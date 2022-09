Com mais de 2.500 testadores e desenvolvedores de mais de 100 países, a primeira edição da conferência TestMu reuniu a comunidade de testes

A conferência on-line de testes (TestMu) da LambdaTest terminou com enorme sucesso, e testadores/desenvolvedores do mundo todo, mais de 30 palestrantes e 17 parceiros do setor se conectaram para falar sobre o futuro dos testes.

SÃO FRANCISCO e NOIDA, Índia, 9 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, principal plataforma em nuvem de testes contínuos de qualidade, concluiu com sucesso a primeira edição de sua conferência TestMu. O evento on-line gratuito de três dias foi realizado entre 23 e 25 de agosto de 2022 e contou com a participação de mais de 2.500 testadores e desenvolvedores de mais de 100 países, que passaram, em média, mais de cinco horas na conferência. A conferência reuniu a comunidade de testes e viabilizou discussões sobre o futuro dos testes.

Com 47 palestrantes e 1.900 minutos de sessões repletas de testes, a conferência contou com apresentações de líderes da comunidade, inovadores e especialistas do setor. Importantes líderes de opinião como Maaret Pyhäjärvi, engenheiro de testes principal da Vaisala; Richard Bradshaw, CEO do Ministry of Testing; Chaithanya Kolar, diretor administrativo e líder em engenharia de qualidade, da Deloitte, EUA; Maneesh Sharma, diretor de operações da LambdaTest; e Manoj Kumar, vice-presidente de relações com os desenvolvedores da LambdaTest fizeram apresentações na conferência TestMu sobre assuntos que variavam de tecnologia profunda ao papel da comunidade nos testes. Mais de 40 palestrantes falaram sobre os principais tópicos relacionados a testes como testes de automação, shift-left testing, testes de API, TRIM(S), liderança de equipes de testes, testes de acessibilidade, evolução da automação de navegadores, Selenium 4.0, fonte aberta com Selenium, testes com Cypress e Appium, entre outros.

Maaret Pyhäjärvi, renomado líder da comunidade de testes e palestrante na conferência TestMu, disse: "Os organizadores da TestMu nos ofereceram uma seleção bem escolhida de tópicos versáteis, que abordaram o que precisamos aprender e quem pode ensinar. Dando espaço para conversas, as palestras e os bate-papos externos permitiram que se fizessem ativamente as perguntas que estamos procurando. Ótima organização, ótimas pessoas, ótimo espaço para as pessoas se conectarem."

Os participantes interagiram com líderes de opinião globais por meio de perguntas e respostas e do Fluid Spaces. O Fluid Spaces, um recurso altamente intuitivo de facilitação de conversas da Airmeet, a plataforma virtual na qual foi organizada a conferência TestMu, possibilitou essas conversas de corredor maravilhosas que acontecem durante as conferências presenciais. Na conferência, os inscritos também participaram do Test-a-thon, de um desafio diário de codificação, da maratona de certificação e do quadro de liderança da conferência. Também foram organizadas sessões de networking 1:1 para incentivar o contato mais profundo entre os participantes.

"A comunidade está no centro de tudo que fazemos na LambdaTest. À medida que o setor de testes evolui e inova continuamente, a necessidade de envolver a comunidade e os usuários centrais se torna fundamental. Graças à conferência TestMu, vislumbramos uma oportunidade de trazer todo o espaço de testes sob um teto virtual. Por um lado, a conferência ajudou a comunidade a se conectar em um nível mais profundo com especialistas do setor e líderes da comunidade e, por outro, com parceiros do setor", disse Asad Khan, CEO da LambdaTest.

"Somos extremamente gratos a todos os testadores/desenvolvedores, ao incrível painel de palestrantes e, é claro, a nossos parceiros da comunidade por terem participado da conferência TestMu. A conferência é nosso pequeno passo para a construção de uma comunidade de testes próspera, que seja mais colaborativa e faça parte de cada nova discussão para mudar o futuro dos testes", acrescentou Asad.

A conferência também contou com a participação de 17 parceiros líderes do setor de testes como a ACCELQ, Katalon, Practitest, QMetry, Qualitrix, Sutherland, TestingXperts e Virtuoso, entre outros, que foram convidados a interagir com os participantes.

"A conferência TestMu de 2022 foi uma experiência maravilhosa para todos nós. A realização do evento foi de primeira linha e bem organizada, com uma gama diversificada de tópicos abordados por especialistas em testes de software do mundo todo. Nós da ACCELQ ficamos igualmente satisfeitos em fazer parceria e colaborar. Parabéns à equipe da LambdaTest, e já esperamos ansiosamente pela segunda edição", disse Geosley Andrades, diretor e evangelista de produtos da ACCELQ.

A LambdaTest arrecadou recentemente USD 45 milhões em uma rodada de investimento de risco liderada pela Premji Invest com a participação dos investidores atuais. A empresa também lançou a HyperExecute, uma plataforma de execução de testes inteligentes de última geração, que ajuda os testadores e desenvolvedores a realizar testes completos de automação na velocidade mais alta possível.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma na nuvem de testes contínuos de qualidade que ajuda os desenvolvedores e testadores a enviar o código mais rapidamente. Mais de sete mil clientes, mais de um milhão de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

A plataforma LambdaTest oferece uma execução de testes segura, escalável e criteriosa para os clientes em diferentes pontos do ciclo de vida de suas DevOps (CI/CD).

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos móveis e de internet em mais de três mil navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.

A HyperExecute ajuda os clientes a executar e processar grades de teste na nuvem para qualquer plataforma e linguagem de programação em velocidades incrivelmente altas, a fim de reduzir o tempo dos testes de qualidade, o que ajuda os desenvolvedores a criar softwares com maior rapidez.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

FONTE LambdaTest

SOURCE LambdaTest