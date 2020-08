Coldwell Banker da la bienvenida a afiliados a través de su programa de Propiedad Inclusiva

MADISON, New Jersey, 3 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Coldwell Banker Real Estate LLC, una marca de Realogy (NYSE: RLGY), dio a conocer hoy los nombres de los primeros tres agentes de corretaje se que suman a la marca como parte de su nuevo programa de Propiedad Inclusiva.

Coldwell Banker da la bienvenida a tres nuevos agentes de corretaje: Coldwell Banker Omni Group en Santa Ana, California, propiedad de Tina Marie y Rich Hernández; Coldwell Banker Action Holdings en Grand Island, Nebraska, propiedad de Amber Schuppan; y Coldwell Banker Commercial Northland en Flagstaff, Arizona, propiedad de Becky McBride.

El programa de Propiedad Inclusiva, anunciado inicialmente en febrero, es una iniciativa orientada a aumentar la representación en la industria de bienes raíces de emprendedores minoritarios, emprendedores mujeres, emprendedores pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ y emprendedores veteranos. Cada nuevo agente de corretaje que se afilie a Coldwell Banker no pagará la cuota de franquicia inicial y recibirá incentivos financieros para brindar apoyo a diversos propietarios de negocios en los difíciles dos primeros años de sus actividades. Los beneficios incluyen hasta 100.000 dólares de financiamiento y rebajas en las cuotas de regalías, al igual que formación y tutorías. Los propietarios también podrán hacerse miembros de un grupo aliado en la industria de su elección e inscribirse en las conferencias de este, incluyendo la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces, la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces y la Asociación Asiática de Bienes Raíces de América.

Coldwell Banker Omni Group y Coldwell Banker Action Holdings atendieron a las necesidades inmobiliarias de sus comunidades como agentes de corretaje independientes y ahora se unen a la marca Coldwell Banker. Coldwell Banker Omni Group, propiedad de Tina y Rich Hernández, ayuda a la comunidad latina del Condado Orange, California, a construir riqueza generacional a través de la adquisición de vivienda y propiedades de inversión multifamiliares. Coldwell Banker Action Holdings, propiedad de Amber Schuppan, ayuda a granjas familiares a mantener la tierra y generar ingresos. Amber también defiende la idea de una vivienda justa en su estado como miembro de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Nebraska.

Coldwell Banker Commercial Northland, propiedad de Becky McBride, es un afiliado residencial de Coldwell Banker que ha expandido sus actividades al corretaje comercial. Será el primer agente de Coldwell Banker Commercial de Arizona cuyo propietario es una mujer.

Mabél Guzmán, vicepresidenta de asuntos de asociaciones de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (REALTORS®) también se unió recientemente a Coldwell Banker Realty en Chicago como agente inmobiliario. Su decisión, según cita, obedece al programa de diversidad de la marca como factor clave.

"Me siento extremadamente emocionado de dar la bienvenida a la marca Coldwell Banker a tres nuevos agentes de corretaje. Nos encontramos en un momento crucial en el que ya no basta con sostener conversaciones sobre la diversidad, y marcas como Coldwell Banker deben actuar. Este programa aumentará la diversidad entre nuestros agentes de corretaje, por cuanto brinda apoyo a empresarios minoritarios, empresarios pertenecientes a la comunidad LGBTQ, al igual que empresarios mujeres y empresarios veteranos. Al haber mayor diversidad entre nuestros corredores-propietarios y mediante un enfoque centrado en una cultura de inclusión, los agentes de corretaje podrán ofrecer un mejor servicio a los grupos que tradicionalmente están subrepresentados como dueños de viviendas y de propiedades. Coldwell Banker puede ayudar a construir riqueza para comunidades diversas y promover la igualdad de oportunidades para todos".

- M. Ryan Gorman, presidente y CEO de Coldwell Banker Real Estate

"Durante muchos años, Omni Group ha ayudado a construir la riqueza generacional de la comunidad latina en el Condado Orange. Ser propietario de una casa y generar ingresos por concepto de alquiler puede ayudar a las familias a cubrir gastos importantes tales como la matrícula universitaria. Estamos encantados de ser parte de Coldwell Banker porque la comunidad latina merece contar con una marca poderosa con ofertas de lujo detrás de sus transacciones inmobiliarias. Estamos seguros de que esta alianza puede ayudarnos a fortalecer nuestro negocio y a ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. La marca Coldwell Banker es un gran aliado. Hemos emprendido un camino maravillo desde que tomamos la decisión de afiliarnos a ella".

