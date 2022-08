BAODING, China, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 26 de agosto, a GWM expôs seis marcas no Salão do Automóvel de Chengdu de 2022, tornando-se uma das marcas mais populares.

A GWM apresentou diversos modelos de destaque movidos a novas energias para todos os meios de comunicação e visitantes, em várias alas de exposição. Durante o salão, diversos veículos elétricos híbridos foram trazidos pela HAVAL, TANK e WEY, ajudando a fortalecer a matriz de produtos híbridos da GWM.

Com estratégia de novas energias a todo vapor, a GWM apresenta vários modelos movidos a novas energias no Salão do Automóvel de Chengdu de 2022 (PRNewsfoto/GWM)

As outras duas marcas de veículos elétricos puros, ORA e SAR, também receberam grande atenção e se tornaram destaque, com suas formas interativas inovadoras e estilos diferenciados.

"Como pioneira na promoção da transformação das empresas de veículos convencionais para a eletrificação e automação inteligente, a GWM tem insistido em acelerar a implementação da estratégia de novas energias", comentou a NetEase, importante veículo de notícias da China.

A HAVAL está posicionada como uma "especialista em SUVs movidos a novas energias", e todos seus modelos expostos no Corredor 1 são veículos movidos a novas energias, como o H6-HEV, H6-PHEV e H-DOG. O novo SUV híbrido elétrico HAVAL H-DOG, especificamente, fez sua estreia global, adotando transmissão 1.5T+DHT-PHEV, com torque total de 530N•m e potência total de 240 kW. Ele incentiva os usuários a ampliar os limites da vida com um espaço de direção mais aconchegante.

Agora, a HAVAL já entrou no campo das novas energias, e vários SUVs híbridos da marca podem atender às diferentes demandas dos usuários pela mobilidade ecológica no mercado global.

A TANK também expôs dois modelos movidos a novas energias em seu estande no Corredor 8: o TANK300 HEV e o TANK500 PHEV. Esses dois modelos podem integrar recursos off-road confiáveis e estáveis com a potência das novas energias, permitindo que os clientes tenham uma experiência off-road e, ao mesmo tempo, desfrutem de uma mobilidade ecológica e conveniente.

Em seguida, a WEY trouxe para o salão o Coffee 01, o Latte DHT-PHEV (para o mercado chinês) e outros modelos inteligentes de ponta movidos a novas energias, liderando, assim, a nova tendência de condução inteligente. O Coffee 01, particularmente, o primeiro modelo de entrada da WEY na Europa, chamou a atenção dos profissionais do setor e dos usuários locais assim que foi lançado no mercado europeu.

Atualmente, na área de novas energias, a GWM estabeleceu uma estratégia de desenvolvimento que se concentra em várias rotas tecnológicas, como o elétrico híbrido e o puro elétrico, para acelerar a estruturação no campo de novas energias.

Em termos de P&D, a empresa aumentou os investimentos e disse que, até 2025, a GWM investirá um total de 100 bilhões de yuans em tecnologias de novas energias e baseadas em inteligência, a fim de criar produtos mais ecológicos, mais inteligentes e mais seguros para os usuários.

Na Conferência de Lançamento Global da Estratégia para 2025, a empresa anunciou que os veículos movidos a novas energias da GWM responderão por 80% até 2025.

Mu Feng, presidente da GWM, disse na conferência de estratégia de novas energias da marca HAVAL: "A estratégia de novas energias da GWM está a todo vapor."

