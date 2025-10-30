COLOGNE S'APPRÊTE À ACCUEILLIR LE CONGRÈS INTERNATIONAL JRE EN 2026 AVEC 400 CHEFS INTERNATIONAUX

COLOGNE, Allemagne, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- L'association internationale des restaurateurs JRE-Jeunes Restaurateurs a annoncé que son Congrès international 2026 aura lieu à Cologne, Allemagne, le 19-20 avril 2026. L'événement accueillera plus de 500 participants, dont plus de 400 chefs, sommeliers et restaurateurs représentant plus de 20 pays.

Sous ce thème inspirant, le congrès de deux jours explorera l'avenir de la gastronomie sous l'angle de l'innovation, de la durabilité et de la collaboration mondiale.

"Il est temps de construire l'avenir, ensemble", a déclaré Daniel Canzian, président de JRE-International. "RE•GENERATION, c'est l'audace, la vérité et l'élaboration du prochain chapitre de l'alimentation et de la culture".

RE•GENERATION - SEMER L'AVENIR

Le Congrès 2026 incarne la mission du JRE, qui est de semer l'avenir : cultiver la créativité, repenser l'objectif et se régénérer avec une vision. La JRE continue d'évoluer en tant que communauté mondiale qui encourage l'excellence et les échanges culturels dans le monde culinaire.

COLOGNE

Accueilli par la JRE-Allemagne, le congrès se tiendra à Cologne, une ville dynamique située le long du Rhin et célèbre pour sa cathédrale gothique, son patrimoine culturel et sa gastronomie florissante. Située dans l'une des régions culinaires les plus dynamiques d'Allemagne, Cologne offre un cadre idéal pour le congrès.

POINTS FORTS

Expansion mondiale : Amérique du Sud

JRE annoncera officiellement son expansion intercontinentale en Amérique du Sud, en accueillant des membres fondateurs d'Argentine, du Chili, de Colombie et du Pérou.

Le congrès s'ouvre par un dîner de gala à Flora, avec un menu à 8 mains des chefs étoilés JRE-Allemagne Jan-Philipp Berner, Frédéric Morel, Sebastian Obendorfer et Tobias Bätz.

Au cours du dîner de gala, les prix internationaux JRE récompenseront des contributions exceptionnelles dans six catégories, présentées en collaboration avec les partenaires internationaux du JRE :

Chef de l'année par PASTIFICIO DEI CAMPI Sommelier de l'année par MARCHESI ANTINORI Prix d'excellence en matière d'hospitalité décerné par MASTERCARD Re•Prix Génération décerné par CARPIGIANI Prix du goût des origines décerné par PARMIGIANO REGGIANO Prix du développement durable décerné par MARIE-STELLA-MARIS



Pour connaître les nominés, rendez-vous sur le site : https://jre.eu/en/the-nominees-for-the-jre-international-awards-2026-revealed

Sommet JRE : Kitchen Party Edition

L'année prochaine, le sommet JRE prendra la forme d'une Kitchen Party, où plus de 500 participants, dont des membres JRE, des partenaires, des journalistes et, pour la première fois, des invités, assisteront à des masterclasses, des dégustations et des démonstrations de cuisine en direct, favorisant ainsi l'inspiration et le travail en réseau.

A PROPOS DE JRE-JEUNES RESTAURATEURS

Fondé en 1974, JRE-Jeunes Restaurateurs réunit plus de 400 restaurants et 160 hôtels dans plus de 20 pays. Pour plus d'informations, consultez le site https://jre.eu/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2808209/JRE_Logo.jpg