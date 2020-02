Cole Haan protocola na SEC registro de emissão de oferta pública inicial proposta

NOVA YORK, 14 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cole Haan, Inc. ("Cole Haan") anunciou hoje que protocolou publicamente um registro de emissão no Formulário S-1 da Comissão de Valores Mobiliários ("SEC" – Securities and Exchange Commission), relativo à oferta pública inicial proposta de suas ações ordinárias. O número de ações ordinárias a serem oferecidas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram determinados. A Cole Haan requereu o registro de suas ações ordinárias na NASDAQ Global Select Market, sob o símbolo de ação "CLHN".

A BofA Securities e a Morgan Stanley estão atuando como principais gerentes de bookrunning (coordenação de subscrições) da oferta proposta. A J.P. Morgan e a Goldman Sachs & Co. LLC também estão atuando como principais gerentes de bookrunning

Um registro de emissão relativo a esses valores mobiliários foi protocolado na SEC, mas ainda não entrou em vigor. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compras podem ser aceitas antes de a data do registro da emissão entrar em vigor. Este press release não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em quaisquer estados ou jurisdições nos quais tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação, de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

A oferta proposta será feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar, relativo à oferta proposta, quando disponível, poderá obtida da:

BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: Prospectus Department ou pelo e-mail dg.prospectus_requests@baml.com; ou

28255-0001, Attn: Prospectus Department ou pelo e-mail dg.prospectus_requests@baml.com; ou Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014;

10014; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone 866-803-9204, ou pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com;

11717, ou pelo telefone 866-803-9204, ou pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone (866) 471-2526, pelo fax (212) 902-9316 ou pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Sobre a Cole Haan

A Cole Haan é uma marca de estilo de vida de desempenho global, que serve profissionais ativos, sempre conectados, com calçados e acessórios de estilo de vida inovadores. A Cole Haan foi pioneira em novas categorias de calçados e acessórios de estilo de vida, que os clientes usam do trabalho para exercícios físicos e para os fins de semana, alavancando a tradição de 90 anos da marca Cole Haan, ao infundir em seus produtos a habilidade artesanal consagrada pelo tempo com a inovação moderna. A missão da Cole Haan é inspirar os clientes a viverem vidas extraordinárias.

Declarações prospectivas

As declarações contidas neste press release, que não sejam fatos históricos, são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas se baseiam nas atuais expectativas da Cole Haan e estão sujeitas a incertezas e mudanças circunstanciais. Os resultados reais podem diferir substancialmente dessas expectativas devido a mudanças em fatores econômicos globais, regionais ou locais, empresariais, competitivos, mercadológicos, regulamentares e outros, muitos dos quais estão fora do controle da Cole Haan. Qualquer declaração prospectiva neste press release só é válido até a data de sua publicação. A Cole Haan não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever publicamente qualquer declaração prospectiva, seja em virtude de novas informações, de desenvolvimento futuros ou de qualquer outro motivo, exceto pelo que pode ser requerido por quaisquer leis de valores mobiliários aplicáveis.

Contato

Leigh Parrish / Mahmoud Siddig / Kate Thompson

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

(212) 355-4449

FONTE Cole Haan

http://www.colehaan.com



