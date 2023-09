CoinEx a annoncé son parrainage en or du TOKEN2049 Singapour afin de renforcer sa notoriété dans le paysage mondial des cryptomonnaies

HONG KONG, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Étant l'une des principales plateformes de trading de cryptomonnaies, CoinEx est ravie de participer au TOKEN2049 de Singapour cette année en tant que sponsor en or. TOKEN2049, le plus grand événement de cryptomonnaies d'Asie, offre des opportunités inégalées aux participants, aux investisseurs et aux leaders de l'industrie de se connecter et de réseauter tout au long de la conférence de deux jours.

L'événement TOKEN2049 de cette année a attiré plus de 10 000 participants, dont plus de 200 conférenciers et plus de 300 exposants, plus de 80 % venant de l'étranger. TOKEN2049 est toujours à l'avant-garde de l'écosystème des cryptomonnaies, avec des centaines d'événements parallèles organisés de manière indépendante, offrant aux participants une semaine d'apprentissage et de réseautage non-stop. La conférence consistait en une série de réunions, d'ateliers, d'hackathons, de dîners et de fêtes organisés dans des lieux exceptionnels à Singapour.

« CoinEx est honoré d'être le sponsor en or de TOKEN2049 Singapour. Notre parrainage en or montre notre confiance dans la technologie blockchain et le pouvoir de transformation des cryptoactifs, ainsi que notre optimisme concernant l'avenir de l'ensemble de l'écosystème blockchain et des cryptomonnaies », a déclaré Haipo Yang, PDG de CoinEx.

TOKEN2049 a rassemblé des pionniers de la cryptomonnaie et des dirigeants institutionnels, favorisant des discussions de haute qualité et engageantes qui façonnent l'avenir de l'industrie de la blockchain et de la cryptomonnaie. L'événement a servi de lieu de rassemblement mondial pour des personnalités influentes, des projets innovants et des entreprises de pointe, offrant aux participants une occasion unique de se rencontrer et de collaborer.

Le parrainage en or de CoinEx au TOKEN2049 a réaffirmé son engagement envers l'écosystème blockchain florissant de l'Asie. En présentant des services d'échanges de cryptomonnaies conviviaux, CoinEx vise à encourager les discussions sur les impacts réels de la blockchain, à façonner collectivement l'avenir de la technologie blockchain et à favoriser l'adoption de la cryptomonnaie à l'échelle mondiale.

À propos de CoinEx

CoinEx est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies fondée en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre une gamme de services, y compris des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, d'échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays. Fondée dans le but premier de créer un environnement de trading de cryptomonnaies équitable et respectueux, CoinEx se consacre à éliminer les obstacles financiers traditionnels en offrant des produits et des services conviviaux pour démocratiser la négociation de cryptomonnaies.

SOURCE CoinEx Global Limited