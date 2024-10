CoinEx schließt die European Blockchain Conference 2024 mit durchschlagendem Erfolg ab

HONG KONG, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- CoinEx hat seine Teilnahme an der European Blockchain Conference (EBC) 2024 mit bemerkenswertem Erfolg abgeschlossen und seinen Ruf als eine der führenden Marken im globalen Blockchain-Sektor gefestigt. Die Konferenz, die vom 25. bis 27. September in Barcelona stattfand, ermöglichte es CoinEx, direkt mit Nutzern in Kontakt zu treten, innovative Projekte zu entdecken und wichtige Beziehungen zu knüpfen, die die Zukunft des Ökosystems prägen werden. Die Präsenz von CoinEx stärkte nicht nur seine Position in Spanien, sondern auch in ganz Europa, wodurch es seinen Einfluss ausbaute und sich weiter als globaler Branchenführer etablierte.

Die Veranstaltung erwies sich als eine wichtige Plattform für CoinEx, um seinen innovativen Ansatz für die Blockchain-Technologie zu präsentieren. Während der gesamten Konferenz zog der interaktive Stand von CoinEx die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich, die eifrig an den verschiedenen Aktivitäten teilnahmen. Mit Produktvorführungen und aufregenden Werbegeschenken sorgte das CoinEx-Team für eine lebendige und ansprechende Atmosphäre. Die Teilnehmer nahmen mit Begeisterung an allen Angeboten teil und bekräftigten damit ihr Vertrauen und Interesse an der Plattform.

Einer der Höhepunkte der Teilnahme von CoinEx war die Rede von Vivian Chan, Partnerschaftsmanagerin bei CoinEx, während der Sitzung auf der Visionary Stage. Ihr Vortrag mit dem Titel „The Fundamental Role of Exchanges in the Blockchain Ecosystem" (Die grundlegende Rolle von Börsen im Blockchain-Ökosystem), in dem sie die entscheidende Rolle von Börsen in der aktuellen digitalen Landschaft diskutierte, zog das Publikum in seinen Bann. Chan betonte, dass Börsen wie CoinEx nicht nur den Handel mit Kryptowährungen erleichtern, sondern auch Grundpfeiler für die Einführung des Web3 sind. Sie hob hervor, wie CoinEx Liquidität, Sicherheit und Zugänglichkeit gewährleistet, die sowohl für Nutzer als auch für Projekte, die in der dezentralen Wirtschaft florieren wollen, von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus spielen Börsen im heutigen Marktklima eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung des Ökosystems, der Förderung von Innovationen und der Ausstattung der Nutzer mit fortschrittlichen Instrumenten zur Teilnahme an der digitalen Wirtschaft.

Die erfolgreiche Präsenz von CoinEx auf der EBC unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens in Europa, einer der dynamischsten Regionen im Blockchain-Bereich. Im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie legt CoinEx großen Wert darauf, die spezifischen Bedürfnisse der europäischen Nutzer zu verstehen und zu erfüllen. Durch die Teilnahme an wichtigen Branchenveranstaltungen möchte CoinEx tiefere Verbindungen zu lokalen Gemeinschaften aufbauen und mit Projekten zusammenarbeiten, die die Zukunft der Blockchain in der Region gestalten.

CoinEx ist stolz darauf, Teil der EBC 2024 gewesen zu sein und dankt allen, die an den Aktivitäten teilgenommen haben. Die Marke freut sich darauf, ihre Mission fortzusetzen, sich mit der Blockchain-Community zu vernetzen und innovative Lösungen zu liefern.