-Tina Marie Hernández, corredora propietaria de Coldwell Banker Omni Group

"El programa de Propiedad Inclusiva de Coldwell Banker nos dio el respaldo necesario para que pudiéramos hacer todo correctamente apenas nos afiliamos a la marca. Reconocimos que necesitábamos una marca sólida detrás de nuestra compañía para atraer a los clientes en nuestra comunidad. A través de este programa, hemos logrado ampliar nuestra oficina, atraer agentes con experticia en el área y capacitar bien a nuestros nuevos miembros. Nos coloca en el camino del éxito como empresa propiedad de una mujer que valora la diversidad y aspiramos a seguir sirviendo a la comunidad de Grand Island por muchos años más. Estoy emocionada de trabajar con el brillante y solidario equipo de Coldwell Banker".

- Amber Schuppan, corredora propietaria de Coldwell Banker Action Holdings

"Debido a que nuestra empresa se ha expandido por todo el norte de Arizona, sabía que era hora de incursionar en el sector de bienes raíces comerciales a través de la utilización de los recursos de la marca Coldwell Banker Commercial. La tecnología, el apoyo en materia de comercialización y la formación ofrecida por la marca Coldwell Banker Commercial son sorprendentes y tendrán un impacto tremendo en nuestros éxitos. Me emociona mucho tener esta gran oportunidad y realizar este nuevo esfuerzo como corredora de bienes raíces comerciales".

- Becky McBride, corredora propietaria de Coldwell Banker Commercial Northland

"Recientemente me uní a la marca Coldwell Banker porque he estado observando lo que ha estado haciendo desde hace algún tiempo, específicamente en lo que respecta a su dirección estratégica de inclusión y diversidad. No se trata de lugares comunes solamente. Ellos ponen énfasis en el fortalecimiento de la diversidad y la representación en nuestra industria y desarrollan programas para dar respaldo a eso".

- Mabél Guzmán, agente con Coldwell Banker Realty en Chicago y vicepresidenta de asuntos de asociaciones de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (REALTORS®)

Acerca de Coldwell Banker Real Estate LLC

Impulsada por su red de más de 94.000 profesionales de ventas afiliados en 3.000 oficinas en 43 países y territorios, la organización Coldwell Banker® es un proveedor líder de servicios completos de corretaje de bienes raíces residenciales y comerciales. La marca Coldwell Banker se enorgullece de su historial de experticia y honestidad y de una motivadora cultura de excelencia desde sus inicios en 1906. Coldwell Banker Real Estate tiene el compromiso de poner a la disposición de su red de profesionales de ventas las herramientas y los conocimientos necesarios para sobresalir en el mercado de hoy y es conocida por su liderazgo y su dedicación vigorosos para impulsar la industria a través de su experticia en macrodatos y hogares inteligentes. Coldwell Banker Real Estate fue la primera marca inmobiliaria en aprovechar el poder los macrodatos. El paquete Technology Suite de CBx utiliza el análisis predictivo y el aprendizaje automático para evaluar los mercados, captar compradores y vendedores y proporcionar a los agentes una plataforma sencilla para la creación de eficaces planes de comercialización únicos para cada oferta de alquiler o venta. La marca figuró entre las marcas más recomendadas en la lista de Women's Choice Award® para 2020 por experiencia del cliente y calidad general. Blue es sinónimo de audacia y la integridad y los valores de Coldwell Banker otorgan a la red de Gen Blue una ventaja insuperable. Coldwell Banker Real Estate LLC apoya totalmente los principios de la Ley de vivienda justa y la Ley de igualdad de oportunidades. Cada oficina pertenece a propietarios independientes y opera de manera autónoma. Para afilarse a Coldwell Banker Real Estate y adentrase en las posibilidades de Gen Blue®, por favor visite www.coldwellbanker.com/join.

Acerca de Realogy Holdings Corp.

Realogy Holdings Corp. (NYSE: RLGY) es el proveedor de servicios de bienes raíces residenciales líder más integrado de Estados Unidos. Esto incluye franquicias, corretaje, y servicios de títulos y liquidación, al igual que hipotecas y empresas de capital mixto. El diverso portafolio de marcas de Realogy incluye algunos de los nombres más reconocidos en los bienes raíces: Better Homes and Gardens® Real Estate, CENTURY 21®, Coldwell Banker®, Coldwell Banker Commercial®, Corcoran®, ERA® y Sotheby's International Realty®. Mediante el uso de tecnología, datos y productos de comercialización innovadores, los mejores servicios de aprendizaje y apoyo y programas de generación de clientes potenciales de alta calidad, Realogy promueve la productividad de los agentes de ventas independientes al ayudarlos a crear empresas más sólidas y a prestar el mejor servicio a los consumidores de hoy. Los agentes de corretaje afiliados a Realogy operan en todo el mundo y esto incluye aproximadamente 187.500 agentes de ventas independientes en Estados Unidos y más de 130.800 agentes de ventas independientes en otros 114 países y territorios. Reconocida durante nueve años consecutivos como una de las compañías más éticas del mundo, Realogy también ha sido catalogada como un excelente lugar de trabajo y uno de los mejores empleadores por diversidad de Forbes. La oficina central de Realogy se encuentra en la ciudad de Madison, Nueva Jersey.

