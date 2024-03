Cognizant setzt generative KI ein, um mit NVIDIA BioNeMo die Arzneimittelforschung für Pharmakunden zu verbessern

Die KI- und Branchenexpertise von Cognizant in Kombination mit der generativen KI-Plattform NVIDIA BioNeMo bildet eine solide Grundlage zur Verbesserung der Ergebnisse im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften

TEANECK, N.J., 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) treibt mit der NVIDIA BioNeMo-Plattform die Anwendung der generativen KI-Technologie (gen AI) voran, um die komplexen Herausforderungen der Arzneimittelforschung in der Life-Science-Branche zu lösen, wie z. B. die Verbesserung der Produktivität im Entwicklungsprozess und die Beschleunigung der Markteinführung neuer, lebensrettender Therapien.

Herkömmliche Methoden der Arzneimittelentdeckung sind prozessintensiv und erfordern die Analyse umfangreicher Bestände an wissenschaftlicher Literatur und klinischen Daten, um relevante Erkenntnisse zu gewinnen. Außerdem sind herkömmliche Methoden mit hohen Kosten und langen Entwicklungszyklen mit einer hohen Fehlerquote belastet. Durch den Einsatz von Gen-KI-Technologien können klinische Forscher schnell umfangreiche Datensätze durchforsten, Wechselwirkungen zwischen Wirkstoffen genauer vorhersagen und neue, praktikable Wege der Arzneimittelentwicklung entwickeln.

„Mehr als jeder andere technologische Durchbruch der letzten Jahrzehnte hat generative KI das Potenzial, die Art und Weise, wie neue Medikamente erforscht, entwickelt und auf den Markt gebracht werden, zu revolutionieren und die Schaffung lebensrettender Entdeckungen schneller, intelligenter und für alle zugänglicher zu machen", sagte Anna Elango, EVP, Cognizant's Core Technologies & Insights. „Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA kann Cognizant den Weg zur sicheren, verantwortungsvollen und kosteneffizienten Umsetzung dieser Vision für unsere Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften ebnen."

Cognizant nutzt sein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Biowissenschaften und KI sowie die vortrainierten, branchenspezifischen generativen KI-Modelle von NVIDIA, die als Teil von BioNeMo angeboten werden. Damit will Cognizant seinen Kunden Zugang zu einer Reihe von Modellerstellungsdiensten verschaffen, einschließlich vortrainierter Modelle, modernster Frameworks und APIs, die den Kunden den schnellsten Weg zum Trainieren und Anpassen von Unternehmensmodellen unter Verwendung ihrer eigenen Daten bieten. Das Angebot soll dies mit weniger manuellen Eingriffen bei der Datenanalyse und ohne die Notwendigkeit, aufwendigen Code zu schreiben und eine Infrastruktur aufzubauen oder zu warten, ermöglichen.

„Generative KI wird die nächste Welle von Produktivitätssteigerungen in Unternehmen in allen Branchen vorantreiben, die durch die NVIDIA AI Enterprise Software-Plattform ermöglicht wird", sagte Alvin DaCosta, VP, Global Consulting Partner Organization, NVIDIA. „Mit NVIDIA BioNeMo kann Cognizant seinen Kunden aus dem Bereich Life Sciences fortschrittliche, sichere und zuverlässige KI-Dienste anbieten, um mit maßgeschneiderten Anwendungen für die Arzneimittelforschung bessere Ergebnisse zu erzielen."

Cognizant arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Medizintechnik zusammen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Biowissenschaften ab, von der Forschung und Entwicklung bis hin zur digitalen Gesundheit. Diese Arbeit trägt dazu bei, die Wissenschaft zu verbessern, die Ergebnisse für die Patienten zu steigern und den Geschäftswert zu erhöhen, indem sie einen patientenzentrierten Ansatz und eine bessere Interaktion mit dem medizinischen Personal ermöglicht. Die Angebote von Cognizant im Bereich Biowissenschaften unterstützen mehr als 120 globale Produktionslinien und mehr als 18 Millionen Patienten mit Produkten von Medizintechnikunternehmen.

Cognizant beabsichtigt, durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA weitere Anwendungen in Bereichen wie Fertigung und Automobilbau zu verfolgen, in denen Gen-KI das Potenzial hat, die Produktivität zu steigern, Kosten zu optimieren und Innovationen schneller auf den Markt zu bringen. Cognizant beabsichtigt, in diesem Jahr ein NVIDIA AI Center of Excellence einzurichten, um weitere Innovationen mit NVIDIA-Technologien, einschließlich der NVIDIA Metropolis, NVIDIA Omniverse und NVIDIA AI Enterprise Plattformen, zum Nutzen von Kunden aus verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt zu entwickeln.

