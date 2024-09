CoinEx conclut l'European Blockchain Convention 2024 par un succès retentissant

HONG KONG, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- C'est avec un succès remarquable que CoinEx a clôturé sa participation à l'European Blockchain Convention (EBC) 2024, consolidant sa réputation d'une des principales marques du secteur mondial de la blockchain. La conférence, qui s'est tenue à Barcelone du 25 au 27 septembre, a permis à CoinEx de s'engager directement avec les utilisateurs, de découvrir des projets innovants et de nouer des relations clés qui façonneront l'avenir de l'écosystème. La présence de CoinEx a non seulement renforcé sa position en Espagne, mais aussi dans toute l'Europe, élargissant son influence et s'imposant davantage comme un leader mondial du secteur.

L'événement s'est avéré être une plateforme majeure pour CoinEx, qui a ainsi pu présenter son approche innovante de la technologie blockchain. Tout au long de la conférence, le stand interactif de CoinEx a attiré l'attention des participants, désireux de prendre part à diverses activités. Avec des démonstrations de produits et des cadeaux passionnants, l'équipe de CoinEx est parvenue à créer une atmosphère animée et engageante. Les participants ont pris part avec enthousiasme à toutes les activités proposées, réaffirmant ainsi leur confiance et leur intérêt pour la plateforme.

L'un des points forts de la participation de CoinEx fut le discours prononcé par Vivian Chan, responsable des partenariats chez CoinEx, lors de la session « Visionary Stage ». Sa présentation, intitulée « The Fundamental Role of Exchanges in the Blockchain Ecosystem », a captivé l'auditoire. Elle y a abordé le rôle essentiel que jouent les bourses dans le paysage numérique actuel. Mme Chan a souligné que les bourses comme CoinEx facilitent non seulement les échanges de crypto-monnaies, mais sont également des piliers fondamentaux pour l'adoption du Web3. Elle a souligné la manière dont CoinEx garantit la liquidité, la sécurité et l'accessibilité, qui sont essentielles pour les utilisateurs et les projets qui cherchent à prospérer dans l'économie décentralisée. En outre, dans le climat actuel du marché, les bourses jouent un rôle essentiel en stabilisant l'écosystème, en encourageant l'innovation et en confiant aux utilisateurs des outils avancés pour participer à l'économie numérique.

La présence réussie de CoinEx à l'EBC souligne son engagement à long terme en Europe, l'une des régions les plus dynamiques dans l'espace blockchain. Dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale, CoinEx s'attache à comprendre et à répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs européens. En participant à des événements clés de l'industrie, CoinEx vise à renforcer ses liens avec les communautés locales et à collaborer sur des projets qui façonnent l'avenir de la blockchain dans la région.

CoinEx est fière d'avoir participé à l'EBC 2024 et remercie tous ceux qui ont pris part à ses activités. La marque se réjouit de poursuivre sa mission de connexion avec la communauté blockchain et de fournir des solutions de pointe.

