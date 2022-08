La nouvelle stratégie énergétique bat son plein : GWM dévoile plusieurs modèles fonctionnant aux nouvelles énergies au Salon de l'automobile de Chengdu 2022

BAODING, Chine, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 26 août, GWM était présente avec ses six marques au Salon de l'automobile de Chengdu 2022, devenant l'une des marques les plus populaires.

GWM a présenté divers modèles fonctionnant aux nouvelles énergies qui ont attiré l'œil de tous les médias et visiteurs présents dans les différentes salles d'exposition. Au cours du salon, plusieurs véhicules électriques hybrides ont été présentés par HAVAL, TANK et WEY, contribuant à renforcer la matrice de production hybride de GWM.

New Energy Strategy in Full Swing, GWM Unveils Multiple New Energy Models at Chengdu Motor Show 2022

Les deux autres marques purement électriques, ORA et SAR, ont également attiré énormément d'attention et ont fait figure de vedettes avec leurs formes interactives innovantes et leurs styles différenciés.

« En tant que pionnier dans la transformation des entreprises automobiles conventionnelles vers l'électrification et les technologies intelligentes, GWM insiste pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergétique », a commenté NetEase, principal média d'information chinois.

HAVAL s'est positionné comme un « Expert en SUV nouvelles énergies », et tous ses modèles exposés dans le Hall 1 fonctionnent aux énergies nouvelles, tels que le H6-HEV, le H6-PHEV et le H-DOG. Plus précisément, le nouveau SUV hybride électrique HAVAL H-DOG a fait son entrée sur le marché international, adoptant la motorisation 1.5T+DHT-PHEV, avec un couple total de 530N•m et une puissance totale de 240kW. Il permet aux utilisateurs d'élargir leurs horizons dans un environnement de conduite plus confortable.

HAVAL est déjà en route vers le domaine des nouvelles énergies, et plusieurs SUV hybrides de la marque peuvent répondre à la demande des utilisateurs mondiaux pour des déplacements écologiques.

TANK a également présenté deux modèles fonctionnant aux nouvelles énergies sur son stand du Hall 8 : le TANK300 HEV et le TANK500 PHEV. Ces deux modèles peuvent intégrer des performances tout-terrain fiables et stables à une nouvelle alimentation puissante, permettant aux clients de profiter d'une expérience tout-terrain et d'un déplacement écologique et pratique en même temps.

WEY a ensuite présenté le Coffee 01, le Latte DHT-PHEV (pour le marché chinois) et d'autres modèles intelligents haut de gamme fonctionnant aux nouvelles énergies au salon, se positionnant en tête de la nouvelle tendance de conduite intelligente. Le Coffee 01, en particulier, est le modèle qui marque l'entrée de WEY en Europe ; il a attiré l'attention des professionnels de l'industrie et des utilisateurs locaux dès son dévoilement sur le marché européen.

Actuellement, dans le domaine des nouvelles énergies, GWM a élaboré une stratégie de développement qui se concentre sur de multiples voies technologiques, telles que l'hybride électrique et l'électrique pur, pour accélérer son déploiement dans le domaine des énergies nouvelles.

Sur le plan de la R&D, l'entreprise a intensifié ses investissements et a déclaré que d'ici 2025, GWM investira un total de 100 milliards de yuans dans les technologies destinées aux nouvelles énergies et les technologies intelligentes, afin de créer des produits plus écologiques, plus intelligents et plus sûrs pour les utilisateurs.

Lors de la conférence mondiale de lancement de la stratégie 2025, l'entreprise a annoncé que les véhicules nouvelles énergies de GWM compteront pour 80 % d'ici 2025.

Mu Feng, président de GWM, a déclaré lors de la conférence sur la nouvelle stratégie énergétique de HAVAL : « La nouvelle stratégie énergétique de GWM bat son plein. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1887648/New_Energy_Strategy_in_Full_Swing__GWM_Unveils_Multiple_New_Energy_Models_at_Chengdu_Motor_Show_2022.jpg

SOURCE GWM