Dzięki coraz większym inwestycjom w badania i rozwój GWM zgłasza ponad 6000 patentów

BAODING, Chiny, 16 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Według listy z 2022 r. opublikowanej przez AutoPat, międzynarodową platformę danych patentowych dla przemysłu motoryzacyjnego, koncern GWM był właścicielem 6042 ujawnień patentowych i 4652 zezwoleń, co oznacza wzrost z roku na rok odpowiednio o 62,86% i 42,87%.

Ponadto w obszarze rynku NEV posiadał on 1966 zgłoszeń patentowych i 1650 zezwoleń, przy wzroście rok do roku odpowiednio o 51,11% i 80,53%, zajmując ponownie pierwsze miejsce wśród przedsiębiorstw samochodowych w Chinach.

Koncern GWM nieustannie podejmuje starania w zakresie technologii hybrydowych, czysto elektrycznych i wodorowych, tak aby przyspieszyć tempo rozwoju ekologicznych technologii.

W dziedzinie technologii hybrydowej spółka wprowadziła po raz pierwszy unowocześnioną technologię DHT. Proste przełączanie pomiędzy trzema trybami zasilania: „czysty elektryczny, czysty elektryczny priorytetowy i inteligentny hybrydowy" umożliwia kierowcom dokonywanie bardziej trafnych wyborów w zależności od różnych warunków, co pozwala na łatwe osiągnięcie maksymalnej wydajności pojazdu.

Koncern GWM dokonuje również rozmaitych osiągnięć technologicznych w dziedzinie pojazdów czysto elektronicznych, takich jak akumulatory, napędy elektryczne i sterowniki elektryczne. Spółka stała się jedną z niewielu firm motoryzacyjnych posiadających potencjał samodzielnego rozwoju i produkcji akumulatorów w branży.

W warunkach zaostrzonej konkurencji spowodowanej zmianami w przemyśle przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, aby rozwijać inteligentną nową energię, przyczyniając się w ten sposób do budowania jak najbardziej dynamicznego społeczeństwa ICV (inteligentne, połączone pojazdy). Obecnie GWM odnotowuje znaczące osiągnięcia w dziedzinie inteligentnych pojazdów, a wskaźnik penetracji tych modeli osiągnął w ubiegłym roku 86,17%.

Przez cały ten okres innowacje naukowe i technologiczne były zawsze priorytetem koncernu, który szczególną uwagę poświęcał nowej energii i inteligentnym rozwiązaniom w celu zbudowania ekosystemu nawiązującego do leśnego z interakcjami pomiędzy wieloma gatunkami oraz nieustanną ewolucją.

Obecnie GWM intensyfikuje działania związane z nowymi technologiami energetycznymi i inteligentnymi rozwiązaniami w oparciu o ekosystem nawiązujący do leśnego. W tym celu spółka nieustannie zwiększa inwestycje w innowacje w zakresie badań i rozwoju. Według raportu finansowego GWM z 2022 roku całkowite inwestycje koncernu w tym obszarze tylko w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 8,544 mld CNY, co oznacza wzrost rok do roku o 64,74%.

Działalność badawczo-rozwojowa GWM zawsze opierała się na koncepcji „precyzyjnych inwestycji, dążenia do pozycji lidera w branży". Oczekuje się, że do 2025 roku skumulowane inwestycje w badania i rozwój wyniosą 100 miliardów CNY i zostaną przeznaczone głównie na wzrost nowoczesnych technologii energetycznych, inteligentnych, a także innych dziedzin zaawansowanych technologicznie, tak aby produkty o podwyższonej czystości, funkcjonalności i bezpieczeństwie mogły być oferowane użytkownikom na całym świecie.

W przyszłości GWM zamierza zgromadzić dodatkowe zasoby w zakresie nowatorskich technologii nowych energii i pogłębić międzynarodową strategię marki „ONE GWM" - rozwijając się z ogromną prędkością w kierunku celu, jakim jest zdobycie pozycji czołowej międzynarodowej spółki specjalizującej się w inteligentnych rozwiązaniach.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2004170/With_increasing_R_D_investment__GWM_discloses_Over_6_000_Patents.jpg

