiť agilitu, intuíciu a inovácie.

TEANECK, New Jersey, 27. marca 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Cognizant (Nasdaq: CTSH) dnes oznámila obnovenie svojho dlhodobého vzťahu s Pon IT, súčasťou holandskej rodinnej nadnárodnej spoločnosti Pon Holdings. Spolupráca umožní spoločnosti Cognizant pokračovať v poskytovaní cloudovo riadených služieb pre Pon IT v rámci svojho balíka prevádzkových spoločností. Počas ďalšej fázy spolupráce bude spoločnosť Cognizant pokračovať v implementácii ďalších optimalizácií, ktoré by mali podľa očakávania umožniť Pon IT ťažiť z agilnej, intuitívnej a integrovanej cloudovej platformy.

Počas šesťročného vzťahu spoločnosť Cognizant transformovala infraštruktúru Pon IT tak, aby vytvorila agilnú platformu s využitím sily automatizácie. Spoločnosť Cognizant, ktorá pôsobí cez mnohé rôzne prevádzkové spoločnosti v mnohých rôznych odvetviach, pokračuje v rámci obnoveného vzťahu v práci na cloudovej platforme spravovaných služieb s cieľom umožniť spoločnosti Pon IT prístup k zdieľaným možnostiam a procesom, ako aj k údajom na požiadanie. Platforma je navrhnutá tak, aby poskytovala pre Pon IT stabilitu a efektívnosť.

„Sme veľmi radi, že máme naďalej podporu nášho partnera, Cognizant. Tešíme sa, že nadviažeme na našu existujúcu spoluprácu," hovorí Ton van Dijk, CIO Pon Holdings. „Sme presvedčení, že prostredníctvom našich vzájomných poznatkov a skúseností môžeme ďalej zlepšovať našu platformu, ktorá už je stabilná a osvedčená."

Saket Gulati, vedúci spoločnosti Cognizant pre severnú Európu, povedal: „Sme nadšení, že môžeme pokračovať v spolupráci s Pon IT pri poskytovaní spravovaných služieb pre ich cloudovú platformu a poskytovaní výhod. Počas nášho dlhoročného vzťahu sme spolupracovali s tímom Pon IT na modernizácii a optimalizácii cloudovej platformy, aby sme vyťažili z obchodnej hodnoty, ktorú táto technológia poskytuje. Podniky, ktoré prijímajú cloudové riešenia, profitujú z konkurenčnej výhody, ako je vyššia efektivita, agilita, inovácie a rozsah, vďaka silným výhodám cloudových riešení. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Pon IT."

O spoločnosti Pon Holdings

Pon je rodinná nadnárodná spoločnosť s ročnými príjmami, ktoré presahujú 10 miliárd EUR. Spoločnosť Pon sídli v Holandsku a zamestnáva približne 15 700 ľudí na 34 trhoch na 6 kontinentoch. Prostredníctvom viac ako 110 spoločností zastupuje Pon množstvo prestížnych značiek a pôsobí v štyroch sektoroch: automobilový priemysel, cyklistika, ťažké zariadenia a napájanie a poľnohospodárstvo. Poslaním spoločnosti Pon je udržiavať ľudí, mestá a priemyselné odvetvia v pohybe – efektívne a udržateľne.

O Cognizant

Spoločnosť Cognizant (Nasdaq: CTSH) navrhuje moderné podniky. Našim klientom pomáhame modernizovať technológie, pretvárať procesy a transformovať skúsenosti, aby si mohli zachovať náskok v našom rýchlo sa meniacom svete. Spolu zlepšujeme každodenný život. Zistite ako na www.cognizant.com alebo @cognizant.

