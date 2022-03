CoinEx Charity tworzy fundusz charytatywny o wartości 10 mln USD w celu poprawy światowego dobrobytu publicznego

HONG KONG, 8 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Według szacunków zawartych w dokumencie „Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia na świecie w 2021 r.", do 2030 r. około 660 milionów ludzi nadal będzie cierpiało głód. Chcąc rozwiązać trudności życiowe, przed którymi stoją najubożsi oraz przyspieszyć budowę nowoczesnego świata, w którym nie będzie problemu niedostatku żywności, równego dostępu do edukacji i sprawiedliwej opieki zdrowotnej, CoinEx Charity, organizacja charytatywna działająca w ramach CoinEx, utworzyła fundusz charytatywny o wartości 10 mln USD, który pozwoli jej zrealizować misję „Przez Blockchain do lepszego świata".