Com produção em massa da nova geração do Vertex S de 430 W, Trina Solar oferece módulos de desempenho ultra-alto para todo tipo de telhado

CHANGZHOU, China, 28 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 28 de junho de 2022, a 210 Super Factory da Trina Solar em Yiwu, na China, começou oficialmente a produzir em massa a nova geração de seu módulo Vertex S de 430 W, marcando o início da produção em grande escala dos módulos. A capacidade de produção estimada da nova série Vertex, que inclui os novos Vertex S e Vertex de 580 W, chegará este ano a 10 GW, um número que, espera-se, mais do que dobrará no próximo ano. A nova geração dos módulos Vertex altamente inovadores resultarão em mais remessas globais de módulos para atender à crescente demanda do mercado e oferecerão uma experiência de tecnologia verde superior aos clientes e usuários finais em todo o mundo, à medida que se constroem mais telhados solares de carbono zero.

Desde seu lançamento em abril, a nova série Vertex da Trina Solar, com maior potência, mas menor custo nivelado de energia (LCOE), chamou muita atenção internacionalmente e foi muito elogiada pelos clientes. Além da tecnologia multibusbar líder, corte não destrutivo e tecnologias de interconexão de alta densidade, esta série utiliza a mais recente tecnologia de wafer de silício retangular 210R e projeto de módulo inovador, aumentando a potência de cada módulo em até 30 W, com potência de saída do Vertex S para 430 W e potência de saída do Vertex 550 W para 580 W, conseguindo uma eficiência de até 21,8%, o que oferece vantagens significativas em relação a outros produtos semelhantes no mercado global distribuído.

Com a adição da nova tecnologia 210R à linha de produtos Vertex 210, a Trina Solar fortalece ainda mais sua competitividade no segmento de mercado distribuído. Por meio de inovação e avanços contínuos, os módulos Trina Solar 210R reduzem significativamente o LCOE e garantem confiabilidade de alto nível. Isso proporciona um excelente desempenho no mercado distribuído, incluindo telhados residenciais e cenários industriais e comerciais em todo o mundo. Também continua a maximizar o valor para os clientes, permitindo que a Trina Solar mantenha sua posição de liderança em aplicações solares totalmente distribuídas.

Para garantir a alta qualidade e eficiência dos novos módulos de desempenho ultra-alto, a Trina Solar modernizou totalmente sua 210 Super Factory em Yiwu, aumentando tanto a linha de produção quanto o processo de fabricação. A Trina Solar continuará a oferecer mais produtos confiáveis e de alta qualidade com maior valor e maiores retornos para os clientes e apoiará o desenvolvimento verde e de baixo carbono no mundo todo.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd