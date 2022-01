A CoinEx oferece ajuda emergencial aos filipinos afetados pelo tufão Rai como um gesto de boa vontade

A CoinEx enviou equipes de apoio para as três áreas mais afetadas, respectivamente ao sul de Leyte, Cebu e Negros. Sem poupar esforços no apoio ao socorro a desastres no país, a CoinEx também forneceu doações de assistência emergencial para organizações de resgate locais. Cada equipe de suporte era composta por 20 membros. Logo após o Rai atingir o país, eles prepararam e distribuíram os suprimentos adequados às pessoas mais necessitadas.