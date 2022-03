CoinEx Charity lanza un fondo de caridad para mejorar el bienestar público mundial

- CoinEx Charity lanza un fondo de caridad de 10 millones de dólares para mejorar el bienestar público mundial

HONG KONG, 8 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Según las estimaciones de The State of Food Security and Nutrition in the World 2021, para 2030, alrededor de 660 millones de personas seguirán hambrientas. Para abordar el dilema de vida que enfrentan los pobres y acelerar la construcción de un nuevo mundo brillante con cero hambre, igualdad de acceso a la educación y atención médica justa, CoinEx Charity, una organización benéfica bajo CoinEx, ha lanzado un fondo de caridad de 10 millones de dólares mientras continúa adelante con su misión de "Via Blockchain, Making the World a Better Place".