Cole Haan dépose une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour un projet de premier appel public à l'épargne

NEW YORK, 17 février 2020 /PRNewswire/ -- Cole Haan, Inc. (« Cole Haan ») a annoncé aujourd'hui que la société a publiquement déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») relative à un projet de premier appel public à l'épargne de ses actions ordinaires. Le nombre d'actions ordinaires qui va être proposé et la fourchette de prix pour l'appel proposé n'ont pas encore été déterminés. Cole Haan a demandé à inscrire à la cote ses actions ordinaires sur le NASDAQ Global Select Market sous le code « CLHN ».

BofA Securities et Morgan Stanley agissent en tant que coteneurs de plume principaux pour l'appel proposé. J.P. Morgan et Goldman Sachs & Co. LLC agissent également en tant que teneurs de plume principaux. Jefferies, Baird, Cowen, Piper Sandler et Stifel agissent en tant que teneurs de plume.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent être vendus ni des offres d'achat être acceptées avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres et il n'y aura aucune vente de titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'obtention d'un enregistrement ou d'un visa en vertu des lois régissant les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

L'appel proposé sera fait uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l'offre proposée, lorsque disponibles, peuvent être obtenus auprès de :

BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, à l'attention de : service des prospectus ou par e-mail : dg.prospectus_requests@baml.com ; ou

Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : service des prospectus, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014

10014 J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au 866-803-9204, ou par e-mail à l'adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com

Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention de : service des prospectus, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, par fax au (212) 902-9316, ou par e-mail à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com

À propos de Cole Haan

Cole Haan est une marque internationale de performance de style de vie au service des professionnels toujours connectés et actifs proposant des chaussures et des accessoires de mode de vie innovants. Cole Haan innove dans de nouvelles catégories de chaussures et d'accessoires de style de vie que les clients portent entre le travail, leurs sessions d'exercices physiques et le week-end ; elle s'appuie sur les 90 ans d'histoire de la marque Cole Haan en insufflant une touche d'innovation moderne à ses produits au savoir-faire traditionnel. Cole Haan a pour mission d'inciter ces clients à vivre des vies extraordinaires.

Déclarations prospectives

Toute déclaration contenue dans ce communiqué de presse qui ne décrit pas des faits historiques constitue des déclarations prospectives. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de Cole Haan et sont assujettis à l'incertitude et des changements de circonstances. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces attentes en raison des changements économiques mondiaux, régionaux ou locaux d'affaires, concurrentiels, de marché, de réglementation et d'autres facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle de Cole Haan. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué n'ont de valeur qu'à la date du communiqué. Cole Haan ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

