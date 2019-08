Colaboração internacional para melhorar o tratamento do câncer na África Subsaariana prevê controle da maioria dos tipos de câncer cobertos pela Diretrizes Harmonizadas da NCCN em adultos

ADIS ABEBA, Etiópia, e PLYMOUTH MEETING, Pensilvânia, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Um projeto colaborativo entre a Rede Nacional Abrangente de Câncer (NCCN® – National Comprehensive Cancer Network®), Coalizão Africana do Câncer (ACC – African Cancer Coalition), Sociedade Americana do Câncer (ACS – American Cancer Society) e outras organizações para melhorar o tratamento do câncer na África Subsaariana entra hoje em uma nova fase em Adis Abeba, Etiópia. Oncologistas de 11 países africanos – junto com os presidentes-executivos da ACS e da NCCN – estão participando de um encontro promovido pelo Ministério da Saúde da Etiópia. Os participantes irão ajudar a definir novas Diretrizes Harmonizadas da NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) para a África Subsaariana, elevando para 42 o total de diretrizes que fornecem recomendações de melhores práticas para o tratamento do câncer, para mais de 86% de todas as incidências de câncer em adultos na região, de acordo com a ACS.

"O câncer pode ser duas vezes mais letal na África Subsaariana do que nos Estados Unidos", disse o presidente-executivo da NCCN, Robert W. Carlson, MD. "Ao fornecer acesso on-line gratuito às últimas pesquisas e análises, podemos ajudar os profissionais de saúde locais a salvar mais vidas. Mais de 7.000 cópias das Diretrizes Harmonizadas da NCCN para a África Subsaariana foram baixadas do website da NCCN e muitos mais através de nosso app móvel".

"A Sociedade Americana do Câncer se orgulha de fazer parte desse passo fundamental para padronizar o tratamento do câncer na África", disse o presidente-executivo da Sociedade Americana do Câncer, Gary Reedy. "A harmonização de 42 Diretrizes da NCCN é uma grande realização, que não seria possível sem a colaboração de indivíduos e instituições comprometidas com o avanço do tratamento do câncer na África".

As primeiras Diretrizes Harmonizadas da NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) para a África Subsaariana foram lançadas em novembro de 2017, durante a conferência bianual da Organização Africana de Pesquisa e Treinamento em Câncer (AORTIC – African Organisation for Research and Training in Cancer) em Kigali, Ruanda. Além de cobrir vários tipos de câncer, elas também forneceram recomendações de tratamento para controle da dor, sobrevivência, parar de fumar e outros aspectos dos cuidados de apoio. A lista completa das atuais e próximas diretrizes pode ser encontrada em NCCN.org/harmonized.

As recomendações médicas foram oficialmente aprovadas na Etiópia, Malaui, Nigéria, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. Juntos, esses países abrigam 43% da população da África Subsaariana.

"À medida que governos africanos e especialistas preparam uma resposta para a crescente epidemia de câncer, eles identificaram a necessidade de definir diretrizes de tratamento do câncer que reflitam a maioria do conhecimento clínico atualizado e forneçam flexibilidade de uso em todos os níveis de recursos, desde centros de câncer avançados a hospitais comunitários básicos", disse o honorável ex-ministro imediato de Saúde da Nigéria, professor Isaac F. Adewole, FAS, FRCOG, FSPSP, DSc. "Sem essas diretrizes, não seria possível redimensionar o acesso ao tratamento para atender as necessidades da população com câncer".

As Diretrizes Harmonizadas da NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) usam codificação por cores para representar o tratamento ótimo que os países com baixos ou médios recursos aspiram fornecer e métodos pragmáticos que fornecem opções de tratamento eficaz para ambientes com recursos limitados. Elas se baseiam nas Diretrizes de Prática Clínica da NCCN (NCCN Guidelines®) em Oncologia, contendo recomendações de painéis interdisciplinares de especialistas dos 28 grandes centros acadêmicos do câncer que compõem a NCCN. As Diretrizes da NCCN (NCCN Guidelines®) constituem o padrão reconhecido de política clínica em tratamento do câncer e as diretrizes de prática clínica mais completas e frequentemente atualizadas disponíveis em qualquer área da medicina. Elas cobrem a maioria dos tipos de câncer, mais cuidados de apoio, prevenção e exame genético. A NCCN começou a incluir recomendações para tratamento pediátrico do câncer em maio de 2019.

