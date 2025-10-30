KÖLN WIRD 2026 AUSRICHTER DES JRE-INTERNATIONAL-KONGRESSES MIT 400 INTERNATIONALEN KÖCHEN

KÖLN, Deutschland, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der internationale Restaurantverband JRE-Jeunes Restaurateurs hat angekündigt, dass sein 2026 Internationaler Kongress in Köln, Deutschland, am April 19-20, 2026 stattfinden wird. Die Veranstaltung wird mehr als 500 Teilnehmer begrüßen, darunter über 400 Köche, Sommeliers und Gastronomen aus mehr als 20 Ländern.

Unter dem inspirierenden Motto wird der zweitägige Kongress die Zukunft der Gastronomie durch die Brille von Innovation, Nachhaltigkeit und globaler Zusammenarbeit betrachten.

"Es ist an der Zeit, die Zukunft gemeinsam zu gestalten", sagte Daniel Canzian, Präsident von JRE-International. "RE•Bei GENERATION geht es darum, mutig zu sein, echt zu sein und das nächste Kapitel in Sachen Essen und Kultur zu gestalten."

RE•GENERATION - SEED THE FUTURE

Der Kongress 2026 verkörpert den Auftrag von JRE, die Zukunft zu säen: Kreativität kultivieren, Ziele neu überdenken und sich mit Visionen regenerieren. JRE entwickelt sich weiter zu einer globalen Gemeinschaft, die Spitzenleistungen und den kulturellen Austausch in der kulinarischen Welt fördert.

KÖLN

Der von JRE-Deutschland veranstaltete Kongress findet in Köln statt, einer pulsierenden Stadt am Rhein, die für ihren gotischen Dom, ihr kulturelles Erbe und ihre florierende Gastronomie bekannt ist. In einer der dynamischsten kulinarischen Regionen Deutschlands gelegen, bietet Köln einen idealen Rahmen für den Kongress.

HIGHLIGHTS

Globale Expansion: Südamerika

JRE wird offiziell seine interkontinentale Expansion nach Südamerika bekannt geben und Gründungsmitglieder aus Argentinien, Chile, Kolumbien und Peru begrüßen.

Gala-Dinner

Der Kongress wird mit einem Gala-Dinner in der Flora eröffnet, bei dem ein 8-Hände-Menü der JRE-Sterneköche Jan-Philipp Berner, Frédéric Morel, Sebastian Obendorfer und Tobias Bätz serviert wird.

JRE-Preisverleihung

Während des Galadinners werden die JRE-International Awards in Zusammenarbeit mit den JRE-International Partnern für herausragende Beiträge in sechs Kategorien verliehen:

Koch des Jahres von PASTIFICIO DEI CAMPI Sommelier des Jahres von MARCHESI ANTINORI Auszeichnung für herausragende Leistungen im Gastgewerbe durch MASTERCARD Re•Generation Award von CARPIGIANI Auszeichnung "Geschmack des Ursprungs" von PARMIGIANO REGGIANO Nachhaltigkeitspreis von MARIE-STELLA-MARIS



Um die Nominierten kennen zu lernen, besuchen Sie die Website: https://jre.eu/en/the-nominees-for-the-jre-international-awards-2026-revealed

JRE-Gipfel: Kitchen Party Edition

Der JRE-Summit findet nächstes Jahr in Form einer Kitchen Party statt, bei der mehr als 500 Teilnehmer, darunter JRE-Mitglieder, Partner, Pressevertreter und zum ersten Mal auch Gäste, Meisterkurse, Verkostungen und Live-Kochvorführungen erleben werden, die der Inspiration und dem Networking dienen.

ÜBER JRE-JEUNES RESTAURATEURS

JRE-Jeunes Restaurateurs wurde 1974 gegründet und vereinigt mehr als 400 Restaurants und 160 Hotels in über 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://jre.eu/

