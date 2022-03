CoinEx запускает благотворительный фонд на $10 млн для повышения благосостояния населения

ГОНКОНГ, 8 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Согласно оценкам из доклада«Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире на 2021 год», к 2030 году около 660 миллионов человек останутся голодными. Чтобы решить дилемму существования, стоящую перед бедными, и ускорить построение нового светлого мира с нулевым уровнем голода, равнодоступностью образования и достойным медицинским обслуживанием, благотворительная организация CoinEx Charity, входящая в состав биржи CoinEx, учредила благотворительный фонд на сумму 10 млн долларов, выполняя свою миссию — «Сделаем мир лучше благодаря блокчейну» ("Via Blockchain, Making the World a Better Place").