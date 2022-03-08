CoinEx запускает благотворительный фонд на $10 млн для повышения благосостояния населения

Начиная с 2021 года компания CoinEx Charity, специализирующаяся на гуманитарной помощи, проводит благотворительные мероприятия по всему миру. Организация предоставляла товары первой необходимости и медикаменты людям, живущим в бедных районах, и помогала детям в различных странах получить равный доступ к образованию. Когда обрушиваются стихийные бедствия, она предлагала немедленную чрезвычайную помощь пострадавшим районам.

За последний год благотворительная организация CoinEx Charity спонсировала множество футбольных игр в Беларуси, предлагая бесплатные билеты и тренировки местным детям. Расширяя возможности этих энтузиастов, благотворительная организация CoinEx Charity способствовала развитию человеческого потенциала.

В декабре 2021 года благотворительная организация CoinEx Charity пожертвовала 700 посылок с помощью детям в больнице Университета Уйо в Нигерии. Для детей это были подарки, согревающие сердца.

После того как в январе 2022 года на Филиппины обрушился тайфун Раи, биржа CoinEx не жалела усилий для оказания помощи жертвам стихийного бедствия в стране и незамедлительно направила группы поддержки в три наиболее пострадавших района для оказания экстренной помощи, включая в общей сложности 300 посылок со всем необходимым. Помимо предметов первой необходимости, биржа CoinEx также пожертвовала средства местным органам власти для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия и восстановлении нормальной жизни.

В 2022 году, во время празднования иранского Нового года, благотворительная организация CoinEx Charity посетила отдаленные деревни в провинции Исфахан, страдающие от плохих условий жизни, и распределила продуктовые пакеты среди 100 бедных семей.

CoinEx Charity проводит благотворительные мероприятия в таких регионах, как Беларусь, Нигерия, Филиппины и Иран, и продолжит нести любовь и милосердие в каждый уголок планеты.

Своими деяниями организация CoinEx Charity повышает благосостояние людей по всему миру за счет реальных действий. Выполняя свои социальные обязательства, организация повышает уровень осведомленности общества о благотворительной деятельности за счет своего социального влияния. CoinEx Charity призывает все больше компаний работать в благотворительных целях и вносить свой вклад в общественное благосостояние по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1760426/image_5019524_52988171.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1760427/image_5019524_52988376.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited