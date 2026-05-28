Colgate Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes® y TeamSmile celebran 20 años de colaboración, ayudando a brindar $24 millones en atención dental gratuita

Este logro marca dos décadas de avances en la salud bucal infantil y comienza con la atención para niños durante el evento ShopRite LPGA patrocinado por Wakefern

NUEVA YORK, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Colgate cree que todos los niños y sus familias tienen derecho a disfrutar una vida de sonrisas saludables. A través de su programa Colgate Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes (SBFB), la marca celebra 20 años de colaboración con la organización nacional sin fines de lucro TeamSmile, con la misión de mejorar la salud bucal mediante la educación y un acceso más amplio a la atención para las comunidades desfavorecidas.

El programa SBFB de Colgate tiene la misión de impulsar un futuro más brillante para todos. Speed Speed

Durante las dos últimas décadas, esta colaboración ha ayudado a TeamSmile a brindar más de $24 millones en atención dental gratuita y educación sobre salud bucal a más de 65,000 niños en todo Estados Unidos, con frecuencia por medio de programas ofrecidos en importantes recintos y eventos deportivos. Este año de celebración incluirá una serie de eventos de TeamSmile en colaboración con Colgate, que comenzarán el 29 de mayo con el torneo de golf ShopRite LPGA en Galloway, Nueva Jersey. La clínica de un día ofrecerá educación gratuita sobre salud bucal, exámenes dentales, tratamientos en el lugar y la oportunidad de conocer a jugadoras de la LPGA.

Las caries, la enfermedad crónica infantil más común, afectan a la mitad de los niños entre 2 y 19 años, a pesar de que en gran medida se pueden prevenir. Sus efectos son significativos: un tercio de los niños con caries no recibe tratamiento, y los niños en Estados Unidos pueden perder hasta tres días de clases al año debido a enfermedades relacionadas con problemas dentales. Barreras como la falta de conocimiento sobre salud bucal, el costo, el miedo y el acceso limitado a la atención afectan de manera desproporcionada a los niños de las comunidades desfavorecidas.

Juntos, el programa Colgate SBFB y TeamSmile ayudan a reducir estas brechas al combinar el poder del deporte con la educación en salud bucal y los servicios dentales. Este año, Colgate refuerza su compromiso con el crecimiento de TeamSmile mediante una inversión en personal adicional, un segundo remolque y nuevo equipo dental.

"El compromiso de Colgate durante 20 años ha sido transformador para los niños a quienes servimos y para nuestra organización", afirmó John McCarthy, director ejecutivo de TeamSmile. "Su apoyo va mucho más allá del financiamiento, ya que el equipo de Colgate SBFB brinda educación y recursos fundamentales sobre salud bucal directamente en el terreno. La inversión de este año en equipos nuevos y personal representa un cambio decisivo que nos permitirá ampliar nuestro alcance y dar servicio a más comunidades que lo necesitan".

Desde su creación en 1991, SBFB ha llegado aproximadamente a dos mil millones de niños y sus familias en más de 100 países, promoviendo hábitos saludables para toda la vida al llevar educación sobre salud bucal, revisiones dentales gratuitas y recomendaciones de tratamiento a comunidades desfavorecidas. La colaboración con TeamSmile forma parte de ese esfuerzo global.

"Colgate-Palmolive es una empresa innovadora y comprometida con el bienestar, que está reimaginando un futuro más saludable para todos. Durante dos décadas, la colaboración de la marca Colgate con TeamSmile ha desempeñado un papel vital en el avance de la misión del programa SBFB en Estados Unidos", señaló Anaika Forbes Grant, gerente de Salud Bucal Comunitaria, Colgate-Palmolive Norteamérica. "Nos enorgullece ayudar a brindar educación sobre salud bucal, así como atención esencial, a decenas de miles de niños a través de esta colaboración, y seguimos comprometidos a apoyar a TeamSmile para lograr sonrisas más saludables durante muchos años más".

Durante 2026 se realizarán eventos adicionales de TeamSmile en colaboración con Colgate SBFB en Arkansas, Georgia y Texas.

Para acceder a los recursos educativos gratuitos sobre salud bucal, conocer oportunidades de voluntariado y ayudar a crear un mundo de sonrisas más brillantes y futuros aún más brillantes, visita colgate.com/bsbf.

Acerca de Colgate Palmolive

La compañía Colgate-Palmolive es una empresa en crecimiento innovadora y comprometida que está reimaginando un futuro más saludable para todas las personas, sus mascotas y nuestro planeta. Al enfocarnos en el cuidado bucal, cuidado personal, cuidado del hogar y la nutrición de mascotas, comercializamos nuestros productos en más de 200 países y territorios bajo marcas como Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline y Suavitel, así como Hill's Science Diet, Hill's Prescription Diet y Prime100. Somos reconocidos por nuestro liderazgo e innovación en la promoción de la sostenibilidad y el bienestar comunitario, incluidos nuestros logros en la disminución de los residuos plásticos y la promoción del reciclaje, el ahorro de agua, la conservación de los recursos naturales y la mejora de la salud bucal de los niños a través del programa Colgate Bright Smiles, Bright Futures, que ha beneficiado aproximadamente 2 mil millones de niños y sus familias desde 1991. Para obtener más información sobre el comercio global de Colgate y cómo estamos creando un futuro con razones para sonreír, visita www.colgatepalmolive.com.

Acerca de TeamSmile

TeamSmile es una organización sin fines de lucro que ha establecido alianzas con equipos deportivos profesionales, dentistas locales, organizaciones odontológicas, escuelas de odontología y voluntarios de la comunidad para promover la importancia de la atención dental a la vez que brinda servicios gratuitos. TeamSmile aporta más de $650,000 en equipos e insumos dentales para crear clínicas dentales en el lugar. Desde su fundación en 2007, TeamSmile ha realizado más de 350 programas, atendido a más de 65,000 niños y brindado más de $24 millones en atención dental gratuita y educación sobre salud bucal en todo el país. Para obtener más información sobre TeamSmile, visita www.teamsmile.org.

Contacto para medios

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Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=7-TZCUGeqQY

FUENTE Colgate