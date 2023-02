Com o aumento do investimento em P&D, a GWM divulga mais de 6.000 patentes

BAODING, China, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ — Recentemente, a lista de 2022 divulgada pela AutoPat, a plataforma global de big data de patentes automotivas, mostrou que a GWM possuía 6.042 divulgações de patentes e 4.652 autorizações de patentes, com um aumento anual de 62,86% e 42,87%, respectivamente.

Além disso, no campo NEV, a GWM possuía 1.966 divulgações de patentes e 1.650 autorizações de patentes, com um aumento anual de 51,11% e 80,53%, respectivamente, classificada novamente como a n.º 1 entre as empresas automotivas na China.

Com o aumento do investimento em P&D, a GWM revela mais de 6.000 patentes (PRNewsfoto/GWM)

A GWM tem feito esforços constantes em tecnologias híbridas, puramente elétricas e de hidrogênio para acelerar seu ritmo em direção à tecnologia verde.

Na área de tecnologia híbrida, a GWM introduziu sua primeira atualização da tecnologia DHT. Os interruptores simples entre três modos de energia "puramente elétrico, puramente elétrico prioritário e híbrido inteligente" permitem que os usuários escolham mais adequadamente de acordo com diferentes cenários, alcançando o máximo de eficiência do veículo com facilidade.

A GWM também faz várias conquistas tecnológicas no campo de veículos puramente eletrônicos, como baterias de energia, acionamentos elétricos e controles elétricos. A empresa se tornou uma das poucas empresas automobilísticas que possuem a capacidade de autodesenvolvimento e autoprodução de baterias de energia no setor.

Na acirrada competição causada pelas mudanças industriais, a GWM se esforça ao máximo para desenvolver novas energias inteligentes, contribuindo ainda mais com seu poder inovador na construção da mais dinâmica sociedade de ICV (veículos inteligentes conectados). Atualmente, a GWM obteve conquistas notáveis no campo da inteligência, com sua taxa de penetração de modelos inteligentes atingindo 86,17% no ano passado.

Durante todo o tempo, a inovação científica e tecnológica sempre foi a prioridade da GWM, que tem dado especial atenção a novas energias e inteligência para construir um ecossistema florestal com interação multiespécie e evolução contínua.

Agora, a GWM está acelerando seu layout de novas energias e tecnologias inteligentes na base do ecossistema florestal. Para isso, a empresa continuou aumentando o investimento em inovação em P&D. De acordo com o relatório financeiro da GWM de 2022, o investimento total da GWM nessa área para os primeiros três trimestres de 2022 foi de 8.544 bilhões de yuans, um aumento de 64,74% em relação ao ano anterior.

A GWM sempre foi adepta do conceito de P&D de "investimento preciso, buscando a liderança da indústria". Espera-se que o investimento acumulado em P&D da empresa seja de 100 bilhões de yuans até 2025 e seja gasto principalmente com novas energias, inteligência e outras áreas de alta tecnologia, para que os produtos com mais limpeza, inteligência e segurança possam ser oferecidos aos usuários em todo o mundo.

No futuro, a GWM reunirá mais forças em tecnologias inteligentes de novas energias e aprofundará a estratégia global de marca "ONE GWM", desenvolvendo-se em alta velocidade em direção ao objetivo de se tornar a principal empresa de tecnologia inteligente do mundo.

FONTE GWM

